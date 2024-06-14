ÃËÀ¢ª½÷À¤ËÀÊÌÊÑ¹¹¡¢¶¥±Ë¥È¥é¥ó¥¹Áª¼ê¤ÎÁÊ¤¨´þµÑ¡¡¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È°ÂÅÈ¡ÖÊ¿ËÞ¤ÊÃË»Ò¤ËÉé¤±¤ººÑ¤à¡×
¥È¡¼¥Þ¥¹¤ÎÁÊ¤¨¤òCAS¤¬´þµÑ
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃçºÛºÛÈ½½ê¡ÊCAS¡Ë¤Ï12Æü¡¢¶¥±Ë¤ÇÃËÀ¤«¤é½÷À¤ËÀÊÌÊÑ¹¹¤·¤¿¥ê¥¢¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤ÎÁÊ¤¨¤ò´þµÑ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ï½÷»Ò¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ñ³Ê¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤¬Âà¤±¤é¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤âÊó¤¸¤¿¡£1980Ç¯¥â¥¹¥¯¥ï¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ã¥í¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥º»á¤¬È¿±þ¡£·èÄê¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¡¼¥Þ¥¹¤Ï¤«¤Ä¤ÆÃË»Ò¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ù¥Ë¥¢Âç¤Ç¤Ï½÷»Ò¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¡£2022Ç¯¤ÎÁ´ÊÆÂç³ØÂÎ°é¶¨²ñ¡ÊNCAA¡Ë¥Ç¥£¥Ó¥¸¥ç¥ó1¤ÎÁ´ÊÆÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¥¨¥Þ¡¦¥ï¥¤¥¢¥ó¥È¤é¸ÞÎØ¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ë¾¡Íø¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¹³µÄ¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¤³¦¿åÏ¢¤ÏÃËÀ¤È¤·¤Æ»×½Õ´ü¤ò²á¤´¤·¤¿¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼Áª¼ê¤Î½÷»Ò¥¨¥ê¡¼¥ÈÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤òÀ©¸Â¤·¡¢¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡×¤ò¿·Àß¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤ÏºÆ¤Ó½÷»Ò¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢CAS¤¬ÁÊ¤¨¤òÂà¤±¤¿¡£
¡¡¥â¥¹¥¯¥ï¸ÞÎØ½÷»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥·¥ã¥í¥ó¡¦¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥º»á¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¤Ë»ä¸«¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¥È¡¼¥Þ¥¹¤ÎÁÊ¤¨¤¬´þµÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦±Ñ»æ¡Ö¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¡×¤Îµ»ö¤ò¼¨¤·¤Ä¤Ä¡ÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥¨¥ê¡¼¥Èµé¤Î½÷»ÒÁª¼ê¤¬6¥Õ¥£¡¼¥È4¥¤¥ó¥Á¡ÊÌó193¥»¥ó¥Á¡Ë¤ÎÊ¿ËÞ¤ÊÃË»ÒÁª¼ê¤ËÉé¤±¤º¤ËºÑ¤à¤ï¡×¤È¶»¤òÉï¤Ç¤ª¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë