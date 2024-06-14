89ºÐ¤ÎÁÄÊì¤ò»¦³²¤«¡¡37ºÐ¤ÎÂ¹¤òÂáÊá¡¡´ôÉì¡¦Âç³À»Ô
´ôÉì¸©Âç³À»Ô¤Ç89ºÐ¤ÎÁÄÊì¤ò»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢37ºÐ¤ÎÂ¹¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç³À»Ô¾åÀÐÄÅÄ®¤Î¼«¾ÎÌµ¿¦¡¦»°ÎØÄ¾ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê37¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»°ÎØÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¤Î¤¦¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¡¢Æ±¤¸ÉßÃÏÆâ¤Ë½»¤àÁÄÊì¤Î»°ÎØÁá»Ò¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤Î¼«Âð¤Ç¡¢»°ÎØ¤µ¤ó¤òÊñÃú¤ÇÆÍ¤»É¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»°ÎØ¤µ¤ó¤Ï¶»¤òÊ£¿ô²Õ½ê»É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤«¤é¶§´ï¤È¤ß¤é¤ì¤ëÊñÃú¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»°ÎØ¤µ¤ó¤òÃÎ¤ë¶á½ê¤Î¿Í
¡ÖÉÕ¤¹ç¤¤¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢³èÆ°Åª¤Ç¡£¤³¤ó¤Ê½ê¤Ç¤³¤ó¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢»°ÎØÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÊñÃú¤ò»È¤Ã¤Æ»É¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»°ÎØÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ï¤«¤é¤ª¤è¤½3»þ´Ö¸å¤Î¸áÁ°9»þÈ¾¤´¤í¡¢»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»ÔÆâ¤Ç·Ù»¡¤Ë¿ÈÊÁ¤ò³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£