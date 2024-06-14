»°Î®¤Î´ÉÍý¿¦¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÊüÃÖ¤¹¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢Ä¶°ìÎ®¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡©
¡Ö»Å»ö¤¬ÃÙ¤¤Éô²¼¤¬¤¤¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ë¡×¡ÖÉÔËÜ°Õ¤Ê°ÛÆ°¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉô²¼¤¬¾å»Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡½¡½·Ð±Ä¼Ô¡¢´ÉÍý¿¦¡¢¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¥Ð¥¤¥È¥ê¡¼¥À¡¼¤Þ¤Ç¡¢ÁÈ¿¥¤òÆ°¤«¤¹Î©¾ì¤Î¿Í´Ö¤Ï¡¢Çº¤ß¤¬¿Ô¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤³¤½Æ¬¤¬¤¤¤¤¿Í¤Ï¡¢¡ÖÎò»Ë¡×¤Ë²ò·èºö¤òµá¤á¤ë¡£¡Ú¿Í¡Û¡Ú¥â¥Î¡Û¡Ú¤ª¶â¡Û¡Ú¾ðÊó¡Û¡ÚÌÜÉ¸¡Û¡Ú·ò¹¯¡Û¤È¥Æ¡¼¥ÞÊÌ¤Ç¡¢Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤Î¸ÀÍÕ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¸½Âå¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î½ôÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ëÏÃÂê¤Î½ñ¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÆüËÜ»Ë¤Ë³Ø¤Ù¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ï¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¡¢ÆÁÀî²È¹¯¡¢°ËÃ£À¯½¡¡¢ÅçÄÅÀÆÉË¤Ê¤É¡¢Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª26¿Í¤Î¡ÖÀ®¸ù¤È¼ºÇÔ¤ÎËÜ¼Á¡×¤òÀâ¤¯¡£¡Ö´ðËÜ¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤À¤¬¡¢¼ò¤À¤±¤Ï¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¡Ê¾å¿ù¸¬¿®¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¿Í´ÖÀ¤Ë¤âÇ÷¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ËÀäÂÐ³è¤¤ë¡ÖÎò»Ë¤Î¶µ·±¡×¤ò³Ø¤Ö¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÆüËÜ»Ë¤Ë³Ø¤Ù¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼Ã»½ê¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤à¤ê
Ä¹½ê¤ò³è¤«¤·¤¿¤Î¤«¡©
ËÌ¾ò»á¹Ë¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Àï¹ñ»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÃ»½ê¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤à¤ê¡¢Ä¹½ê¤ò³è¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢À¸»à¤ò¤«¤±¤¿¡ÈÎÎ¹ñ·Ð±Ä¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤â¤·Ê¿ÏÂ¤Ê»þÂå¤ÇÀ¸»à¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ã»½ê¤·¤«ÌÜ¤Ë¤Ä¤«¤Ê¤¤¿Í¤ò¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Ï»È¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÊüÃÖ¤·¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸»à¤Ë¤Ï±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤¬»à¤Ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¸Â¤ê¤¢¤ë¿Íºà¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¶¯¤¯Æ¯¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹½ê¤ò³è¤«¤·¤Æ¤³¤½Ì¾¾
¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤âÄ¹½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ³èÍÑ¤·¡¢ÁíÎÏÀï¤ÇÎÙ¹ñÂçÌ¾¤Ë¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÄ¹½ê¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¡¼¥À¡¼¤³¤½¾¡Íø¤·¤ÆÀ¸¤»Ä¤ê¡¢Ì¾¾¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤ò»Ä¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤³¤½¡¢»á¹Ë¤¬»Ä¤·¤¿¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¿Í¤ÎÄ¹½ê¤ò³è¤«¤·¤Æ¤³¤½¡¢Ì¾¾¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡×¤Î¿¿°Õ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»à¤Ë¤Ï¤·¤Ê¤¯¤È¤â
ÅÝ»º¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë
¸½Âå¤ÎÁÈ¿¥±¿±Ä¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¡ÖÀ¸»à¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¡¢·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤¬À®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅÝ»º¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÉôÌçÄ¹¤ä¥Á¡¼¥à¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»ö¶È¤ä¥Á¡¼¥à¤Î±¿±Ä¤ÎÀ®²Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤äÍø±×¤Ê¤É¤Î·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»à¤Ì¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ËÁÈ¿¥¤ÎÀ¹¿ê¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃ»½ê¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤à¤ê¡¢Ä¹½ê¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤¹¥ê¡¼¥À¡¼¤³¤½¡¢¡ÖÌ¾¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉô²¼¤ÎÄ¹½ê
¤ò³è¤«¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄ¹½ê¤ò³è¤«¤»¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡© ¤½¤ÎÅÀ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Âè°ì¤Ë¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¼«¿È¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÄ¹½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£»ä¼«¿È¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ï°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤È¡¢Â¾¿Í¤ÎÃ»½ê¤ä·çÅÀ¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡¢µÒ´ÑÅª¤Ê¤â¤¦1¿Í¤Î¼«Ê¬¡×¤òÀßÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÈÌµ°Õ¼±¤Î¼«¸Ê¸²¼¨Íß¡É
¤òÇ§¤á¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤ë
¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤ò±é¤¸¤ë¼«Ê¬¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÉô²¼¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦¸Ä¿Í¤Î´¶¾ð¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÏÆ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ÎÁÈ¿¥¤ò¤è¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ¹½ê¤ò³è¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µÒ´ÑÅª¤ÊÌÜÅª¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦Éô²¼¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¾ð¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¼«Ê¬¤Ï¥¹¥´¥¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¡ÈÌµ°Õ¼±¤Î¼«¸Ê¸²¼¨Íß¡É¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀøºßÅª¤Ê¼«¸Ê¸²¼¨Íß¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¶¯¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÌÜ¤òÆÞ¤é¤»¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¤â¤¦1¿Í¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê¼«Ê¬¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿´¶¾ð¤òÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÄ¹½ê¤ËÌÜ¤òÇÛ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
Éô²¼¤ò³è¤«¤¹¤â»¦¤¹¤â
¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¾å»Ê¤Î¿´¤¬¤±¼¡Âè
¤¸¤Ä¤Ï»á¹Ë¤Î°ä¸À¤Ç¤Ï¡¢Àè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿ÆâÍÆ¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¼Ô¤Ë¤âÎù¤¢¤ï¤ì¤ß¤ò¤«¤±¤Ê¤µ¤¤¡£Ìò¤ËÎ©¤Ä¤«Î©¤¿¤Ê¤¤¤«¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÂç¾¤Î¿´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¡×
Âç¾¤¬Ä¹½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ì¤ÐÄ¹½ê¤òÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÄ¹½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤º¡¢ÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤â¡¢Éô²¼¤ÎÄ¹½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¿´¤¬¤±¼¡Âè¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÆüËÜ»Ë¤Ë³Ø¤Ù¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£