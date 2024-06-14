OfficialÉ¦ÃËdism¤Î¿·¶Ê¡ÖSharon¡×¤¬¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥É¥¯¥¿ー¡Ù¼çÂê²Î¤Ë·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö´Ñ¤Æ¤ëÊý¤Ë¸µµ¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢µ¤»ý¤Á¤¬Á°¤ò¸þ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê¥É¥é¥Þ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦³Î¿®¤¬¡¢¶Ê¤òÄ°¤¤¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¿ùÌîÍÚÎ¼¡Ë
OfficialÉ¦ÃËdism¤Î¿·¶Ê¡ÖSharon¡×¤¬¡¢7·î8Æü¥¹¥¿ー¥È¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï·î10¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥É¥¯¥¿ー¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¸Ê¤ÎÃÎ¼±¤Èµ»½Ñ¤À¤±¤òÍê¤ê¤ËÌÜ¤ÎÁ°¤ÎÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤°¡È»³³Ù°å¡É¡£
¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥É¥¯¥¿ー¡Ù¤Ï¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÀ°·Á³°²Ê°å¡¦µÜËÜÊâ¤¬¡¢»³³Ù°å¤È¤·¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÛ¤¤¤òÊú¤¨¤¿ÀèÇÚ»³³Ù°å¤ä´µ¼Ô¤È¿¨¤ì¹ç¤¤¡¢¸½¼Â¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡¢»³³Ù°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡£Ä¹Ìî¸©¾¾ËÜ»Ô¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çÂê²Î¡ÖSharon¡×¤Ï¡¢¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¶áÆ£¶©¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤¬¡Ö¼çÂê²Î¤ÏÀäÂÐ¤ËÉ¦ÃË¤µ¤ó¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¤ËÇ®Îõ¥ª¥Õ¥¡ー¤·¼Â¸½¡£²»¸»¤Ï6·î14Æü¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¥É¥é¥ÞËÜÊÔ±ÇÁü¤ÎPR¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥É¥é¥Þ¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂ¾¡¢6·î17Æü¤Ë¤Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥¢¥ó¥á¥Ã¥È¡Ù10ÏÃÆâ¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Ê¤ª¡ÖSharon¡×¤Ï¡¢OfficialÉ¦ÃËdism¤Î3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥á¥¸¥ãー3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRejoice¡Ù¡Ê7·î24ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2023.07.24 ON SALE
OfficialÉ¦ÃËdism
ALBUM¡ØRejoice¡Ù
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¡¿·¡¦·î10¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥É¥¯¥¿ー¡Ù
7·î8Æü¡Ê·î¡Ë¥¹¥¿ー¥È¡¡¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç
Ëè½µ·îÍË22:00～
½Ð±é¡§¿ùÌîÍÚÎ¼¡¡²¬ºê¼Ó³¨¡¡µÜß·¥¨¥Þ¡¡¸þ°æ¹¯Æó¡¡¶áÆ£¸ø±à¡¡¥È¥é¥¦¥Ç¥óÄ¾Èþ¡¡¹©Æ£Èþºù¡¡µÈÅÄ·ò¸ç¡¡È¬ÅèÃÒ¿Í¡¡±ó»³½ÓÌé¡¡Ê¿»³Í´²ð¡¡ÀÐÌî¿¿»Ò¡¡ÀÐ´Ý¸¬ÆóÏº¡¡ÃÉ¤ì¤¤¡¡Âç¿¹ÆîÊþ
µÓËÜ¡§¹â¶¶ÍªÌé
´ÆÆÄ¡§¹ñËÜ²í¹¡¢¹â¶¶µ®»Ê¡¢ÊÝºä¾¼°ì
¼çÂê²Î¡§OfficialÉ¦ÃËdism ¡ÖSharon¡×¡ÊIRORI Records/PONY CANYON INC.¡Ë
OfficialÉ¦ÃËdism OFFICIAL SITE
http://higedan.com/
¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥É¥¯¥¿ー¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ktv.jp/mountaindoctor/