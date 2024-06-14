Ãæ¹ñ¤Î·ã¿É²ÐÆé¤¬ÃÏµå¤òµß¤¦¡©²ÐÆéÌý¤ÇÈô¤Ö´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Èô¹Ôµ¡¤È¤Ï
Ãæ¹ñ»ÍÀî¾Ê¡¦À®ÅÔ»Ô¡£²ÐÆéÂç¹ñ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤Î³¹¤Ç¡¢²ÐÆéÌý¤ÇÈô¹Ôµ¡¤òÈô¤Ð¤½¤¦¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤¬À¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸½¾ì¤òË¬¤Í¤Æ¤ß¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÃæ¹ñ¤Î·ã¿É²ÐÆé¤¬ÃÏµå¤òµß¤¦¡©²ÐÆéÌý¤ÇÈô¤Ö´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤Èô¹Ôµ¡¤È¤Ï
²ÐÆéÂç¹ñ¡¦Ç¯´Ö30Ëü¥È¥ó¤ÎÇÑ´þÌý
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢ÂçÎÌ¤ÎÅâ¿É»Ò¤È»³Ü¥¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î»ÍÀî²ÐÆé¤À¡£
²ÐÆé¤ÎËÜ¾ì¤òÊâ¤¯¤È¡¢Ê¿Æü¤ÎÃë´Ö¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤È¤³¤í¤«¤·¤³¤Ç¿Í¡¹¤¬²ÐÆé¤ò°Ï¤à»Ñ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³¹¤Ï¤É¤³¤È¤Ê¤¯²ÐÆé¤Î¹á¤ê¤¬Éº¤¦¡£
À®ÅÔ»ÔÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÐÆé¤È¤Ï¡Ö°ìÆü¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¡¢¿ÈÂÎ¤ÎÄ´»Ò¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡×¤â¤Î¤é¤·¤¯¡¢¡Ö²ÐÆé¤Ï¼ç¿©¡×¤È¹ë¸ì¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Û¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÃÏ¸µ¤Î¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤¬¤ª¤è¤½2Ëü5Àé¸®¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢²ÐÆéÅ¹¤ÏÀ®ÅÔ¤À¤±¤Ç2Ëü¸®°Ê¾å¤¢¤ë¤é¤·¤¤¡£
»ÍÀî²ÐÆé¤ÎÆÃÄ§¤Ï1¤Ä¤ÎÆé¤Ë2¥¥í¤È¤¤¤¦ÂçÎÌ¤ÎÌý¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿Íµ¤Å¹¤Ç¤ÏÇ¯´Ö¤Ë¤ª¤è¤½100¥È¥ó¡¢»ÍÀî¾ÊÁ´ÂÎ¤Ç30Ëü¥È¥ó°Ê¾å¤ÎÇÑ´þÌý¤¬¤Ç¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤Î»È¤¤Æ»¤¬Ä¹Ç¯¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤ÎÃÏ¸µÃæ¾®´ë¶È
¤³¤Î²ÐÆé¤Ê¤É¤«¤é½Ð¤ëÇÑ´þÌý¤Î7³ä¤Î²ó¼ý¤ò°ì¼ê¤Ë°ú¤¼õ¤±¤ë´ë¶È¡¢»ÍÀî¶â¾°´ÄÊÝ²Êµ»²ñ¼Ò¤¬º£¡¢À¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£²ÐÆéÌý¤ò»È¤Ã¤¿SAF¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ¡ËÀ¸»º¤ËÍèÇ¯¤«¤éËÜ³Ê»²Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£
À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¾¤«¤·µðÂç¤Ê¹ñ±Ä´ë¶È¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¼Ò°÷150Ì¾¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÁÏ¶È¼ÒÄ¹¡¦ÍÕÉË¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÍÕ¼ÒÄ¹¤Ï2005Ç¯¤Ë¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ë²ñ¼Ò¤òÁÏ¶È¡£Âç³Ø¤Ç³Ø¤ó¤ÀÃÜ»º³Ø¤ò³è¤«¤·¡¢¿©ÉÊÇÑ´þÌý¤ò²ÈÃÜ¤Î»ôÎÁÍÑÌý¤Ë½èÍý¤¹¤ë»ö¶È¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤·¤«¤·2012Ç¯¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¿©ÉÊÇÑ´þÌý¤òÄ¾ÀÜ»ôÎÁÍÑÌý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òµ¬À©¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»ö¶È¤ÏÄãÌÂ¡£
