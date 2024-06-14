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John came all the way from California to see me.
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He ran all the way to the police station.
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I had to go all the way back home to get the wallet.
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Hugh walked all the way around the pond.
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His mother pushed him all the way to school in a wheelchair.
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The man offered me a ride all the way to Las Vegas.
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Be sure to insert the plug all the way.
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Put your shoes all the way on.
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The two sisters sang songs all the way home.
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The flag was all the way up.
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So, did you go all the way with her?
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The team members went all the way with her plan.
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I¡Çll support you all the way.
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