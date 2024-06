バンプレストが展開する、クレーンゲーム景品のフィギュアシリーズ『SOFVIMATES(ソフビメイツ)』

ひとつだけでもとても可愛く、思わず手に取りたくなる存在感が魅力のフィギュアシリーズです。

そんな『SOFVIMATES』から、『クレヨンしんちゃん』の「アクション仮面」と「野原しんのすけ(ワニ山さんver.)」が登場!

バンプレスト「クレヨンしんちゃん おおきなSOFVIMATES〜野原しんのすけ(ワニ山さんver.)〜」「クレヨンしんちゃん おおきなSOFVIMATES〜アクション仮面〜」

©臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK

『クレヨンしんちゃん』から、「野原しんのすけ(ワニ山さんver.)」と「アクション仮面」の『SOFVIMATES』が登場!

どちらも大きなサイズ感が魅力のソフビフィギュア。

飾っても遊んでも楽しい、コレクションに加えたいアイテムです。

クレヨンしんちゃん おおきなSOFVIMATES〜野原しんのすけ(ワニ山さんver.)〜

登場時期:2024年6月20日(木)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全1種

サイズ:約18cm

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00003006/

「おおきなSOFVIMATES」シリーズに「ワニ山さんのコスプレをしたしんちゃん」が登場!

「ワニ山さん」は、しんちゃんが大好きなお菓子「チョコビ」のキャラクター。

ビビッドなピンク色はそのままに、「ワニ山さん」になりきっている「しんちゃん」を立体化しました。

「しんちゃん」の頭の上にはふたつの大きな目がギョロリ!

背中からしっぽにかけてのゴツゴツ感と、「しんちゃん」のまんまるなほっぺのギャップもたまりません。

クレヨンしんちゃん おおきなSOFVIMATES〜アクション仮面〜

登場時期:2024年6月25日(火)より順次登場予定

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

種類:全1種

サイズ:約22cm

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00003006/

「おおきなSOFVIMATES」シリーズに「アクション仮面」が登場!

「アクション仮面」は「しんちゃん」の憧れの正義のヒーロー。

約22cmというボリュームのあるサイズのフィギュアになりました!

特撮ソフビ人形らしい勇ましい立ち姿で、いまにもあの高らかな笑い声が聞こえてきそう!

「しんちゃん」になった気分で握りしめて遊びたくなる存在感です。

バンプレスト「クレヨンしんちゃん おおきなSOFVIMATES〜野原しんのすけ(ワニ山さんver.)〜」は2024年6月20日(木)より、「クレヨンしんちゃん おおきなSOFVIMATES〜アクション仮面〜」は2024年6月25日(火)より、クレーンゲーム景品として順次登場予定です。

