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01. Finder
02. Get Back To ¿ÍÀ¸
03. ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä
04. SOULSOUP
05. ¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë
06. Æü¾ï
07. I¡Çm home
08. Sharon
09. ÂùÅÀ
10. Subtitle
11. Anarchy¡ÊRejoice ver.¡Ë
12. ¥Û¥ï¥¤¥È¥Î¥¤¥º
13. ¤¦¤é¤ß¤Ä¤é¤ß¤¤ï¤ß
14. Chessboard
15. TATTOO
16. B-Side Blues
¢§Blu-ray¡¿DVD
¡ØOFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN¡Ù
01. Pretender
02. I LOVE...
03. Tell Me Baby
04. Choral A
05. Subtitle
06. parade
07. 115Ëü¥¥í¤Î¥Õ¥£¥ë¥à
08. °ÛÃ¼¤Ê¥¹¥¿¡¼
09. ½ÉÌ¿
10. ¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Ê¥Ã¥Ä
11. Universe
12. Clap Clap
13. ÇË´é
14. ¥Û¥ï¥¤¥È¥Î¥¤¥º
¡ØBehind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR¡Ù
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥É¥¯¥¿¡¼¡Ù¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¿ùÌîÍÚÎ¼¡õÂç¿¹ÆîÊþ
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