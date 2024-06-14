GRe4N BOYZ¡Ø¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó ¥Á¥§¥ó¥¸ ¥¶ ¥ïー¥ë¥É¡Ù¼çÂê²Î¡ÖÁ®¸÷¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡×¤ÎMV¸ø³«¡ª¡È¥¹¥¿¥ê¥é¥À¥ó¥¹¡É¤ËÃíÌÜ
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£MV¤Ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½¸ÃÄ¡ÖÇßËÀ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ä¥Ä¥¢ー¥À¥ó¥µー¤é¤¬½Ð±é¡ª
GRe4N BOYZ¤¬6·î5Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡¢²þÌ¾¸å½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖÁ®¸÷¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡×¤ÎMV¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÁ®¸÷¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡×¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó ¥Á¥§¥ó¥¸ ¥¶ ¥ïー¥ë¥É¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡£¼Âºß¤¹¤ë¿·´´Àþ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¿·´´Àþ¡¦ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Î¡Ö¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤ËÀ©ºî¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¥¹¥Ôー¥É´¶¤Î¤¢¤ë¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³Ú¶Ê¡£
MV¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤òµ¯Æ°¡ÊStarting up¡Ë¤µ¤»¤ë¥¹¥¿¥ê¥é¡ÊStarting up¡Ë¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëÆæ¤Î¼Ö¾¸¥À¥ó¥µー¥º¤ËÀÄÇ¯¤¬½±¤ï¤ì¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
ÀÄÇ¯¤Ï¤¤¤Ä¤·¤«¥¹¥¿¥ê¥é¥À¥ó¥¹¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÇî»Î¤È¤Ê¤ê¡¢µæ¶Ë¤Î¥¹¥¿¥ê¥é¥À¥ó¥¹¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¸«¤É¤³¤í¤Ï¥µ¥¤¥Ðー¶õ´Ö¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥À¥ó¥¹¥·ー¥ó¡£MV¤Ë¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È½¸ÃÄ¡ÖÇßËÀ¡×¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ä¥Ä¥¢ー¥À¥ó¥µー¤é¤¬½Ð±é¡£
Èà¤é¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Î²Î»ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖStarting up ¡ß2¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡È¥¹¥¿¥ê¥é¥À¥ó¥¹¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁáÂ®¡¢GRe4N BOYZ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¿¿»÷¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
GRe4N BOYZ¤ÏGReeeeN»þÂå¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬¥Ä¥¢ー²ñ¾ì¤Ç¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤êSNS¤Ë¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡Ö¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¡×´ë²è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁ®¸÷¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡×¤Ï6·î22Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¡ØGRe4N BOYZ LIVE TOUR 2024¡ÈThe CUBE¡É～²¿½è¤«¤Ë¹¤¬¤ëÂç¤¤ÊÀ¼¤¬～¡Ù¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÆ±´ë²è¤Î¥Æー¥Þ³Ú¶Ê¡£
º£²ó¤Î¡È¥¹¥¿¥ê¥é¥À¥ó¥¹¡É¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤¬Áá¤¯Æñ¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢Ä©Àï¤·¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¢£GRe4N BOYZ ¥³¥á¥ó¥È
GReeeeN²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¡¢¡ÈGRe4N BOYZ¡É¤Ç¤¹¡ª
²þÌ¾¸å½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ØÁ®¸÷¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡Ù¤ÎMV¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿ー¡ª
¡ØSEVEN DAYS WAR¡Ù¤È¡Ø°¦±´～studio ver.～¡Ù¤Ï½Ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ÈGRe4N BOYZ¡É¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤Ç¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥Ð¥¥Ã¤È¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Î¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢À§ÈóÀ§Èó¤ª³Ú¤·¤ßÄº¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
¥·¥ó¥«¤ÏÂ³¤¯¤è¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¡¢¡¢¡¢¡¢
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2024.06.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖÁ®¸÷¥Ï¥ä¥Ö¥µ¡×
¡Ø¥·¥ó¥«¥ê¥ª¥ó ¥Á¥§¥ó¥¸ ¥¶ ¥ïー¥ë¥É¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://www.shinkalion.com/
GRe4N BOYZ OFFICIAL SITE
https://gre4n-boyz.com/