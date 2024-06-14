Apple TV+¡Ø¥µ¥Ëー¡ÙÍ½¹ðÊÔ¸ø³«¡¡¥é¥·¥À¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¡¢À¾Åç½¨½Ó¡¢Ô¢Â¼È»¡¢YOU¤é¤Î»Ñ¤¬
¡¡7·î10Æü¤è¤êApple TV+¤Ë¤ÆÁ´À¤³¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëA24À½ºî¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡Ø¥µ¥Ëー¡Ù¤ÎÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
»²¹Í¡§À¾Åç½¨½Ó¡¢Ô¢Â¼È»¡¢YOU¤é½Ð±é¡¡A24À½ºî¡Ø¥µ¥Ëー¡ÙApple TV+¤Ç7·î10Æü¤è¤êÁ´À¤³¦ÇÛ¿®
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÆüËÜºß½»¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¿Íºî²È¥³¥ê¥ó¡¦¥ª¥µ¥ê¥Ð¥ó¤Î¾®Àâ¡Ø¥Àー¥¯¡¦¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¤¬¸¶ºî¤Î¥ß¥¹¥Æ¥êー¥·¥êー¥º¡£¥±¥¤¥Æ¥£¡¦¥í¥Ó¥ó¥¹¤¬¥·¥çー¥é¥ó¥Êー¤ÈÀ½ºîÁí»Ø´ø¡¢¥ëー¥·ー¡¦¥Á¥§¥ë¥Ë¥¢¥¯¤¬´ÆÆÄ¤ÈÀ½ºîÁí»Ø´ø¡¢¥é¥·¥À¡¦¥¸¥çー¥ó¥º¤¬¼ç±é¤ÈÀ½ºîÁí»Ø´ø¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢À¾Åç½¨½Ó¡¢¥¸¥ç¥¢¥ó¥Ê¡¦¥½¥È¥à¥é¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¡¢YOU¡¢¥¢¥Ëー¡¦¥¶¡¦¥¯¥é¥à¥¸ー¡¢Ô¢Â¼È»¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡¥¸¥çー¥ó¥º¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¥¹ー¥¸ー¤Ï¡¢µþÅÔ¤Ë½»¤à¥¢¥á¥ê¥«¿Í½÷À¡£Ææ¤ÎÈô¹Ôµ¡»ö¸Î¤ÇÉ×¤ÈÂ©»Ò¤Î¾ÃÂ©¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤¬°ìÅ¾¤¹¤ë¡£¡Ö¤ª¸«Éñ¤¤¡×¤È¤·¤Æ¼êÅÏ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Èà½÷¤ÎÉ×¤¬¶Ð¤á¤ëÅÅ»Òµ¡´ï¥áー¥«ー¤¬À½Â¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡¢¥µ¥Ëー¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¿··¿²ÈÄíÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡£°Ö¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ë¥µ¥Ëー¤ËÂÐ¤·¡¢ºÇ½é¡¢¥¹ー¥¸ー¤ÏÊ¢¤òÎ©¤Æ¤ë¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤ÏÍ½ÁÛ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Í§¾ð¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê2¿Í¤Ï¡¢¥¹ー¥¸ー¤Î²ÈÂ²¤ËËÜÅö¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¤ò°ì½ï¤ËÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¤Þ¤ë¤ÇÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¶²¤í¤·¤¤À¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥çー¥ó¥º±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¥¹ー¥¸ー¤äÀ¾Åç±é¤¸¤ë¤½¤ÎÉ×¤Î¤Û¤«¡¢Ô¢Â¼¤ä¶âÈ±»Ñ¤ÎYOU¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë