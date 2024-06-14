¥Ñ¥Ã¥¥ó³°¤¹¼ê´Ö¤¤¤é¤º¤Î¿åÅû¤¬¿Íµ¤¤Ë¡¡¥Ò¥Ã¥È¤Î¥Ò¥ó¥È¡Ú·ÐºÑ¥È¥ì¥ó¥É¡Û
¡¡¥Ñ¥Ã¥¥ó¤òÉÕ¤±¤¿¤ê³°¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢Àö¤¤¤ä¤¹¤¤¡½¡£¾Ý°õ¥Þ¥Û¡¼¥Ó¥ó¤Î¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ü¥È¥ë¡Ö¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤»¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ÎÆâÂ¦¤Î¤»¤ó¤È¥Ñ¥Ã¥¥ó¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¡£³°¤¹É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤áÉÕ¤±Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áÀîÂ¼¹ä»Ëµ¼Ô¡Ë
¡¡2020Ç¯¡¢¶È³¦½é¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¡£º£Ç¯4·î»þÅÀ¤ÇÎß·×½Ð²ÙËÜ¿ô¤Ï650ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï¡¢ÍÆÎÌ480¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¡ÖSM¡½ZB48¡×¤¬3608±ß¡Ê²Á³Ê¤Ï2024Ç¯5·î»þÅÀ¡Ë¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¿åÅû¤Ï¡¢¿åÏ³¤ì¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Õ¤¿¤ÈËÜÂÎ¤Î´Ö¤Ë¡¢¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥Ñ¥Ã¥¥ó¤ò¶´¤ß¹þ¤à¹½Â¤¤À¡£¤À¤¬Àö¤¦¤¿¤Ó¤Ë¥Ñ¥Ã¥¥ó¤ò³°¤¹¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÉÕ¤±Ëº¤ì¤¿¤ê¡¢¤º¤ì¤ÆÏ³¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬Çº¤ß¤Î¼ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤»¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î´ë²è³«È¯¤òÃ´Åö¤¹¤ë¾Ý°õ¥Þ¥Û¡¼¥Ó¥ó¤Î²®ÅÄÈæÏ¤¤µ¤ó¡Ê26ºÐ¡Ë¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤¬1¿Í¤º¤Ä¿åÅû¤ò»È¤¤¡¢Àö¤¤½ª¤ï¤Ã¤Æ¡Ø¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥¥ó¤ÏÃ¯¤Î¿åÅû¤Î¤â¤Î¡©¡Ù¤ÈÌÂ¤¦¿Í¤â¡£´ë¶È¤È¤·¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢Ä¹Ç¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÉÕ¤±Ëº¤ìËÉ»ß¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¥¤¥×¤ò³«È¯¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ÁõÃå¤Î¼ê´Ö¤¬Ê£»¨¤Ë¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Î°Õ¸þ¤òÃµ¤ë¤¦¤Á¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¡×¤¬Âç»ö¤À¤Èµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡£¡Ö´ðÁÃ¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì¤Ç°ìÂÎ²½¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿Åú¤¨¤À¤È¾¦ÉÊ²½¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï97¡ó¤¬¡ÖËþÂ¡×¤È²óÅú¡£ÊÒ¼ê¤Ç³«¤±¤é¤ì¤ë¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á·¿¤ä»ý¤Á¼ê¤¬¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¡¢¥¹¡¼¥×¥¸¥ã¡¼¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ç¯Âå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾¦ÉÊ¤¬¤½¤í¤¦¡£¡Ö²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ÆÆü¡¹¤Î¿åÊ¬Êäµë¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡×¡£