ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、「くまのプーさん」のかわいい表情がファン心をくすぐる、ディズニーデザイン「綿素材の枕カバー2枚セット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「綿素材の枕カバー2枚セット」

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:2,990円(税込)

サイズ:約43×63cm用

品質:綿100%

合わせ式

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

『くまのプーさん』デザインの枕カバーセット。

洗い替えにうれしい2枚セットです。

表面と裏面は同柄になっていて、紫を基調としたカラフルでポップなアートが目をひきます!

1枚目にはナイトキャップをかぶってウトウトと眠っている「くまのプーさん」の姿が、そして2枚目には劇中でもお馴染みの「くまのプーさん」の夢の中のシーンをデザインしています。

「ズオウ」や「ヒイタチ」もプリントされ、とっても賑やか☆

<素材アップ>

綿素材でさらりとした肌触りが心地よく、リラックスタイムにぴったり◎

おやすみタイムが待ち遠しくなりそう。

「くまのプーさん」の珍しい表情がファン心をくすぐる、ディズニーデザイン「綿素材の枕カバー2枚セット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

