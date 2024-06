±Ñ¸ì¤Ç¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤Ï²¿¤Æ¸À¤¦¡© À¼¤ò¤«¤±¤ë»þ¤ËÌòÎ©¤Ä±Ñ¸ìÉ½¸½

人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」(毎週金曜更新)では、初心者でも覚えやすい簡単フレーズながら、確実に伝わる英会話を提案しています。

今回は、他者に対して写真を撮ることを申し出る際に使う「写真を撮りましょうか?」「私が写真を撮りますよ」などの英語表現について解説します。観光地で自撮りをがんばっている人などを見かけたらぜひ使ってみましょう。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ! 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「写真を撮りましょうか?」の英語表現

観光地などでよく耳にする「写真撮りましょうか?」というフレーズ。英語の場合、どのように言うのか分かりますか? ネイティブもよく使うフレーズを紹介していきます。

【1】Do you want me to take a photo? 「写真撮りましょうか?」

【解説】「Do you want me to〜?」は「〜しましょうか?」という意味で使える定番フレーズです。「to」の後には動詞・be動詞の原型がきます。「写真を撮る」と言いたいときの動詞は「take」を使います。

【2】I’ll take a photo for you. 「写真を撮りますよ」

【解説】カメラを持っている相手に対して「撮りますよ」と声をかけるときに使えます。「I’ll take one for you.(一枚撮りますよ)」と言うこともできます。どちらも覚えておくと便利なフレーズです。

【3】Let me take your photo. 「写真を撮りますよ」

【解説】「Let me〜」は「〜させてください」のほかに、「〜しますよ」という意味でもよく使われます。このとき使う動詞は原型となります。写真を撮る際は、「Smile!(笑って!)」などと一言かけて撮ると良いでしょう。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新!

