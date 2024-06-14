»×¹ÍÎÏ»î¤¹½¢³èÌÌÀÜ¡Ö¥é¡¼¥á¥ó²°¤Î¿·µ¬½ÐÅ¹ÀïÎ¬¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤É¤¦Åú¤¨¤ë¡© ¸½Ìò¥³¥ó¥µ¥ë¤Ë¤è¤ë1¤Ä¤Î²òÅúÎã
º£¡¢½¢³è»Ô¾ì¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¥³¥ó¥µ¥ë¶È³¦¤Ë¤Ï¡Ö¥±¡¼¥¹ÌÌÀÜ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆÈÆÃ¤ÎÆþ¼Ò»î¸³¤¬¤¢¤ë¡£»ÖË¾¼Ô¤ÎÌäÂê²ò·èÎÏ¤äÃÏÆ¬ÎÏ¤òÂ¬¤ë»î¸³¤À¡£¿·´©¡ØÌäÂê²ò·èÎÏ¤ò¹â¤á¤ë ³°»ñ·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¤ÎÆþ¼Ò»î¸³¡Ù¤Ï¡¢Âç¼ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÆþ¼Ò»î¸³¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½Ìò¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤äÆâÄê¼Ô¤Î²òÅú¤ò½¸Ìó¤·¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î1ºý¤À¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¥±¡¼¥¹ÌÌÀÜ¤ÎÎãÂê¤È²òÅúÎã¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
³°»ñ·Ï¥³¥ó¥µ¥ë¤ÎÆþ¼Ò»î¸³¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª
ÌÌÀÜ´±¡§
¡Ö¥é¡¼¥á¥ó²°¤Î¿·µ¬½ÐÅ¹ÀïÎ¬¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
²óÅú¤Î¥Ò¥ó¥È
¡¦¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥é¡¼¥á¥ó²°¤Î¿·µ¬½ÐÅ¹¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤«¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥é¡¼¥á¥ó²°¤Î·Ð±Ä¾õ¶·¡¢Î©ÃÏ¤äµÒÁØ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÛÁü¤·¡¢¿·µ¬½ÐÅ¹¤ÎÌÜÅª¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¿·µ¬½ÐÅ¹¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢½½Ê¬¤ËÍø±×¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¹õ»ú·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë