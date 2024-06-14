¡ÖÁáÂ®²ñ¼Ò¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×À½ËÜ²ñ¼Ò¤¬¶µ¤¨¤ë¡¢¡È»æÂ«¤ò¥¥ì¥¤¤ËÂ·¤¨¤ë¡É¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯¤¬SNS¤ÇÏÃÂê¡ª¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¥È¥ó¥È¥óÂÇ¤Á¤Ä¤±¤Æ¡¢»æ¤ÎÃ¼¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¿¤¢¤Îº¢¡Ä¡×¡Ö¤³¤ó¤Êµ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×
¡¡ÂçÎÌ¤Î»æÂ«¤ò¥¥ì¥¤¤ËÂ·¤¨¤ëÊýË¡¤ò»ØÆî¤·¤¿Æ°²è¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Êµ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»æÂ«¤ò¥¥ì¥¤¤ËÂ·¤¨¤ëÊýË¡
¡¡ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÏ¶È¾¼ÏÂ32Ç¯¤ÎÏ·ÊÞÀ½ËÜ²ñ¼Ò¡Ö¾®ÎÓÀ½ËÜ¡×¤¬Åê¹Æ¤·¤¿Æ°²è¡£¤Þ¤º¡¢»æÂ«¤ÎÎ¾Ã¼¤ò·Ú¤¯»ý¤Á¡¢¾¯¤·ÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¶¯¤¯°®¤ê¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÌá¤·¤¿¸å¡¢´ù¤Ë·Ú¤¯¥È¥ó¥È¥ó¤ÈÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¸«»ö¤Ë»æ¤¬¥¥ì¥¤¤ËÂ·¤¦ÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡Ö»æ¤È»æ¤Î´Ö¤Ë¶õµ¤¤ò´Þ¤Þ¤»¤ë»ö¤¬½ÅÍ×¡×¤È²òÀâ¡£åºÎï¤ÊÀ½ËÜ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Æþ¼Ò¤·¤¿¼Ò°÷¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤µ¤¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤³¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Êµ»¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡ª¡ª¡×¡ÖÌÀÆü¡¢ÁáÂ®²ñ¼Ò¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦ÃÎ·Ã¤¬¤¢¤È10À¤µª¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¤Ò¤¿¤¹¤é¥È¥ó¥È¥óÂÇ¤Á¤Ä¤±¤Æ¡¢»æ¤ÎÃ¼¤ò¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤¿¤¢¤Îº¢¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Åê¹Æ¤Ï60Ëü·ï°Ê¾å¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡Ø½µ´©BUZZÆ°²è¡Ù¤è¤ê¡Ë