º£ÅÄÈþºù¡ÖËÜÅö¤ËÀ¨¤Þ¤¸¤¤¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡×¡¡»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢ÈÓÈøÏÂ¼ù¤È¤È¤â¤Ë¡Ø²ÖºéÉñ¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×
¡¡6·î15Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø²ÖºéÉñ¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË21»þ¡Ë¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëº£ÅÄÈþºù¤È¶¦±é¤Î»³ËÜ¹Ì»Ë¡¢ÈÓÈøÏÂ¼ù¡Ê¤º¤ó¡Ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Û¤É¥¯¥é¥ó¥×¥¢¥Ã¥×¡£»£±Æ¤¬¤¹¤Ù¤Æ½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ëº£ÅÄÈþºù¡õ»³ËÜ¹Ì»Ë¡õÈÓÈøÏÂ¼ù
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÃÏ°Ì¤Ê¤·¸¢ÎÏ¤Ê¤·ÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ê¤·¤Î²ÖºéÉñ¤¬¡¢¼å¤¤Î©¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¡¢¶ä¹ÔÆâ¤Î°»ö¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤ª¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ÃÓ°æ¸Í½á¸¶ºî¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡£
¡¡ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï¡¢²ÖºéÉñ¡Êº£ÅÄ¡Ë¤È¾ºÀç¶®Îè»Ò¡ÊµÆÃÏÑÛ»Ò¡Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô¾åÁØÉô¡¦µªËÜÊ¿È¬¡ÊÍ×½á¡Ë¤Î°»ö¤òË½¤³¤¦¤ÈÆ°¤½Ð¤¹¡£Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥À¡¼¼è°úµ¿ÏÇ¤¬Éâ¾å¡£Éñ¤¿¤Á¤Ï¾Úµò¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢È¾ÂôÄ¾¼ù¡Ê·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡Ë¤â½ÐÀÊ¤¹¤ëÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤Î¾ì¤Ç¡¢¶ä¹ÔºÇÂç¤ÎÉÔÀµ¤òË½¤³¤¦¤È²èºö¡£¤Ä¤¤¤ËÀ¤µª¤ÎÂçµÕÅ¾·à¤¬²Ö³«¤¯¡£
¡¡»£±Æ¤ÈÊÔ½¸ºî¶È¤ÏºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷Ä¾Á°¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Î»£±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ½ª²ó¤ÎÎ×Å¹ÈÉ¤Î¥·¡¼¥ó¡£¶Ú¥È¥ì¤ËÎå¤àÁêÇÏ·ò¡Ê»³ËÜ¡Ë¤È¼ÇºêÂÀ°ì¼¡Ä¹¡ÊÈÓÈø¡Ë¤Î¸µ¤Ë²ÖºéÉñ¤¬¸½¤ì¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥«¥Ã¥È¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ÞBGM¤¬Î®¤ì¡¢¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È¤¬¾È¤é¤¹Ãæ¡¢3¿Í¤Ë²ÖÂ«¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»þ¤ËÉñ¤ÈÁêÇÏ¤Î¤¿¤á¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤¾å»Ê¡¦¼ÇºêÂÀ°ì¤ò±é¤¸¤¿ÈÓÈø¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¡Êº£ÅÄ¤È»³ËÜ¤Î¡Ë2¿Í¤¬¤¤¤Ä¤â°ìÈ¯¤Ç¡Ê¥Æ¥¤¥¯¤ò¡Ë·è¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø´¬¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤ÇÁá¤¯Íè¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¤¤Ä¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¸½¾ì¤Ç³Ú¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¶ä¹Ô°÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡ÆÍ¤ÃÁö¤ëÉñ¤ò¤¤¤µ¤á¤Ê¤¬¤é¤âÌ£Êý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´ó¤êÅº¤¦¥Ð¥Ç¥£¡¦ÁêÇÏ·ò¤ò±é¤¸¤¿»³ËÜ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¾ì¤â¤¹¤´¤¯±ß³ê¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡£ËÜÅö¤ËÁ´¤Æ¤Î¸½¾ì¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¼ä¤·¤¤¤Ê¤ÈÈ¾Ê¬»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¤¯¤é¤¤¤«¤é¤â¤¦´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ïµ®½Å¤Ç¤·¤¿¡£Èþºù¤Á¤ã¤ó¤¬ÎÙ¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆÌÀ¤ë¤¯¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Î©¾ì¤Î¼å¤¤¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢×ÖÅÙ¤Ê¤¯Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤ª¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦²ÖºéÉñ¤ò3¥õ·î¤Ë¤ï¤¿¤ê±é¤¸¤¤Ã¤¿º£ÅÄ¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö²¿»ö¤â¤Ê¤¯Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤Þ¤º¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î°ìÂÎ´¶¤ä½¸ÃæÎÏ¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÀ¨¤Þ¤¸¤¤¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤È¤Æ¤âÇ»¤¤3¥õ·î´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ëÁêÇÏ¤µ¤ó¤¬»³ËÜ¹Ì»Ë¤µ¤ó¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Þ¤¿ÌÀÆü¤â¤³¤Î¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¹¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤ÇºÇ¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢»ä¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï3¿Í¤ÇµÇ°»£±Æ¡£´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤áÁ´¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚ¥É¥é9¡Ø²ÖºéÉñ¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ÙºÇ½ª²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ6·î15Æü21»þÊüÁ÷¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î²ÖÂ«¤ò¼õ¤±¼è¤ëº£ÅÄÈþºù¡õ»³ËÜ¹Ì»Ë¡õÈÓÈøÏÂ¼ù
