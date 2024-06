ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ユニークなフォルムでハワイ気分も味わえる「スティッチ」デザイン「サーフボード型のキッチンマット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「スティッチ」サーフボード型のキッチンマット

サイズと価格:【約45×120】3,690円(税込)、【約45×180】5,190円(税込)、【約45×240】6,690円(税込)

仕様:すべりにくい加工

パイル長:約10mm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「スティッチ」デザインのキッチンマット。

ユニークなサーフボード型で、サーフィンを楽しむ「スティッチ」のプリントが元気いっぱいでかわいい!

また、ロゴやハイビスカスなどの模様も南国ムードたっぷりで、キッチンにいながらハワイ気分を楽しめます。

サイズは3種類から選べるのも魅力的。

キッチンの大きさや、レイアウトに合わせて選ぶことができます。

素材はほどよい長さのパイル地で踏み心地も抜群☆

水色を基調とした爽やかなカラーリングもおしゃれなポイントです。

さらに裏面は滑りにくい仕様に。

滑る心配がなく、安全に使うことができます。

ネットに入れれば自宅の洗濯機で気軽に洗濯可能。

汚れが気になったらすぐに洗え、清潔な状態を保てます。

いつも元気な「スティッチ」をデザインした、家事がますます楽しくなりそうなマット。

ユニークなフォルムでハワイ気分も味わえる「サーフボード型のキッチンマット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

