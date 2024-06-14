Â¿¤¯¤ÎÅÐ»³¼Ô¤¬¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë¡Ä²¼¤ê¤ÇÂ¿¤¤»³¤Î»ö¸Î¡£²¼¤ê¤ë»þ¤Ï¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤¬·ãÄã²¼¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡Ö¾×·â¤Î¼Â¸³·ë²Ì¡×
ÅÐ»³¿Í¸ý¤ÏÇ¯¡¹Áý²Ã¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢¤¤¤Þ¤äÅÐ»³¤ÏÏ·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¹ñÌ±Åª¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢ÅÐ»³¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤ËÈæÎã¤·¤Æ»³³Ù»ö¸Î¤âÁý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´¤ÊÅÐ»³µ»½Ñ¤ÎÉáµÚ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°À¸Íý³Ø¤Î¸«ÃÏ¤«¤é¡¢°ÂÁ´¤Ç³Ú¤·¤¤ÅÐ»³¤ò²òÀâ¤·¤¿¡ØÅÐ»³¤È¿ÈÂÎ¤Î²Ê³Ø¡¡±¿Æ°À¸Íý³Ø¤«¤é¸«¤¿¹çÍýÅª¤ÊÅÐ»³½Ñ¡Ù¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢»³¤Ç¤ÎÅ¾ÅÝ¤ä³êÍî¤¬²¿¸Îµ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸¶°ø¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡öËÜµ»ö¤Ï¡¢¡ØÅÐ»³¤È¿ÈÂÎ¤Î²Ê³Ø¡¡±¿Æ°À¸Íý³Ø¤«¤é¸«¤¿¹çÍýÅª¤ÊÅÐ»³½Ñ¡Ù¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤òºÆ¹½À®¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÅÐ»³¼Ô¤ÎÅ¾ÅÝ»ö¸Î¡×¤È¡Ö¹âÎð¼Ô¤ÎÅ¾ÅÝ»ö¸Î¡×¤Î´Ø·¸
ÅÐ»³¼Ô¤ÎÁý²Ã¤È¶¦¤ËÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤âËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£»³¤Ç¤ÎÅ¾ÅÝ¤ä³êÍî¤Ï²¿¸Îµ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸½Âå¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÅ¾ÅÝ»ö¸Î¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÏ·²½¤ÏµÓ¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¤Ç¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤Ã¤ÆµÓ¤Î¶ÚÎÏ¤¬Äã²¼¤·¡¢¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤â¿ê¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤âÅ¾¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢¹üÀÞ¤·¤Æ¿²¤¿¤¤êÀ¸³è¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢ÅÐ»³¼Ô¤Î´Ö¤ÇÂ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¾ÅÝ»ö¸Î¤ÎËÜ¼Á¤â¡¢¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É®¼Ô¤Î¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£ÅÐ»³¼Ô¤ÎµÓÎÏ¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤Ï¡¢±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ±Ç¯Âå¤Î¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢³Î¤«¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·»³¤Ç¤Ï¡¢²¼³¦¤Ç¤ÎÀ¸³è¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Û¤É¥Ï¡¼¥É¤Ê±¿Æ°¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤Æ¡¢Å¾¤Ö»ö¸Î¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»³¤Ç¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë²¼¤ê¤Î¾ìÌÌ¤Ç¶ÚÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢²¼¤ê¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤âÄã²¼¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢ÃË»Ò¤ÎÂÎ°éÂç³ØÀ¸11Ì¾¤¬¡¢ÊÄ´ãÊÒÂÎ©¤Á¥Æ¥¹¥È¡ÊÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤ÆÊÒÂ¤Ç²¿ÉÃÎ©¤Æ¤ë¤«¤òÂ¬¤ë¥Æ¥¹¥È¡Ë¤ò3¼ïÎà¤Î¾ò·ï¤Ç¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥é¥ó¥¹¥Æ¥¹¥È¤Î¶Ã¤¯¤Ù¤·ë²Ì
