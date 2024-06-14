ÏÆÊ¢»É¤µ¤ì¤¿¤«¡©19ºÐÃËÀ¤¬Ï©¾å¤Ç»àË´¡Ä¸½¾ì¶á¤¯¤Ç¥Ê¥¤¥Õ¸«¤Ä¤«¤êÏÆÊ¢¤Ë½ý¡¡¹áÀî¡¦¹â¾¾»Ô
¹áÀî¡¦¹â¾¾»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç13ÆüÌë¡¢19ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÎÏÆÊ¢ÉÕ¶á¤Ë¤Ï½ý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤¬¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
13Æü¸á¸å7»þ50Ê¬¤´¤í¡¢¹â¾¾»ÔÅÄÂ¼Ä®¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤à19ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÃËÀ¤ÎÃÎ¿Í¤¬¸«¤Ä¤±¡¢119ÈÖÄÌÊó¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢¸á¸å9»þÈ¾²á¤®¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤ÎÏÆÊ¢ÉÕ¶á¤Ë¤Ï½ý¤¬¤¢¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¥Ê¥¤¥Õ¤â¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢»ö·ï¤È»ö¸Î¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£