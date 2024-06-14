ºòÇ¯¤ÎµÀ±àº×¡¦Á°º×¤Î»³ËÈ½ä¹Ô¡Ê£²£°£²£³Ç¯£··î£±£·Æü¡¢µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¤Ç¡Ë¡áÀîºê¸øÂÀ»£±Æ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡µþÅÔ¡¦µÀ±àº×¤Î»³ËÈ¡Ê¤ä¤Þ¤Û¤³¡Ë½ä¹Ô¤ÇµþÅÔ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à´ÑÍ÷ÀÊ¡×¤ò½ä¤ê¡¢º×¤ò¼¹¤ê¹Ô¤¦È¬ºä¿À¼Ò¡ÊµþÅÔ»ÔÅì»³¶è¡Ë¤ÎÌîÂ¼ÌÀµÁµÜ»Ê¡Ê£¶£µ¡Ë¤¬¡¢Æ±¶¨²ñ¤ÎÍý»ö¤ò¼­Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£

¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥à´ÑÍ÷ÀÊ¤ÏºòÇ¯Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¼òÎà¤ä¤«¤­É¹¤Ê¤É¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£Æ±¿À¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌîÂ¼µÜ»Ê¤Ï¡Ö»³ËÈ½ä¹Ô¤Ï¿À»ö¤Ç¡¢¤ª¼ò¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¸«¤ë¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡µÀ±àº×¤ÏÆ±¿À¼Ò¤Îº×Îé¡£Æ±¶¨²ñ¤Ï¡¢Á°º×¡Ê¤µ¤­¤Þ¤Ä¤ê¡Ë¤Î»³ËÈ½ä¹Ô¡Ê£··î£±£·Æü¡Ë¤Ç£±ÀÊ£±£µËü±ß¤È£²£°Ëü±ß¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à´ÑÍ÷ÀÊ¡Ê£¶£°ÀÊ¡Ë¤ÎÈÎÇä¤ò£±£±Æü¤«¤é»Ï¤á¤¿¡£³¤³°¤ÎÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤Î»î¤ß¤È¤·¤ÆºòÇ¯¡¢£±ÀÊ£´£°Ëü±ß¤ÇÆ³Æþ¤·¡¢º£²Æ¤ÏÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤¿¡£

¡¡Æ±¿À¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌîÂ¼µÜ»Ê¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤éÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¡¡Æ±¶¨²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¿¿°Õ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡£¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«Ä¾¤¹Í¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£