¤½¤Î¤¿¤á2017Ç¯¡¢¿©ÉÊÇÑ´þÌý¤ò¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËÅ¾ÍÑ¤¹¤ë²ñ¼Ò¤ò¿·¤¿¤Ë¶½¤·¡¢¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹º®¹çÌý¤ä¥Ð¥¤¥ª¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¤ÎÀ¸»º¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤À¤ËÀÐÃº¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢CO2¤äÍÆÇ¥¬¥¹¤ÎÇÓ½Ð¤Ê¤É´Ä¶¤Ø¤ÎÉé²Ù¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤ÇÍÕ¼ÒÄ¹¤ÏÀÐÃº¤ËÂØ¤ï¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ²ÐÆéÌý¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹º®¹çÌý¤È¤¤¤¦¡¢ÀÐÃº¤ÈÆ±ÄøÅÙ¤Î²Á³Ê¤Ç¡¢¤·¤«¤â´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¶¡µë¤¹¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¡¢Å¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£
²ÐÆé¤ÇÈô¹Ôµ¡¤òÈô¤Ð¤»¡ª SAF»ö¶È¤Î¥¹¥¿¡¼¥È
¡Ö²ÐÆéÌý¤¬SAF¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÏÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£2018Ç¯¤Ë¹Ò¶õÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëCO2ÇÓ½Ðºï¸º¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¤½¤³¤Ç½é¤á¤ÆSAF¤ËÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
ÇÑ´þÌý¤ä¿¢Êª¤Ê¤É¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ëSAF¡ÊSustainable Aviation Fuel=»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¹Ò¶õÇ³ÎÁ¡Ë¤Ï¡¢´ûÂ¸¤ÎÇ³ÎÁ¤ËÈæ¤Ù¡¢CO2¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤ò8³ä¤Û¤É¤ò¸º¤é¤»¤ë¤¿¤á¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¤ÎÀÚ¤ê»¥¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤â2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¹Ò¶õÇ³ÎÁ¤Î10¡ó¤òSAF¤ËÂåÂØ¤¹¤ëÌÜÉ¸¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¹ñ¤¬¤½¤ÎÆ³Æþ¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤â6·î¡¢¹ñ±ÄÊüÁ÷¤¬¹ñ»º¤ÎSAF¤ò»È¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¹ñ»ºµ¡¤ÎÈô¹Ô¼Â¸³¤ÎÀ®¸ù¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñ¤ò¤¢¤²¤ÆÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¬Ìî¤À¡£
»ÍÀî¶â¾°´ÄÊÝ²Êµ»²ñ¼Ò¤Ï¡¢º£¤ÏSAF¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ëÇÑ´þÌý¤òSAFÀè¿Ê¹ñ¤Ç¤¢¤ë²¤ÊÆ¤Ê¤É¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍèÇ¯¡¢SAFÀìÍÑ¹©¾ì¤ò·úÀß¤·¡¢ÇÑ´þÌý¤ÎÄ´Ã£¤«¤éSAF¤ÎÀ¸»º¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¦»ö¶È¤ËËÜ³Ê»²Æþ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤³¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÕ¼ÒÄ¹¤Ï
¡ÖÀ¤³¦¤Ë¤Ï²¤ÊÆ¤Ê¤É»ä¤¿¤Á¤è¤ê¤âµ»½Ñ¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤²ñ¼Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¡¢À¤³¦¿å½à¤Ë¤ÏÅþÄìµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÀ¾Éô¤Î°ì°Ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡×
¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸¬µõ¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á»ÍÀî¿Í¤Ï²ÐÆé¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ï¸¶ÎÁÄ´Ã£¤ÎÅÀ¤ÇÂç¤¤Ê¶¯¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¼Â¤ÏSAF¤òºî¤ë¤¦¤¨¤Ç°ìÈÖ¤ÎÆñÂê¤Ï¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¡ÖÇÑ´þÌý¤Î³ÎÊÝ¡×¡£
