4人組バンド・Official髭男dismの新曲「Sharon」が、7月8日にスタートする杉野遥亮主演のカンテレ・フジテレビ系『マウンテンドクター』(毎週月曜 後10:00)の主題歌に決定した。あわせてメジャー3rdアルバム『Rejoice』(7月24日)の収録内容も公開となり、主題歌「Sharon」が収録されることが明らかになった。『マウンテンドクター』は、杉野演じる主人公・整形外科医の宮本歩が、山岳医療の現場に放り込まれて山岳医となり、さまざまな想いを抱えた先輩山岳医や患者と触れ合い、現実と向き合いながら成長していく姿を描く。山岳医にスポットを当て、長野県松本市が舞台となっている。

今作の主題歌「Sharon」を担当するOfficial髭男dismは「人にはいくつか居場所があって、忘れてしまいそうになったり片方を疎かにしてしまったりする、そんな時に感じる不甲斐なさは社会人になった時から常に付きまとっていた気がします。仕事とバンドだったのが、バンドと家庭に変わりましたが、感じる不甲斐なさには同じものがありました。でもその両方が、自分を支え、強くしてくれている。帰る場所があり、頑張りたい事がある、その幸せと、両立できない悔しさと、その悔しさを背負ってでも叶えたい夢や生きがいがある事 全ての感情の大切さがひとつの模様みたいになって、この曲を作らせてくれたような気がします」と説明。「この楽曲が、マウンテンドクターの世界に、良い彩りを添えられることを願っています」と楽曲に込めた想いを明かす。メジャー3rdアルバム『Rejoice』には「Sharon」をはじめ、「ミックスナッツ」「Subtitle」「TATTOO」「SOULSOUP」といったシングル曲を含む全16曲が収録される。収録曲は以下のとおり。■Official髭男dism メジャー3rdアルバム『Rejoice』収録内容▼CD01. Finder02. Get Back To 人生03. ミックスナッツ04. SOULSOUP05. キャッチボール06. 日常07. I’m home08. Sharon09. 濁点10. Subtitle11. Anarchy(Rejoice ver.)12. ホワイトノイズ13. うらみつらみきわみ14. Chessboard15. TATTOO16. B-Side Blues▼Blu-ray/DVD『OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR selected from NIPPON BUDOKAN』01. Pretender02. I LOVE...03. Tell Me Baby04. Choral A05. Subtitle06. parade07. 115万キロのフィルム08. 異端なスター09. 宿命10. ミックスナッツ11. Universe12. Clap Clap13. 破顔14. ホワイトノイズ『Behind The Scenes from OFFICIAL HIGE DANDISM SHOCKING NUTS TOUR』