¥í¥·¥¢ºÇ¿·ÀïÆ®µ¡¤Î¡ÖÊÝ¸±¡×¤¬¤â¤Ï¤äËÜÌ¿¤Ë!? ÁýÈ÷Â³¤¯¥¹¥Û¡¼¥¤vs¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎF-16
¥í¥·¥¢¤ÎºÇ¿·¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡Su-57¤¬¤¤¤Þ¤ÀËÜ³Ê±¿ÍÑ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢Æ±¹ñ¤Î¶õ·³ÀïÎÏ¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Su-35¤Ç¤¹¡£²ÔÆ¯Î¨¤â¹â¤¤¤¿¤á¡¢º£¸å¥í¥·¥¢¶õ·³¤Î²°Âæ¹ü¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Åö½é¤Ï150µ¡°Ê¾åÂ¤¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿Su-57
¡¡¿·¤·¤¤ÀïÆ®µ¡¤Î³«È¯¤Ï½çÄ´¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬ÄÁ¤·¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼ºÇÔ¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ëÃÙ±ä¤Ê¤É¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¡£ÆÃ¤Ë¥í¥·¥¢¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ëµì¥½Ï¢Ë®¤¬Êø²õ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢·ÐºÑÅª¤ÊÌäÂê¤«¤éÂ¿¿ô¤ÎÀïÆ®µ¡³«È¯·×²è¤òÆÜºÃ¤µ¤»¤Æ¤¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤¿¤À¤Î°ìµ¡¼ï¤µ¤¨¼ÂÍÑ²½¤Ë»ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤ÇÍ£°ì¡¢¼ÂÍÑ²½¤Ç¤¤½¤¦¤Êµ¡¼ï¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¿·±Ô¥¹¥Æ¥ë¥¹ÀïÆ®µ¡¥¹¥Û¡¼¥¤Su-57¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Æ±µ¡¤Ï»îºî½é¹æµ¡¤¬½éÈô¹Ô¤·¤¿2010Ç¯»þÅÀ¤Î¹½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢¼ÂÀïÇÛÈ÷¤ò2016Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¡¢150µ¡°Ê¾å¤òÎÌ»º¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·×²è¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸½¼Â¤Ï¤¤¤Þ¤À½½¿ôµ¡¤Û¤ÉÎÌ»º¤·¤¿¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¥í¥·¥¢¶õ·³¤Ø¤Î¼ÂÀïÇÛÈ÷¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤ÎÀïÁè¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Su-57¤Ï¼ÍÄøµ÷Î¥¤ÎÄ¹¤¤½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤ÎÈ¯¼Í¤Ê¤ÉÈæ³ÓÅª°ÂÁ´¤ÊºîÀï¤ò¸ÂÄêÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âËÜ³ÊÅª¤Ê¼ÂÆ¯ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Su-35S¡Ö¥Õ¥é¥ó¥«¡¼E¡×ÀïÆ®µ¡¡£Su-27·ÏÎó¤Î·èÄêÈÇ¤È¤â¸À¤¨¤ëµ¡¼ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¹âÀÇ½¥ì¡¼¥À¡¼¤Ê¤É¹â¤¤¶õÀïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê´Ø ¸ÂÀÏº»£±Æ¡Ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Su-57¤Ï³«È¯¤¬Í½ÄêÄÌ¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¸Â¤é¤º³Æ¹ñ¤È¤â¡ÖÊÝ¸±¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÉÔÂ¬¤Î»öÂÖ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Su-57¤Î¾ì¹ç¤â¤½¤Î¡ÖÊÝ¸±¡×¤Î½ÐÈÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¡ÖÊÝ¸±¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥¹¥Û¡¼¥¤Su-35SÀïÆ®µ¡¤Ç¤¹¡£Æ±µ¡¤Î¸¶·¿¤ÏSu-27¡Ö¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¡ÂÎ¤Ï¤Û¤Ü´°Á´¤ËºÆÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ê¥¹¥Æ¥ë¥¹À¤ÎÉÕÍ¿¤ä¹âÀÇ½¤Ê¿äÎÏÊÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ø¤Î´¹Áõ¡¢¿··¿¥ì¡¼¥À¡¼¡Ö¥¤¥ë¥Ó¥¹E¡×¤ÎÅëºÜ¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤ËÃø¤·¤¤ÀÇ½¸þ¾å¤¬¿Þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤½¤Î¹â¤¤Ç½ÎÏ¤æ¤¨¤Ë¡¢¥¹¥Û¡¼¥¤¤Ï¡ÖÂè4À¤ÂåÀïÆ®µ¡++¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊF-16¤È¥¬¥Á¥ó¥³¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤«¡©