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÃÏ°Ì¤Ê¤·¸¢ÎÏ¤Ê¤·ÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ê¤·¤Î²ÖºéÉñ¤¬¡¢¼å¤¤Î©¾ì¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¡¢¶ä¹ÔÆâ¤Î°»ö¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¤ª¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢ÃÓ°æ¸Í½á¸¶ºî¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥É¥é¥Þ¡£
¡¡»£±Æ¤ÈÊÔ½¸ºî¶È¤ÏºÇ½ª²ó¤ÎÊüÁ÷Ä¾Á°¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ¸å¤Î»£±Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ½ª²ó¤ÎÎ×Å¹ÈÉ¤Î¥·¡¼¥ó¡£¶Ú¥È¥ì¤ËÎå¤àÁêÇÏ·ò¡Ê»³ËÜ¡Ë¤È¼ÇºêÂÀ°ì¼¡Ä¹¡ÊÈÓÈø¡Ë¤Î¸µ¤Ë²ÖºéÉñ¤¬¸½¤ì¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦Æü¾ï¤Î¥·¡¼¥ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥«¥Ã¥È¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¥á¥¤¥ó¥Æ¡¼¥ÞBGM¤¬Î®¤ì¡¢¥µ¡¼¥Á¥é¥¤¥È¤¬¾È¤é¤¹Ãæ¡¢3¿Í¤Ë²ÖÂ«¤¬ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»þ¤ËÉñ¤ÈÁêÇÏ¤Î¤¿¤á¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÍ¥¤·¤¾å»Ê¡¦¼ÇºêÂÀ°ì¤ò±é¤¸¤¿ÈÓÈø¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¡Êº£ÅÄ¤È»³ËÜ¤Î¡Ë2¿Í¤¬¤¤¤Ä¤â°ìÈ¯¤Ç¡Ê¥Æ¥¤¥¯¤ò¡Ë·è¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø´¬¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤ÇÁá¤¯Íè¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤¬¤¤¤Ä¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¸½¾ì¤Ç³Ú¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¶ä¹Ô°÷¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£
¡¡ÆÍ¤ÃÁö¤ëÉñ¤ò¤¤¤µ¤á¤Ê¤¬¤é¤âÌ£Êý¤È¤Ê¤Ã¤Æ´ó¤êÅº¤¦¥Ð¥Ç¥£¡¦ÁêÇÏ·ò¤ò±é¤¸¤¿»³ËÜ¤Ï¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¤Í¡£¸½¾ì¤â¤¹¤´¤¯±ß³ê¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡£ËÜÅö¤ËÁ´¤Æ¤Î¸½¾ì¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢ÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£½ª¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬¼ä¤·¤¤¤Ê¤ÈÈ¾Ê¬»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¤¯¤é¤¤¤«¤é¤â¤¦´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ïµ®½Å¤Ç¤·¤¿¡£Èþºù¤Á¤ã¤ó¤¬ÎÙ¤Ë¤º¤Ã¤È¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆÌÀ¤ë¤¯¸½¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¸½¾ì¤òºî¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Î©¾ì¤Î¼å¤¤¿Í¤ò½õ¤±¤ë¤¿¤á¡¢×ÖÅÙ¤Ê¤¯Ã¯¤Ë¤Ç¤â¤ª¸ÀÍÕ¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦²ÖºéÉñ¤ò3¥õ·î¤Ë¤ï¤¿¤ê±é¤¸¤¤Ã¤¿º£ÅÄ¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£¡Ö²¿»ö¤â¤Ê¤¯Ìµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤Þ¤º¤Ï¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤Î°ìÂÎ´¶¤ä½¸ÃæÎÏ¤â¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÀ¨¤Þ¤¸¤¤¸½¾ì¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£¤È¤Æ¤âÇ»¤¤3¥õ·î´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ëÁêÇÏ¤µ¤ó¤¬»³ËÜ¹Ì»Ë¤µ¤ó¤ÇËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Þ¤¿ÌÀÆü¤â¤³¤Î¸½¾ì¤ËÍè¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Ð¤¤À¼¤¬Ê¹¤±¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Æü¤ÇºÇ¸å¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤È³Ú¤·¤¤¥É¥é¥Þ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¡¢»ä¤â¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï3¿Í¤ÇµÇ°»£±Æ¡£´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤áÁ´¤Æ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚ¥É¥é9¡Ø²ÖºéÉñ¤¬ÌÛ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡ÙºÇ½ª²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ë¤Æ6·î15Æü21»þÊüÁ÷¡£