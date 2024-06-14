¡ÖÂçÅç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÃÆ£¾¢ÇÏ¤Ç¾¡Éé¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡×ÃæÆü¤Î¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤¿¾ìÌÌ¤Ë¹âÌÚË»á¤¬»ýÏÀ¤òÅ¸³«
¢¡ ¡Ö¿ÍÀ¸¤Çº£¤¬°ìÈÖ¥Ð¥Ã¥È¤¬¿¶¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ÃæÆü¤Ï13Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î»î¹ç¡Ê¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë¤Ë4¡Ý9¤ÈÇÔÀï¡£3¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤ÎÉé¤±±Û¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ú¶â¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î¡Ö5¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢3ÈÖ¡¦¹â¶¶¼þÊ¿¤¬1¹æ¥½¥í¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ø±¿¤ÓÀèÀ©¡£5²ó¤Ï1ÈÖ¡¦¥«¥ê¥¹¥Æ¤¬¤³¤Î¥«¡¼¥É2È¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÃæ±Û¤¨5¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á4¡Ý2¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÇßÄÅ¹¸Âç¤Ï½é²ó¡¢°ì»à¤«¤é3Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó2¼ºÅÀ¡£6²ó¤Ë¤ÏÌµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç²Ð¾Ã¤·¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿2ÈÖ¼ê¡¦Æ£Åè·ò¿Í¤¬¿åÃ«½Ö¤Ëº¸±Û¤¨2ÅÀÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó4¡Ý4¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤Ê¤ª¤âÌµ»à»°ÎÝ¤Ç¡¢¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ËµÕÅ¾¤Î±¦µ¾Èô¤òµö¤·¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡13ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤Î¹âÌÚË»á¤Ï¾¡ÇÔ¤òº¸±¦¤·¤¿2¤Ä¤Î¾ìÌÌ¤ËÃíÌÜ¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤¿¤Î¤Ï5²óÎ¢¤ÎÇßÄÅ¤¬2¥¢¥¦¥È¤«¤é»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¾ìÌÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö´ÊÃ±¤Ë2¥¢¥¦¥È¤È¼è¤Ã¤¿¸å¤Ë8ÈÖ¡¦¾åÀîÈª¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î9ÈÖ¡¦¿åÌî¤Ï¤³¤³5»î¹ç¤Ç1³äÂæ¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£9ÈÖ¤Þ¤Ç²ó¤ë¤È¡¢¼¡¤Î²ó1ÈÖ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡£¤³¤Î»Íµå¤ÏÍ¾·×¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢7²óÆó»àËþÎÝ¤Ç¤ÎÂåÂÇ¤ËÂçÅç¤òÁ÷¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤³ºÇ¶á¡¢²ÃÆ£¾¢ÇÏ¤¬Èó¾ï¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢²ÃÆ£¤¬ÂåÂÇ¤Ï¡È¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤Çº£¤¬°ìÈÖ¥Ð¥Ã¥È¤¬¿¶¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ï²ÃÆ£¤Ç¾¡Éé¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¾¶á¤ÇÄ´»Ò¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿²ÃÆ£¾¢ÇÏ¤òÂåÂÇ¤Ë½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù
¡¡ÃæÆü¤Ï13Æü¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Î»î¹ç¡Ê¥¨¥¹¥³¥óF¡Ë¤Ë4¡Ý9¤ÈÇÔÀï¡£3¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤ÎÉé¤±±Û¤·¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ú¶â¤Ïº£µ¨¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¤Î¡Ö5¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï½é²ó¡¢3ÈÖ¡¦¹â¶¶¼þÊ¿¤¬1¹æ¥½¥í¤ò±¦ÍãÀÊ¤Ø±¿¤ÓÀèÀ©¡£5²ó¤Ï1ÈÖ¡¦¥«¥ê¥¹¥Æ¤¬¤³¤Î¥«¡¼¥É2È¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÃæ±Û¤¨5¹æ¥½¥í¤òÊü¤Á4¡Ý2¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÇßÄÅ¹¸Âç¤Ï½é²ó¡¢°ì»à¤«¤é3Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó2¼ºÅÀ¡£6²ó¤Ë¤ÏÌµ»à°ì¡¦ÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç²Ð¾Ã¤·¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿2ÈÖ¼ê¡¦Æ£Åè·ò¿Í¤¬¿åÃ«½Ö¤Ëº¸±Û¤¨2ÅÀÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó4¡Ý4¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë¡£¤Ê¤ª¤âÌµ»à»°ÎÝ¤Ç¡¢¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ËµÕÅ¾¤Î±¦µ¾Èô¤òµö¤·¤³¤ì¤¬·è¾¡ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö·ù¤ÊÍ½´¶¤¬¤·¤¿¤Î¤Ï5²óÎ¢¤ÎÇßÄÅ¤¬2¥¢¥¦¥È¤«¤é»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¾ìÌÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö´ÊÃ±¤Ë2¥¢¥¦¥È¤È¼è¤Ã¤¿¸å¤Ë8ÈÖ¡¦¾åÀîÈª¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¢¼¡¤Î9ÈÖ¡¦¿åÌî¤Ï¤³¤³5»î¹ç¤Ç1³äÂæ¤ÈÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£9ÈÖ¤Þ¤Ç²ó¤ë¤È¡¢¼¡¤Î²ó1ÈÖ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡Ä¡£¤³¤Î»Íµå¤ÏÍ¾·×¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢7²óÆó»àËþÎÝ¤Ç¤ÎÂåÂÇ¤ËÂçÅç¤òÁ÷¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤³ºÇ¶á¡¢²ÃÆ£¾¢ÇÏ¤¬Èó¾ï¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÃæÆü¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢²ÃÆ£¤¬ÂåÂÇ¤Ï¡È¾éÃÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤Çº£¤¬°ìÈÖ¥Ð¥Ã¥È¤¬¿¶¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¤³¤Î¾ìÌÌ¤Ï²ÃÆ£¤Ç¾¡Éé¤·¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄ¾¶á¤ÇÄ´»Ò¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿²ÃÆ£¾¢ÇÏ¤òÂåÂÇ¤Ë½Ð¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2024¡Ù