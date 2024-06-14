¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬1²ó¸Â¤ê¤ÎÌ¿¡Ä±ÒÀ±»þÂå¤Îº£¤â¡¢¤Ï¤ë¤«¾å¶õ¤ØÊü¤¿¤ì¤ë¡Öµ¤µå¡×¡£ÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ë¸½¾Ý¡Ö¤¸¤Ä¤Ë¡¢¥ê¥¢¥ë¡×¤À¤Ã¤¿
6·î8Æü¤¬¡ÖÀ®ÁØ·÷¡×¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿Æü¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢À®ÁØ·÷¤Ê¤É¹âÁØ¤ÎÂçµ¤¤Èµ¤¾Ý¤äÅ·µ¤Í½Êó¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤Ï¤ë¤«¹â¤¤Âçµ¤¤Î¾õ¶·¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÆÈÆÃ¤Îµ»½Ñ¤äÆÀ¤é¤ì¤ë¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¾Ý¤äÅ·µ¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÆþÌç½ñ¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤Î¡Ø¿Þ²ò¡¦Å·µ¤Í½ÊóÆþÌç¡Ù¡¢¤ª¤è¤Ó¡Ø¿Þ²ò¡¦µ¤¾Ý³ØÆþÌç ²þÄûÈÇ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¢¸ÅÀîÉðÉ§¤µ¤ó¤ÈÂçÌÚ Í¦¿Í¤µ¤ó¤Î²òÀâ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¡Ø¿Þ²ò¡¦Å·µ¤Í½ÊóÆþÌç¡Ù¡¢¤ª¤è¤Ó¡Ø¿Þ²ò¡¦µ¤¾Ý³ØÆþÌç ²þÄûÈÇ¡Ù¤òºÆÊÔ½¸¡¦ºÆ¹½À®¤Î¾å¡¢¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤òÌÖÍå¤¹¤ë¡Ö¹âÁØµ¤¾Ý´ÑÂ¬ÌÖ¡×
Å·µ¤¿Þ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Å·µ¤Í½Êó¤Î»Ï¤Þ¤ê°ÊÍè¡¢Ä¹¤¤´Ö¡ÖÃÏ¾åÅ·µ¤¿Þ¡×¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÃÏ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢5000m ¤ä10000m ¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÁØÂçµ¤¤Î´ÑÂ¬¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¸å¤Î1950Ç¯Âå¤«¤é¤Ï¥é¥¸¥ª¥¾¥ó¥Ç¤Ë¤è¤ë¾åÁØ¤Î´ÑÂ¬¤Ë´ð¤Å¤¯¡Ö¹âÁØÅ·µ¤¿Þ¡×¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÃÏ¾å¡¦¹âÁØÅ·µ¤¿Þ¡×»þÂå¤ËÆþ¤ê¡¢¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹âÁØµ¤¾Ý´ÑÂ¬¤Ï¡¢µ¤µå¤Ë¤è¤ëÄ¾ÀÜ´ÑÂ¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥é¥¸¥ª¥¾¥ó¥Ç¡×´ÑÂ¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÅÇÈ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿±ó³Ö´ÑÂ¬¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¦¥£¥ó¥É¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥é¡×¤â¤¢¤ê¡¢¿Þ¡Ö¹âÁØµ¤¾Ý´ÑÂ¬ÌÖ¡× ¤Î¤è¤¦¤Ê´ÑÂ¬ÌÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¹Ò¶õµ¡¤Ë¤è¤ë´ÑÂ¬¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹âÁØÂçµ¤¤òÄ¾ÀÜ´ÑÂ¬¤¹¤ëµ¤µå
¿Þ¡Öµ¤¾Ý´ÑÂ¬¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¡×¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ¬´ï¤¬¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¹âÅÙ¤Î¸½¾Ý¤ò´ÑÂ¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤Þ¤¿¿åÊ¿¤Ë¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¤¤áºÙ¤«¤µ¤Ç´ÑÂ¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
