¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤Ï¸½ºß3Ï¢¾¡Ãæ¤È¹¥Áö·¹¸þ ²áµîÍ£°ìËÜÈÖ¤Ç2·åÃå½ç¤À¤Ã¤¿ÇÏ¤È¤Ï¡©
¡¡ÊõÄÍµÇ°(3ºÐ¾å¡¦GI¡¦¼Ç2200m)¤ÏÍÇÏµÇ°¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¥ìー¥¹¤À¡£¶áÇ¯¤ÏÍÌ¾Ìµ¼Â²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç21Ç¯¤Î¥¯¥í¥Î¥¸¥§¥Í¥·¥¹¡¢22Ç¯¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Û¥ë¥Àー¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯¤Î¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢ºÇÂ¿ÆÀÉ¼¤ò½¸¤á¤¿ÇÏ¤¬3Ï¢ÇÆÃæ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤Ç1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¥ìー¥¹¤Ç¤â¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿ÇÏ¤ò3Æ¬¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡¡1Æ¬ÌÜ¤Ï97Ç¯¤Î¥Þー¥Ù¥é¥¹¥µ¥ó¥Çー¤À¡£ÉðËµ³¼ê¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥µ¥ó¥Çー¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤Î½éÇ¯ÅÙ»º¶ð¡£¸Î¾ã¤Ç½ÐÀ¤¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤¬¡¢4ºÐ½Õ¤«¤é½Å¾Þ4¤Ä¤ò´Þ¤à6Ï¢¾¡¤Ç¡¢°ìµ¤¤ËGIÀïÀþ¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¤Ï¥µ¥¯¥é¥íー¥ì¥ë¤ä¥Þ¥ä¥Î¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡¢¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¥Õ¥§¥íー¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¶þ¤·Â³¤±¤¿¤¬¡¢97Ç¯¤ÎÊõÄÍµÇ°¤Ç´¿´î¤Î½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¸åÊý¤«¤éµÓ¤ò¿¤Ð¤¹¤È¡¢¥´ー¥ëÁ°¤ÇÀè¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥Ð¥Ö¥ë¥¬¥à¥Õ¥§¥íー¤ò¥¯¥Óº¹Êá¤é¤¨¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¡¢¤½¤·¤Æ1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¤ÎGI½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡2Æ¬ÌÜ¤Ï12Ç¯¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§ー¥ô¥ë¤À¡£¸À¤ï¤º¤ÈÃÎ¤ì¤¿Á°Ç¯¤Î3´§ÇÏ¡£2ÁöÁ°¤Îºå¿ÀÂç¾ÞÅµ¤Ç°ïÁö¤·¤ÆÊ¿ÃÏÄ´¶µºÆ¿³ºº¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¡¢Á°Áö¤ÎÅ·¹Ä¾Þ(½Õ)¤Ç¤Ï11Ãå¤ËÂçÇÔ¡£½©¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹±óÀ¬¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¿¤¬²¿¤Ç¤â·ë²Ì¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë°ìÀï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¯Å¨¤ò¸þ¤³¤¦¤Ë²ó¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯º¹¤·ÀÚ¤ê¡£ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ï½ËÊ¡¤ÎÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ3Æ¬ÌÜ¤Ï14Ç¯¤Î¥´ー¥ë¥É¥·¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¡£Á°Ç¯¤ÎÇÆ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤Î»Ù»ý¤ò¼õ¤±¤Æ½ÐÁö¡£¥¦¥¤¥ó¥Ð¥ê¥¢¥·¥ª¥ó¡¢¥¸¥§¥ó¥Æ¥£¥ë¥É¥ó¥Ê¤È¤Î3¶¯¥àー¥É¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡ÖÇò¤¤²øÊª¡×¤ÎÆÈÃÅ¾ì¤À¤Ã¤¿¡£4～5ÈÖ¼êÄÉÁö¤«¤éÄ¾Àþ¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¡¢2Ãå¤Î¥«¥ì¥ó¥ß¥í¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë3ÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡¡£Ï¢ÇÆ¤Ç5¤ÄÌÜ¤ÎGI¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÍâ15Ç¯¤Ï¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬´®¤¨¤Æ14Ãå¤ËÂçÇÔ¡£ÊõÄÍµÇ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤Ç2·åÃå½ç¤ËÇÔ¤ì¤¿ÇÏ¤Ï¡¢¸å¤Ë¤âÀè¤Ë¤â¥´ー¥ë¥É¥·¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£