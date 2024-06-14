£Ê£²À¶¿å¡¡¹â¹»À¸¥×¥íÃÂÀ¸¡ª£Í£ÆÀ¾¸¶¸»¼ù¡¢¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡ÖÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¡×
¡¡¹â¹»À¸¤Ê¤¬¤é¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿£Ê£²À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î£Í£ÆÀ¾¸¶¸»¼ù¡Ê£±£·¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢»°ÊÝ¤Ç²ñ¸«¤·¥×¥í¤Ç¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯ÆÀÅÀµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¼ã¼ê¤Î¥Û¡¼¥×¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¡ÖÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£¤Þ¤¿¼¯»ùÅç»Ô¤Î¡ÖÀ¾¸¶¾¦²ñ¡×¤È¥µ¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤âÊ»¤»¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢»°ÊÝ¤ÇÄ´À°¡£¸Î¾ã¤·¤Æ¤¤¤¿£Æ£×¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¥¸¥å¥Ë¥ª¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¹çÎ®¤·¡¢¸åÈ¾Àï¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¶¿å¤Î¡È°éÀ®¤ÎÀ±¡É¤¬Âç¤¤¯¤Ï¤Ð¤¿¤¯¡£À¾¸¶¤Ï£¶Æü¤ËÉã¡¢»Ð¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤£Ã·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¥æ¡¼¥¹¤Î»î¹ç¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¡¢ÅÐÏ¿¤Ï£²¼ï¤Î¤Þ¤Þ¤À¤¬¡Ö¥×¥í¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡Ö¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£ÊúÉé¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤Þ¤º¤Ï¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤ò£Ê£±¤Ë¾º³Ê¤µ¤»¤ë¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï£ÁÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤ÇÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤ËÂÓÆ±¤·¤¿º£½Õ¥¥ã¥ó¥×Ãæ¤Î¼ÂÀï¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¡¢³«Ëë¡¦·§ËÜÀï¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡££´·î£²£°Æü¤ÎÀçÂæÀï¤Ç¥¯¥é¥ÖºÇÇ¯¾¯µÏ¿¡Ê£±£·ºÐ£´¤«·î£´Æü¡Ë¤ò¹¹¿·¤¹¤ë½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï£±£³»î¹ç£²ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÂåÉ½£Æ£×»°ãø·°¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢È¿Ä®¹¯¼££Ç£Í¤â¡Ö¥·¥ã¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤â»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ë½Ð¤¿¤é¤É¤¦ÌÔ¤Ê»ÑÀª¤ÇË½¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£À¶¿å¤¬¥æ¡¼¥¹ºßÀÒÁª¼ê¤È¥×¥í·ÀÌó¤¹¤ë¤Î¤Ï£±£²Ç¯¤Î£Í£ÆÀÐÌÓ½¨¼ù¡Ê¸½£Ê£±¡¦£ÇÂçºå¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤â¶¯ÎÏ¤Ê±ç·³¤òÆÀ¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¡¦¼¯»ùÅç¤Î¶ÈÌ³ÍÑÁí¹ç¿©ÉÊ²·¡ÖÀ¾¸¶¾¦²ñ¡×¤¬¥µ¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÌ¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¡¢¤³¤ÎÆü¤Þ¤Ç¤Ë·ÀÌó¤òÄù·ë¡£ÀçÂæÀï¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ä¾¸å¤ËÇÛ¿®¤ÇÆ±¼Ò£Ã£Í¤¬Î®¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢¡ÖÌ¾Á°¤âÆ±¤¸¤Ç±ï¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¹â¹»À¸¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Î¡È¸Ä¿Í¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¡É¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÎÀ¾¸¶°ì¾¼ÒÄ¹¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñÉû²ñÄ¹¤òÌ³¤á¡¢¼Ò²Î¡ÖÀ¤³¦¡¢À¾¸¶¾¦²ñ¤ÎÀ¤³¦¡ª¡×¤Ï¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¥±¥ó¥Ð¥ó¥É¤Î²£»³·õ¤¬ºî¶Ê¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¡¡£±£¶Æü¤Î°¦É²Àï¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¸åÈ¾Àï¤Ë¸þ¤±¡Ö¥¢¥·¥¹¥È¤ä¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿£±£·ºÐ¡£¤³¤ÎÀè¤â¡È¥¤¥¤¡Á¥Í¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë³èÌö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÉðÆ£¡¡¿ð´ð¡Ë
¡¡¢¡À¾¸¶¡¡¸»¼ù¡Ê¤Ë¤·¤Ï¤é¡¦¤â¤È¤¡Ë£²£°£°£¶Ç¯£±£²·î£±£¶Æü¡¢·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡££±£·ºÐ¡£¾®³Ø£±Ç¯»þ¤Ë¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥³¥¹¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò»Ï¤á¡¢À¶¿å¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤ò·Ð¤ÆÆ±¥æ¡¼¥¹¤Ë¾º³Ê¡££²£²Ç¯¤Ë£Õ¡½£±£¶¡¢£²£³Ç¯¤Ë£Õ¡½£±£·ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡£º£Ç¯£²·î¡¢À¶¿å¤Ç£²¼ïÅÐÏ¿¡££±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£·£°¥¥í¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¤È·»¡¢»Ð¡£
¡¡¡»¡¦¡¦¡¦Íê¤ì¤ë½õ¤Ã¿Í¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯ÀïÎóÉüµ¢¤¹¤ë¡££µ·î£²£¶Æü¤Î¿å¸ÍÀï¤òºÇ¸å¤Ë¸Î¾ãÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤¿À¶¿å¡¦¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¥¸¥å¥Ë¥ª¤Ï¤³¤ÎÆü¹çÎ®¡£¥µ¥¤¥É¤ò¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¶î¤±¾å¤¬¤ë¤Ê¤É·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¤·¡Ö½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Á°È¾Àï¤ò¼ó°Ì¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï£±£¶Æü¤Ë¸åÈ¾Àï¡È³«Ëë¡É¤Î°¦É²Àï¡Ê¥Ë¥ó¥¹¥¿¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£½©ÍÕÃé¹¨´ÆÆÄ¡Ê£´£¸¡Ë¤Ï»î¹çÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤¿¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¸«¤Æ¿µ½Å¤ËÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ËÜ¿Í¤â¡Ö½µËö¤Þ¤Ç¤Ë¡Ê¼óÇ¾¿Ø¤È¡ËÏÃ¤·¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¹ÈÇòÀï·Á¼°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤Ï°ú¤Â³¤£³¥Ð¥Ã¥¯¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¡¢¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¤Ï¥·¥ã¥É¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤ä£²¥È¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¿ÇØÈÖ¹æ£±£°¤Ï¡Ö¤É¤³¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¤¤¤º¤ì¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤â¹¶·â¤Îµ¯ÇúºÞ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¾¡Éé¤Î¸åÈ¾Àï¤Ø¡¢Íê¤â¤·¤¤¥Ô¡¼¥¹¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÊÉðÆ£¡¡¿ð´ð¡Ë