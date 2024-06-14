¡Ú¹â¹»Ìîµå¡ÛÆ£»ÞÌÀÀ¿¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¡ÄÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢ÀÅ²¬¸©Âç²ñ£··î£¶Æü½éÀï¡ÁÏÃÂê¹»¾Ò²ð
¡¡ºò½©¤Î¸©²¦¼Ô¤Ç¡¢Åì³¤Âç²ñ¤Ï£´¶¯¤ËÆ³¤¤¤¿Æ£»ÞÌÀÀ¿¤ÎÆóËç´ÇÈÄ¤¬¡¢ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¤Î»³ÅÄ½½»°¡Ê¤¸¤å¤¦¤¾¤¦¡Ë¤Ï¡Ö²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤¬¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¡×¤È£±£·Ç¯°ÊÍè¡¢£²ÅÙÌÜ¤ÎÀ»ÃÏ¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸£³Ç¯À¸º¸ÏÓ¤ÎÆüµÈ·ë²í¤È¡¢ºò½©¤Ï¸©£µ»î¹ç¤Î¤¦¤Á£³»î¹ç¤ò£²¿Í¤Ç·ÑÅê¡£ºÇ¸å¤Î²Æ¤â¶¯ÎÏ¥ê¥ì¡¼¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ïºò²Æ£´¶¯¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë³§Àîâ«ÌéÊá¼ê¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢°æ¼êÈøÅ¯Ê¼Í··â¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤éÅ´ÊÉ¤ÎÆâÌî¿Ø¤ò¸Ø¤ë¡£¤¿¤À¡¢¸÷²¬¹§´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¡Ö²Æ¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÅê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤¬ÀäÂÐ¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£ºò½©¤Ï£²Åê¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¸©¤òÀ©¤·¤¿¤¬¡¢Åì³¤Âç²ñ½à·è¾¡¡¦°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅÀï¡Ê£¶¡ü£±£°¡Ë¤Ç¤ÏÀèÈ¯¡¦»³ÅÄ¡¢£²ÈÖ¼ê¡¦ÆüµÈ¤¬¤È¤â¤ËÂçÎÌ¼ºÅÀ¡£Åì³¤£´¶¯¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Åê¼êÎÏ¤ò²ÝÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®£±£³£µ¥¥í¤Î»³ÅÄ¤Ïºò½©°Ê¹ß¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤ä¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ò½¬ÆÀ¤·¡¢ÊÑ²½µå¤Ï£´¼ïÎà¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿Ä¾µå¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢°®ÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ²óÅ¾¿ô¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö½Õ¤ÏÊÑ²½µå¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¡¢Ä¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÂ¿¤¯¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüµÈ¤Ï½Õ¤Î¸©Âç²ñ¸å¤Ëº¸¸ª°ãÏÂ´¶¤ÇÌó£±¤«·îÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö²Æ¤Ë¸þ¤±¤ÆºÇ¹â¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ºÇÂ®£±£²£µ¥¥í¤ÈÂ®¤¯¤Ï¤Ê¤¤Ê¬¡¢¡ÖÂÇ¼Ô¤Î¼ê¸µ¤ÇµÞ¤Ë¶Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ²½µå¤Î¥¥ì¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¼«¿®¤Î¤¢¤ë¥«¡¼¥Ö¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¥¢¥¦¥È¤Î»³¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¡£
¡¡Î¥Ã¦Ãæ¤ÎÆüµÈ¤¬ÄÁ¤·¤¯¼å²»¤òÅÇ¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»³ÅÄ¤Ï¼«¿È¤¬ÄÌ¤¦À°¹ü±¡¤Ê¤É¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¼±¤«¤é¡¢°ì½ï¤Ë½ÀÆðÂÎÁà¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¿´¿È¤È¤â¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¡£ÆüµÈ¤¬¡Ö°ìÈÖËÜ²»¤òÏÃ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¡£²¼µéÀ¸¤âÀ®Ä¹¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï£µÅê¼ê¤Ç²Æ¤ò·Þ¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢¸÷²¬´ÆÆÄ¤¬µ¯ÍÑ¤ò¼¨º¶¤¹¤ë£³Ç¯À¸¤Ï£²¿Í¤Î¤ß¡£¡Ö»³ÅÄ¤ò»Ù¤¨¤ëµ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÆüµÈ¡£¸ü¤¤¿®Íê´Ø·¸¤Îº¸±¦Î¾ÎØ¤Ç²Æ¤â¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¡£¡Ê°ËÆ£¡¡ÌÀÆü¹á¡Ë