¡¡¸À¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢Su-35¤Ïº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ïµì¼°¤Ê¡Ö¥Õ¥é¥ó¥«¡¼¡×¤ÎÇÉÀ¸·¿¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µÕ¤Ë¼ÂÀÓ¤¢¤ëµì·¿µ¡¤ò¸¶·¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¹â¤¤¿®ÍêÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿²þÎÉÈ¯Å¸·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µÞ¤¤çSu-57¤ÎÇÛÈ÷ÃÙ¤ì¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÂåÌò¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Su-35¤ÎÀ¸»º¿ô¤Ï¡¢Su-57¤È¤ÏÈ¿ÂÐ¤ËÅö½é¤ÎÍ½Äê¤À¤Ã¤¿48µ¡¤«¤é98µ¡¤Ø¤ÈÇÜÁý¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤é¤Ï2022Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÁ´µ¡¤¬°ú¤ÅÏ¤·¤ò½ª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿2022Ç¯2·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶°Ê¹ß¡¢¤µ¤é¤ËSu-35S¤òÇÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¤È¤â¿äÂ¬¤µ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿Í¹©±ÒÀ±¤Ë¤è¤ë´ÑÂ¬²èÁü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿·Â¤Su-35¤¬¥í¥·¥¢¶õ·³¤Ø°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯6·î¸½ºß¡¢¥í¥·¥¢¶õ·³¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëSu-35SÀïÆ®µ¡¤Î¿ô¤ÏÌó120µ¡¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
UAC¤Î¥¹¥Û¡¼¥¤Su-57ÀïÆ®µ¡¡£¼Ì¿¿¤Ï¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×2¹æµ¡¡£¶¯²½·¿Izdeliye 30¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥Æ¥¹¥È¥Ù¥Ã¥É¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê²èÁü¡§¥í¥·¥¢¹ñËÉ¾Ê¡Ë¡£
¡¡¸ø³«¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¢Î¾¹ñ¤ÎÂ»³²¤òÂ¬¤ëÌ±´Ö¤Î¾ðÊóµ¡´Ø¡Öoryx¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢¿¯¹¶³«»Ï¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤Ç¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7µ¡¤ÎSu-35S¤¬ÀïÆ®¤Ë¤ª¤¤¤Æ·âÄÆ¤µ¤ì¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¿ô¤ò¿®¤¸¤ë¸Â¤ê¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤Â»³²¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£Â»³²¤ÎÂç¤¤µ¤ÏSu-35S¤¬¤½¤ì¤À¤±Â¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤À¤È¸«¤Ê¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¶õ·³¤Ë¤ÏF-16¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¥ë¥³¥ó¡×ÀïÆ®µ¡¤¬ÇÛÈ÷¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£F-16¤È¤ÎÀï¤¤¤ÏSu-35¤¬ËÜÅö¤Ë¡ÖÂè4À¤ÂåÀïÆ®µ¡++¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡ËÜÌ¿ÃÂÀ¸¤Þ¤Ç¤Î¤Ä¤Ê¤®¤Ç¤¢¤Ã¤¿È¦¤¬¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¼çÎÏÀïÆ®µ¡¤òÌ³¤á¤¿°ìÎã¤È¤Ê¤Ã¤¿Su-35¡£Æ±µ¡¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¶õ·³¤¬º£»È¤¨¤ëºÇ¤âÀÇ½¤¬¹â¤¯½½Ê¬¤Ë¿ô¤Î¤¢¤ë¼çÎÏÀïÆ®µ¡¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤â¹Ò¶õÍ¥Àª³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¤Îµ®½Å¤ÊÀïÎÏ¤È¤Ê¤ê¡¢½ÅÍ×¤ÊºîÀï¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£