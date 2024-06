ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、フレア袖とAラインシルエットがエレガントな雰囲気の「半袖チュニックパジャマ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー『アラジン』半袖チュニックパジャマ「ジャスミン」

© Disney

価格:3,990円(税込)

サイズ:S、M、L、LL、3L

ウエスト:総ゴム、ゴム取替え口あり

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『アラジン』に登場するディズニープリンセス「ジャスミン」デザインのパジャマ。

物語のモチーフを描いたプリントデザインが印象的で、フレア袖とAラインシルエットがエレガントな雰囲気です!

© Disney

トップスの首周りには、魔法の絨毯で空を飛ぶ「アラジン」と「ジャスミン」のシルエットがプリントされています。

ロマンティックでとっても素敵☆

© Disney

後ろの裾には『アラジン』の世界観を表現した、エキゾチックな模様がプリントされています。

© Disney

トップスはヒップが隠れるチュニック丈になっていて安心。

たっぷりのフレアで体型カバーもさりげなくできます!

トップスにはドレープが美しい綿レーヨンの天竺素材が使用されています。

© Disney

グリーンを基調としたボトムは総柄デザインで、12分丈のスリムシルエットで脚長効果も期待できます。

裾をくしゅくしゅとさせるとかわいい☆

生地は、動きになじむストレッチ天竺素材が使用されています。

「ジャスミン」になった気分で優雅にリラックスできるルームウェア。

フレア袖とAラインシルエットがエレガントな雰囲気を演出してくれる「半袖チュニックパジャマ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アラジンとジャスミンのシルエット!ベルメゾン ディズニー「半袖チュニックパジャマ」 appeared first on Dtimes.