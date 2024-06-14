Ç¯Îð¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¸¶ÅÄÃÎÀ¤¡¡Æ¸´é¥¥å¡¼¥È¤Ê¶á±Æ¡Ö¤ª´é¾®¤µ¤¤¡×¡ÖÈ±¿¤Ó¤¿¡×ÃËÀ¤È£²¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡½÷Í¥¤Î¸¶ÅÄÃÎÀ¤¡Ê£µ£¶¡Ë¤¬£±£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØÎø°¦¾®Àâ£´¡Á²»³ÚÈô¹Ô¡Ù¥¢¥Ê¥í¥°È×¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡££Ã£Ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¤¤¤Ä¤â¥¢¥Ê¥í¥°È×¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥´¥í¡¼¤µ¤ó¤È¥ê¥Ï¤Î¹ç´Ö¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¡£¡Ö¤µ¤¢ÌÀÆü¤Ï¥Ä¥¢¡¼½éÆüÌ¾¸Å²°¸ø±é¤Ç¤¹¡ª¡ª¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ëµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¸¶ÅÄ¤ÏÃãÈ±¤Î¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥Ø¥¢¤Ç¡¢¤ªÈ©¤Ï¥Ä¥ë¥Ä¥ë¡£¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥Ë¥Ã¥³¥ê¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡££µ£¶ºÐ¤È»×¤¨¤ÌÆ¸´é¥¥å¡¼¥È¤Ê»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÃÎÀ¤¤Á¤ã¤ó¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤á¤ó¤³¤¤¡£¤ª´é¾®¤µ¤¤¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥É¥¥É¥¡£È±¿¤Ó¤¿¤Î¤«¡¢¿¤Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡Ö¡Ø»ä¤ò¥¹¥¡¼¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤Ã¤Æ¡Ù¤¬²û¤«¤·¤¤¤¯¡¢¤ª»Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£