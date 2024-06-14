Ý¯°ææÆÁí¹ç»Ê²ñ¡ØTHE MUSIC DAY¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¡¡7·î6Æü¤ËÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤«¤é8»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²Æ¤Î²»³ÚÆÃÈÖ¡ØTHE MUSIC DAY¡Ù¡Ê¸å3¡§00¡Á10¡§54¡Ë¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬14Æü¡¢²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯°ææÆ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¦¤Á¤ï¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼ÊÌ¥«¥Ã¥È
¡¡12Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÝ¯°ææÆ¤¬¡¢ÈÖÁÈÌ¾¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡ÖTMD¡×¥í¥´¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÈÖÁÈÌ¾¤Èº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÖSURPRISE¡×¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤¦¤Á¤ï¤ò¼ê¤Ë²Æ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¡£¼þ¤ê¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î²»³Úµ¡ºà¤âÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢ÁíÀª50ÁÈ¤òÄ¶¤¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆÃÈÖ¡Ö½àÈ÷Ãæ¡×¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖTMD¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î³¹¤òÁö¹ÔÍ½Äê¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ»£±Æ¤·¡¢¡Ö#TMD2024½àÈ÷Ãæ¡×¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤ÆX¤ÇÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç100Ì¾¤ËTMD¤¦¤Á¤ï¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏÈÖÁÈ¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤Ç¶áÆüÈ¯É½¡£
¢£¡ØTHE MUSIC DAY 2024¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§7·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å3»þ¡Á10»þ54Ê¬
¾ì½ê¡§ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
¢§½Ð±é¼Ô
Áí¹ç»Ê²ñ¡§Ý¯°ææÆ
MC¡§±©Ä»¿µ°ì¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê
¥Í¥¯¥¹¥È¥²¡¼¥È¿Ê¹Ô¡§»ÔÐÔÎèÆà¥¢¥Ê
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯°ææÆ¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¦¤Á¤ï¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼ÊÌ¥«¥Ã¥È
¡¡12Ç¯Ï¢Â³¤ÇÁí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÝ¯°ææÆ¤¬¡¢ÈÖÁÈÌ¾¤ÎÆ¬Ê¸»ú¡ÖTMD¡×¥í¥´¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ä¥¢¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÈÖÁÈÌ¾¤Èº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡ÖSURPRISE¡×¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¤¦¤Á¤ï¤ò¼ê¤Ë²Æ¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¡£¼þ¤ê¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î²»³Úµ¡ºà¤âÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢ÁíÀª50ÁÈ¤òÄ¶¤¹¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÆÃÈÖ¡Ö½àÈ÷Ãæ¡×¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤ë¡£
¢£¡ØTHE MUSIC DAY 2024¡Ù
ÊüÁ÷Æü»þ¡§7·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å3»þ¡Á10»þ54Ê¬
¾ì½ê¡§ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
¢§½Ð±é¼Ô
Áí¹ç»Ê²ñ¡§Ý¯°ææÆ
MC¡§±©Ä»¿µ°ì¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê
¥Í¥¯¥¹¥È¥²¡¼¥È¿Ê¹Ô¡§»ÔÐÔÎèÆà¥¢¥Ê