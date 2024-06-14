ÍË¾¤Ê¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬¼¡¡¹¤ÈÎ¥¿¦¤¹¤ë¡Ö¥À¥á¤Ê²ñ¼Ò¡×¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï
ÊÑ²½¤¬·ã¤·¤¯Àè¹Ô¤ÉÔÆ©ÌÀ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤â¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢Åú¤¨¤Î¤Ê¤¤»þÂå¤ËÁÇÁá¤¯À®²Ì¤ò½Ð¤¹»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¡£¤½¤ì¤¬¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë»Å»ö½Ñ¤Ç¤¢¤ë¡£¡ØÄ¶Â®¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¡¡¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë»Å»ö½Ñ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢·Ð±Ä¶¦ÁÏ´ðÈ×¥°¥ë¡¼¥×²ñÄ¹ ÉÚ»³ÏÂÉ§»á¡¢¡ØÃÏÆ¬ÎÏ¤òÃÃ¤¨¤ë¡ÙÃø¼Ô ºÙÃ« ¸ù»á¤Î2¿Í¤¬W¿äÁ¦¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î½ñ¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢·Ð±Ä¶¦ÁÏ´ðÈ×¡ÊIGPI¡Ë¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ë¤ÇIGPI¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¼èÄùÌòCEO¤òÌ³¤á¤ëºäÅÄ¹¬¼ù»á¡£¶È³¦¤È¤¤¤¦ÊÉ¤¬¤³¤ï¤ì¡¢¥ë¡¼¥Á¥ó¶ÈÌ³¤¬¸º¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÃ±°Ì¤Î»Å»ö¤¬°µÅÝÅª¤ËÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡£ÁÈ¿¥¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼«Î©¡Ê¼«Î§¡Ë¤·¤¿¿¿¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£ËÜÏ¢ºÜ¤ÎÆÃÊÌÊÔ¤È¤·¤Æ½ñ²¼¤í¤·¤Îµ»ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¾ðÊó¶¦Í¤Î·çÇ¡¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹ÌäÂê
¡¡³§¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤Ï¡¢»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ðÊóÎÌ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¾å»Ê¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾å»Ê¤¬¤¤¤ë¤È¡¢Î©¾ì¾å¤½¤Î¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Ê¤¤Éô²¼¤ÏÈ¿ÏÀ¤Ç¤¤º¡¢¼¡Âè¤Ë»×¹ÍÄä»ß¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢³§¤µ¤ó¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡© ¤¤¤¯¤é·èµ¯½¸²ñ¤ä°û¤ß²ñ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤³¤È¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ê¤É´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÍË¾¤Ê¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬¼¡¡¹¤È¼¤á¤Æ¤¤¤¯ÁÈ¿¥¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¾ðÊó¶¦Í¤Î·çÇ¡¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¾ðÊó¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¶ÈÌ³¿ë¹ÔÇ½ÎÏ¤äÁÈ¿¥¤Î°ìÂÎ´¶¤Ø¤Î±Æ¶Á
¡¡¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¾ðÊó¤¬Å¬ÀÚ¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶ÈÌ³¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²ò¤¬Àõ¤¯¤Ê¤ê¡¢¶ÈÌ³¿ë¹ÔÇ½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¿ÊÄ½¾ðÊó¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¼«Ê¬¤Î¥¿¥¹¥¯¤ÎÍ¥Àè½ç°Ì¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬ÉÑÈË¤ËÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÌµÂÌ¤Êºî¶È¤ä½ÅÊ£ºî¶È¤¬Áý¤¨¡¢¸úÎ¨¤¬Ãø¤·¤¯Äã²¼¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾ðÊóÉÔÂ¤Ë¤è¤ê¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¼«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ä¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤òÉÁ¤±¤º¡¢¾Íè¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤¬ÁýÂç¤·¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Î°ÕµÁ¤ò¸«¼º¤Ã¤¿Àè¤Ë¡¢Î¥¿¦¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾ðÊó¶¦Í¤Î·çÇ¡¤¬°ú¤µ¯¤³¤¹ÌäÂê¤Ï¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÄã²¼¤ä»×¹ÍÄä»ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´ë¶ÈÁ´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¤äÁÏÂ¤À¤Ë¤â°±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£À©¸Â¤µ¤ì¤¿¾ðÊó¤ÎÃæ¤ÇÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤ä²ñ¼Ò¤ÎÊý¸þÀ¤äÌÜÉ¸¤òÍý²ò¤¹¤ë½Ñ¤¬¤Ê¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î°ìÂÎ´¶¤¬¼º¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¾ðÊó¤Î¿×Â®¤Ê¶¦Í¤¬¶¥ÁèÎÏ¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ðÊó¤ÎÄäÂÚ¤ÏÃ×Ì¿Åª¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë»Å»ö½Ñ¤Ë¤è¤ë²ò·èºö¡§¾ðÊó¤Î¥·¥ã¥ï¡¼¸ú²Ì
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¾ðÊó¶¦Í¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë»Å»ö½Ñ¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊó¤ò¥·¥ã¥ï¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¤ÎÎÌ¤Ï¤ä¤¬¤Æ¼Á¤ËÅ¾²½¤·¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤¬É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤òÁª¤Ó¼è¤ê¡¢³èÍÑ¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬ÍÜ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼ÒÆâSNS¤äÄêÎã²ñµÄ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¾ðÊó¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼Ò°÷¤Ï¼«¤é¹Í¤¨¡¢¹ÔÆ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÁÏÂ¤À¤ÈÀ¸»ºÀ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬¾ðÊó¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ©ÌÀÀ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ðÊó¶¦Í¤ÏÃ±¤Ê¤ëµ»½ÑÅª¤ÊÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥Ê¸²½¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹ ¡£¼Ò°÷¤¬¼«¤é¤ÎÌò³ä¤òÍý²ò¤·¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¼çÂÎÅª¤ËÆ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÍË¾¤Ê¼ã¼ê¼Ò°÷¤ÎÎ¥¿¦¤òËÉ¤®¡¢ÁÈ¿¥¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³ô¼°²ñ¼Ò·Ð±Ä¶¦ÁÏ´ðÈ×¡ÊIGPI¡Ë¶¦Æ±·Ð±Ä¼Ô¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ë¡¢IGPI¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¼èÄùÌòCEO
Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¡¢IE¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë·Ð±Ä³Ø½¤»Î¡ÊMBA¡Ë
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¥ã¥Ã¥×¥¸¥§¥ß¥Ë¡¦¥¢¡¼¥ó¥¹¥È¡õ¥ä¥ó¥°¤ËÆþ¼Ò¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡¢¥ê¥ô¥¡¥ó¥×¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢·Ð±Ä¶¦ÁÏ´ðÈ×¡ÊIGPI¡Ë¤ËÆþ¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òµòÅÀ¤È¤·¤ÆÆüËÜ´ë¶È¤ä¸½ÃÏ´ë¶È¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¸þ¤±¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë½¾»ö¡£ºÙÃ«¸ù»á¤È¤Î¶¦Ãø½ñ¤Ë¡Ø¹½ÁÛÎÏ¤¬·àÅª¤Ë¹â¤Þ¤ë¡¡¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥È»×¹Í¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¡ØÄ¶Â®¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¡¡¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë»Å»ö½Ñ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤¬½é¤ÎÃ±Ãø¡£