ÃË»Ò¤ÎÂÎ°éÂç³ØÀ¸11Ì¾¤¬¡¢ÊÄ´ãÊÒÂÎ©¤Á¥Æ¥¹¥È¡ÊÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤ÆÊÒÂ¤Ç²¿ÉÃÎ©¤Æ¤ë¤«¤òÂ¬¤ë¥Æ¥¹¥È¡Ë¤ò3¼ïÎà¤Î¾ò·ï¤Ç¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
²¼³¦¤ÎÊ¿¤é¤Ê¸Ç¤¤ÃÏÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´°÷¤¬2Ê¬°Ê¾åÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡Êa¡Ë¡£¤È¤³¤í¤¬ÅÐ»³¤Î²¼¤ê¤òÌÏµ¼¤·¤Æ¡¢¹âÅÙ2000£í¤ËÀßÄê¤·¤¿Äã»ÀÁÇ¼¼Æâ¤Ç¡¢¥¦¥ì¥¿¥ó¥Þ¥Ã¥È¤òÅ½¤Ã¤Æ½À¤é¤«¤¯¤·¤¿²¼¤êºä¤ÎÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹Ô¤¦¤È¡¢À®ÀÓ¤Ï¤½¤Î3³ä°Ê²¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Êb¡Ë¡£Æ±¤¸¤³¤È¤ò¹âÎð¼ÔÂÎ¸³Áõ¶ñ¡Ê¶ÚÎÏ¤ä½ÀÆðÀ¤òÄã²¼¤µ¤»¤ëÁõ¶ñ¡Ë¤ò¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤¦¤È¡¢2³ä°Ê²¼¤ÎÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡Êc¡Ë¡£
ÅÐ»³¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¤Ð¡¢²¼³¦¤ÎÀ¸³è¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤Ë»Ù¾ã¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Êa¤Î¾õÂÖ¡Ë¡£
¤·¤«¤·»³¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¼ÐÌÌ¡¢ÉÔÀ°ÃÏÌÌ¡¢Äã»ÀÁÇ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤ÏÂç¤¤¯Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡Êb¤Î¾õÂÖ¡Ë¡£
ÂÎÎÏ¤Î¿ê¤¨¤¿¹âÎð¼Ô¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤ÈÄã²¼¤·¤Þ¤¹¡Êc¤Î¾õÂÖ¡Ë¡£¤Þ¤¿ÂÎÎÏ¤Î¤¢¤ë¼ã¼Ô¤Ç¤â¡¢»³¤Ç¶Ú¤¬ÈèÏ«¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ðc¤ÈÆ±¤¸¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶ÚÎÏ¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤òÊä¤ª¤¦
20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢·ò¹¯¤Î¤¿¤á¤Ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¤À¤±¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¶ÚÎÏ¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤ÎÄã²¼¤Ï¿©¤¤»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶Ú¥È¥ì¤â¤¢¤ï¤»¤Æ¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÐ»³¼Ô¤Ë¤â¤³¤ì¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·ÅÐ»³¼Ô¤Ë¿Ö¤Í¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æü¾ï¤Ç¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¢¥¸¥ç¥®¥ó¥°¡¢¼«Å¾¼Ö¤³¤®¤Ê¤É¤ÎÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶Ú¥È¥ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¿ô¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤«¤é¡¢¸½Âå¤ÎÅÐ»³¼Ô¤ÎºÇÂç¤Î¼åÅÀ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤Ë¤è¤é¤º¡¢¶ÚÎÏ¤ä¥Ð¥é¥ó¥¹Ç½ÎÏ¤ÎÉÔÂ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐ»³¤È¿ÈÂÎ¤Î²Ê³Ø¡¡±¿Æ°À¸Íý³Ø¤«¤é¸«¤¿¹çÍýÅª¤ÊÅÐ»³½Ñ
°ÂÁ´¤Ë³Ú¤·¤¯ÅÐ»³¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢±¿Æ°À¸Íý³Ø¤Î¸«ÃÏ¤«¤é¡¢Èè¤ì¤Ë¤¯¤¤Êâ¤Êý¡¢±ÉÍÜÊäµë¤ÎÊýË¡¡¢Æü¾ï¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ¡´ï¤äITµ¡´ï¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê»È¤¤Êý¤Ê¤É¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£ËÉÙ¤Ê¥³¥é¥à¤Ç¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÃÎ¼±¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª
ÁøÆñ¼Ô¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¤»ÈÍÑ¤ÎËÉÉ÷¡¦ËÉ´¨Ãå¤ä¿©ÎÁ¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ä¤¸¤Ä¤Ë¡¢¤¢¤Ê¤É¤ì¤Ê¤¤¡ÖÄãÂÎ²¹¾É¡×¡Ä¡Ö²Æ¤Ç¤â¡×µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¥ï¥±