µ¤µå¤Ç¹âÁØÂçµ¤¤òÄ¾ÀÜ´ÑÂ¬¤¹¤ë¥é¥¸¥ª¥¾¥ó¥Ç¡Êradiosonde) ¤Ï¡¢µ¤µå¤ÎÉâÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂçµ¤¹âÁØ¤Ø¾å¾º¤·¡¢µ¤°µ¡¢µ¤²¹¡¢¼¾ÅÙ¤Ê¤É¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¥»¥ó¥µ¤ÈÌµÀþÁ÷¿®´ï¤òÈ÷¤¨¤¿Â¬Äê´ï¤Ç¤¹¡£È¯Ë¢¥¹¥Á¥í¡¼¥ë¤Î¾®È¢¤ÎÆâÉô¤ª¤è¤Ó³°Éô¤Ë³Æ¼ï¤Î´ÑÂ¬¥»¥ó¥µ¤ÈÌµÀþÁ÷¿®µ¡¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¡Ö¥é¥¸¥ª¥¾¥ó¥Ç¤Îµ¤µå¤Ë¤Ä¤ë¤µ¤ì¤ë´ÑÂ¬µ¡´ï¡×¡Ë¡£
¿åÁÇ¥¬¥¹¤Þ¤¿¤Ï¥Ø¥ê¥¦¥à¥¬¥¹¤ò½¼塡¡Ê¤¸¤å¤¦¤Æ¤ó¡Ë¤·¤¿¥´¥àµ¤µå¤Ë¥é¥¸¥ª¥¾¥ó¥Ç¤ò¤Ä¤ê²¼¤²¡¢¡Ö¹âÁØµ¤¾Ý´ÑÂ¬ÌÖ¡×¤Ë¼¨¤·¤¿Á´¹ñ16¤«½ê¤Îµ¤¾Ý´±½ð¤«¤é¾å¶õ¤ËÊü¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£
µ¤µå¤Î±¿Æ°Â®ÅÙ¤Ï¤Û¤Ü°ìÄê¤Ç¡¢¾å¾º¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿åÊ¿Êý¸þ¤Ë¤ÏÉ÷¤È°ì½ï¤ËÎ®¤µ¤ì¡¢Ìó30 km¾å¶õ¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏ¾å¤«¤éÈôÍÈ¤·¤¿¥é¥¸¥ª¥¾¥ó¥Ç¤Ï¡¢30Ê¬¸å¤Ë¤Ï¹âÅÙÌó10km¡¢90Ê¬¸å¤Ë¤Ï¹âÅÙÌó30km ¤ËÅþÃ£¤·¡¢¾å¾ºÃæ¤ËÂçµ¤¤òÄ¾ÀÜÂ¬Äê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¹ï¡¹¤ÈÅÅÇÈ¤ÇÃÏ¾å¤ËÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ¾å¤Ç¤Ï¡¢¼õ¿®¤·¤¿¥é¥¸¥ª¥¾¥ó¥Ç¤Î¿®¹æ¤ò²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤òÏ¢Â³Åª¤ËÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µ¤µå¤Ï¹âÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æµ¤°µÄã²¼¤Ë¤è¤Ã¤ÆËÄÄ¥¤·¡¢ºÇ¸å¤ÏÇËÎö¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥é¥·¥å¡¼¥È¤Ç´Ë¤ä¤«¤ËÃÏ¾å¤Ø¹ß²¼¤·¤Þ¤¹¡£Åßµ¨¤ËÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÎØÅç¤Ê¤É¤ÇÈôÍÈ¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ª¥¾¥ó¥Ç¤¬¡¢À¾É÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤ÆÅìµþ¤Î¶á¹Ù¤Ç²ó¼ý¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤ä¡¢²Æµ¨¤Ï¾å¶õ¤ÎÉ÷¤¬¼å¤¤¤¿¤áÎ¦°è¤ËÍî²¼¤¹¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢»þÀÞ²ó¼ý¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Ï²ó¼ý¤µ¤ì¤º1²ó¸Â¤ê¤Î»ÈÍÑ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¥é¥¸¥ª¥¾¥ó¥Ç¤È¤ÏÅÅÇÈ¡Êradio) ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂçµ¤¤òÃµºº¤¹¤ë¡Êsonde) Â¬Äê´ï¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÙ¤«¤¯¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥é¥¸¥ª¥¾¥ó¥Ç
¥ì¡¼¥¦¥£¥ó¥¾¥ó¥Ç¤Ï¡¢µ¤µå¤Î°ÌÃÖ¤òÄÉÀ×¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¥é¥¸¥ª¥¾¥ó¥Ç¤Ç¡¢°ÌÃÖÊÑ²½¤«¤é¹âÁØ¤ÎÉ÷¸þ¡¦É÷Â®¤ò´ÑÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
GPS¥¾¥ó¥Ç¤Ï¡¢¥«¡¼¥Ê¥Ó¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊGPS¡ÊÁ´ÃÏµåÂ¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤òÍÑ¤¤¤Æµ¤µå¤Î°ÌÃÖ¤òÄÉÀ×¤·¡¢¹âÁØ¤ÎÉ÷¸þ¡¦É÷Â®¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î´ÑÂ¬¤Ï¡¢ÌÀÆü¤äÌÀ¸åÆü¤ÎÅ·µ¤Í½Êó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡¢¹â¡¦Äãµ¤°µ¡ÊÁí´Ñµ¬ÌÏ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡Ë¤Î¾õ¶·¤ò¤È