»ÍÀî¶â¾°´ÄÊÝ²Êµ»²ñ¼Ò¤Ï¸½ºß¤â2000¸®¤Î²ÐÆéÅ¹¤«¤é¡¢ËèÆü300¡Á400¥È¥ó¤¢¤Þ¤ê¤ÎÌý¤ò²ó¼ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤òSAF¤Î¸¶ÎÁ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡Ä¡£Ç¯´Ö30Ëü¥È¥ó°Ê¾å¤Î¿©ÉÊÇÑ´þÌý¤òÇÓ½Ð¤¹¤ë»ÍÀî¾Ê¤Ë¤¢¤ë´ë¶È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¸å¤ÎSAF»ö¶È³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤ÊÍ¥°ÌÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤µ¤Ë²ÐÆéÂç¹ñ»ÍÀî¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¶¯¤ß¤À¡£
SAF¤Î²ÝÂê¡¢¤½¤·¤Æ¼ÒÄ¹¤ÎÌ´¤È¤Ï
»ÍÀî¶â¾°´ÄÊÝ²Êµ»²ñ¼Ò¤Ë¤Ï´û¤ËÆüËÜ¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤ä¾¦¼Ò¤Ê¤É¤«¤é¤âÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áê¼¡¤®¡¢SAF¤ÎÄ´Ã£Àè¤È¤·¤Æ¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤¿¤À¡¢²ÝÂê¤Ï¤½¤Î²Á³Ê¡£SAF¤Ï´ûÂ¸¤ÎÇ³ÎÁ¤Î2ÇÜ¡Á3ÇÜ¤È¤¤¤¦¤½¤Î¡Ö²Á³Ê¤Î¹â¤µ¡×¤¬ÉáµÚ¤Î¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÕ¼ÒÄ¹¤Ï¡£
¡Ö²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤Ï°ì¤Ä¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£À¤³¦¤ÇSAF¤ò¿ä¤·¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´ë¶È¤¬SAF¤Î²Á³ÊÄã²¼¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì²ò·è¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¤È¡¢¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÇ¯´Ö40Ëü¥È¥óÀ¸»º¡¢¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ëÍÕ¼ÒÄ¹¡£¤½¤Î¸å¤Ï»ÍÀî¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏ°è¤Ø¤ÎÀ¸»ºµòÅÀ³ÈÂç¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¾Íè¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬»ä¤¿¤Á¤ÎSAF¤ò»È¤Ã¤¿Èô¹Ôµ¡¤Ç»ÍÀî¾Ê¤Ë²ÐÆé¤ò¿©¤Ù¤Ë¤¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥À¤ò¸«¤ËÍè¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÌ¤Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÃÏ¸µ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿²ÐÆé¡£¤½¤ÎÌý¤¬À¤³¦¤ÎÈô¹Ôµ¡¤òÈô¤Ð¤¹Æü¤¬¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¸åµ
Ãæ¹ñ¤Î¿©ÍÑÇÑ´þÌý¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÃÏ¹ÂÌý¡ÊÃÏ²¼Ìý¡Ë¡×¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¿Í¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£2010Ç¯Âå¤Ï¤¸¤á¡¢ÇÓ¿å¹Â¤ËÎ®¤µ¤ì¤¿»ÈÍÑºÑ¤ß¤ÎÌý¤ò°ìÉô¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬Ä´Íý¤ËºÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¡¢Âç¤¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³10Ç¯¤¢¤Þ¤ê¤ÎÃæ¹ñ¤Î´Ä¶°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£º£¤ä14²¯¿Í¤Î¿©»ö¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ëÇÑ´þÌý¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë»ö¶È¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë´ë¶È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£²ÐÆé¤ò°¦¤¹¤ë»ÍÀî¿Í¤Î¼ÒÄ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö²ÐÆéÌý¤ÇÈô¹Ôµ¡¤òÈô¤Ð¤¹¡×»ö¶È¤ÎÈ¯Å¸¤«¤éº£¸å¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
JNNËÌµþ»Ù¶É¡¡¼¼Ã«ÍÛÂÀ¡¡