¤é¤¨¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÆ±»þ¹ï¡¼¡¼À¤³¦É¸½à»þ¤Î0»þ¤È12»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¤Î9 »þ¤È21»þ¡Ë¡¼¡¼¤Ë¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÌó800¤«½ê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¼ÂºÝ¤Ëµ¤µå¤òÃÏ¾å¤«¤éÈôÍÈ¤µ¤»¤ë»þ¹ï¤Ï¡¢¤½¤Î»þ¹ï¤Î30Ê¬Á°¤È¤¹¤ë¤è¤¦Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¾¥ó¥Çµ¤µå¤¬¡¢ËèÊ¬Ìó300m¤ÎÂ®¤µ¤Ç¾å¾º¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢30Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢10km¤Û¤É¤Î¾å¶õ¤ÎÂçµ¤¤ò´ÑÂ¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾å¶õ¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤¤¾ì¹ç¤Ë¤ÏÊÐÀ¾É÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¡¢´ÑÂ¬½ê¤«¤é¿ô½½km¡¢¤È¤¤Ë¤Ï100 km¤âÎ¥¤ì¤¿°ÌÃÖ¤Þ¤Ç±¿¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ÌÃÖ¤ÎÆÃÄê¤¬Æñ¤·¤¤¤¿¤á¡¢´ÑÂ¬½ê¤Î¾å¶õ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¹âÁØÅ·µ¤¿Þ
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥é¥¸¥ª¥¾¥ó¥Ç¤«¤é¤Ï¡¢¹âÁØ¤ÎÉ÷¸þ¡¦É÷Â®¡¢²¹ÅÙ¡¢¼¾ÅÙ¤Î¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢µ¤°µ¤«¤é¹âÁØÅ·µ¤¿Þ¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Þ¡Ö¹âÁØÅ·µ¤¿Þ¤Î¸«Êý¡×¤Ï¡¢¹âÁØÅ·µ¤¿Þ¤Î¸«Êý¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë300hPa¤Î¹âÁØÅ·µ¤¿Þ¤ò´ÊÎ¬²½¤·¤ÆÉ½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ìð±©º¬¤¬É÷¸þ¡¦É÷Â®¤òÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¢¥¤Î°õ£±¸Ä¤Ï50¥Î¥Ã¥È¡¢Ä¹¤¤Àþ1ËÜ¤¬10¥Î¥Ã¥È¡¢Ã»¤¤Àþ1ËÜ¤¬5¥Î¥Ã¥È¤ÎÉ÷Â®¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê£±¥Î¥Ã¥È¤ÏÌó0.5 m/s¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¿ÞÃæ¤ÎÅù¹âÅÙÀþ¤Ï¡¢µ¤°µ¤¬300hPa¤È¤Ê¤ë¹â¤µ¤¬Åù¤·¤¤ÃÏÅÀ¤ò·ë¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÀþ¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ä¤«¤ß¤Å¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¹âÁØÅ·µ¤¿Þ¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êÊý¤ò¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
¸åÈ¾¤Ï¡¢¹âÁØÅ·µ¤¿Þ¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î²òÀâ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Å·µ¤Í½Êó¤Î¸«Êý¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¿Þ²ò¡¦Å·µ¤Í½ÊóÆþÌç¡¡¥²¥ê¥é¹ë±«¤äµðÂçÂæÉ÷¤ò¤É¤¦Í½Â¬¤¹¤ë¤Î¤«
¿Þ²ò¡¦µ¤¾Ý³ØÆþÌç ²þÄûÈÇ¡¡¸¶Íý¤«¤é¤ï¤«¤ë±À¡¦±«¡¦µ¤²¹¡¦É÷¡¦Å·µ¤¿Þ
µ¤¾ÝÍ½Êó¤ÎÏÃ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢µ¤¾Ý¸½¾Ý¤Î¸¶Íý¤ËÇ÷¤ë¡Ø¿Þ²ò Å·µ¤Í½ÊóÆþÌç¡Ù¡£°ìÊý¡¢µ¤¾Ý¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤«¤é¡¢µ¤¾Ý¤ÈÅ·µ¤¤ÎÊ£»¨¤Ê¤·¤¯¤ß¤Þ¤Ç¡¢¤½¤Î¸¶Íý¤ò¾Ü¤·¤¯ÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡Ø¿Þ²ò µ¤¾Ý³ØÆþÌç¡Ù¡£¤É¤Á¤é¤â¡Ö¤·¤¯¤ß¤¬¤ï¤«¤ë¡×ÆþÌç½ñ¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢2ºýÆÉ¤á¤Ð¡¢¤µ¤é¤ËÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¥¸¥§¥Ã¥Èµ¤Î®¤Ï¡ÖÃÏµå¤ò¼þ²ó¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÄÅ·µ¤¿Þ¤¬¤ï¤«¤ì¤Ð¡¢¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡ÖÆüËÜ¤ÇÈ¯À¸¡¦°ÜÆ°¤¹¤ë¹âµ¤°µ¤äÄãµ¤°µ¡×¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÆ°¤