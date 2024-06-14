¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¤¬¡È¤´ËÜ¿Í¡É¤È¤·¤Æ¥²¥¹¥ÈÀÊ¤«¤é¶ÛµÞ»²Àï!?¡ØÇú¾Ð¤½¤Ã¤¯¤ê¤â¤Î¤Þ¤Í¹ÈÇò²Î¹çÀï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤¬ÊüÁ÷
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÉ½¾ð¶Ú¤¬¤±¤¤¤ì¤ó¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¾Ð¤¨¤ë¥Í¥¿¤À¤é¤±¤Ç¡¢ÍâÆü¤Î¤à¤¯¤ß¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÊÂç¶¶ÏÂÌé¡Ë
6·î15Æü21»þ¤«¤é¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ¡¢ÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ØÇú¾Ð¤½¤Ã¤¯¤ê¤â¤Î¤Þ¤Í¹ÈÇò²Î¹çÀï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
Á´¹ñ¤«¤é¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¤â¤Î¤Þ¤Í¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤¬Âç½¸·ë¤·¡¢MC¤Ë¤Ïº£ÅÄ¹Ì»Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢º£²ó¤«¤é¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£
¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂÎ©Íü²Ö¡¢¸µÆü¸þºä46¤ÎóîÆ£µþ»Ò¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Âç¶¶ÏÂÌé¡¢»³Ç·Æâ¤¹¤º¡¢¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å»ùÅè°ìºÈ¤ò·Þ¤¨¡¢ºÇ¹â¤Ç¶Ë¾å¤Ê¡È¤â¤Î¤Þ¤Í¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥·¥çー¡É¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¢£ÊüÁ÷Æü¤Þ¤ÇÈó¸ø³«¤Î¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¡É¤¬ÅÐ¾ì¡ª
º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤«¤é¡¢¥á¥¤¥óMC¤Îº£ÅÄ¤ÎÎÙ¤ËËè²ó°Û¤Ê¤ë¡È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¡É¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£º£²ó¤ÏÇÐÍ¥¶È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ê¤É³ÆÊýÌÌ¤«¤é°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î¡È¤¢¤Î¿Í¡É¤¬Ì³¤á¾å¤²¤ë¡£
ÄìÈ´¤±¤ËÌÀ¤ë¤¯¡¢¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤ÏÈÖÁÈ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¡£º£ÅÄ¤È¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¢£ËÜ¿Í¤ÎÀ¼¤òÄ°¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤«!?¡Ö¤³¤Î¤¢¤ÈÅÐ¾ì¡ª¤´ËÜ¿Í¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©¡×
¿Íµ¤´ë²è¡Ö¤³¤Î¤¢¤ÈÅÐ¾ì¡ª¤´ËÜ¿Í¤Ï¤É¤Ã¤Á¡©¡×¤òº£²ó¤â³«ºÅ¡£A¤ÈB¤Î¥«ー¥Æ¥ó¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¡È¤´ËÜ¿Í¡É¡¢¤â¤Î¤Þ¤ÍÌ¾¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤·¡¢¡È¤´ËÜ¿Í¡É¤È¤â¤Î¤Þ¤ÍÌ¾¿Í¤Î¡ÈÀ¼¡É¤òÄ°¤Ê¬¤±¤ë¡£
¡È¤´ËÜ¿Í¡É¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢½éÅÐ¾ì¤Î¥¦¥ÉÎëÌÚ¡¢ÎëÌÚÆà¡¹¤Ë²Ã¤¨¡¢¾¾ËÜ°ËÂå¤¬ÅÐ¾ì¡£¼«¿È¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥¸¥ãー¥Ëー¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢£¤ª¾Ð¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤»ê¶Ë¤Î²Î¤Þ¤Í¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¤â¤Î¤Þ¤Í¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²Î¤Þ¤Í¤Ç¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¶Ê¥á¥É¥ìー¤òÇ®¾§¡£
Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤»¤¤¤ä¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÎòÂå²¦¼Ô¤Î¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤³¤¯¤Ö¤ä¥ß¥é¥¯¥ë¤Ò¤«¤ë¡¢¹ÓËÒÍÛ»Ò¤Ë²Ã¤¨¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤Î¿·À±¡¦Mr.¥·¥ã¥Á¥Û¥³¡¢¤¿¤à¤¿¤à¡¢¤è¤è¤è¤Á¤ã¤ó¤¬»²Àï¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¤¬¤â¤Î¤Þ¤Í½éÄ©Àï¤Ç¡¢hitomi¤Î¡ÖLOVE2000¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2023Ç¯Ëö¤Î¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤ÇÈäÏª¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀYOASOBI¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤ò¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¹ÈÇò¤é¤·¤¯ºÆ¸½¡£
YOASOBI¡Ê¤è¤è¤è¤Á¤ã¤ó¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê¥ß¥é¥¯¥ë¤Ò¤«¤ë¡Ë¤ÈÁ°ÅÄÆØ»Ò¡Ê¥¥ó¥¿¥íー¡£¡Ë¤¬¥Üー¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µー¤Ë¤ÏÍÍ¡¹¤Ê»þÂå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î´é¤À¤±¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡£
ÎáÏÂ¤òºÌ¤ë¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¡£OfficialÉ¦ÃËdism¤ä¡¢¥¨¥Ï¥é¥Þ¥µ¥Ò¥í¤È¥¢¥ó¥Éー¤Ò¤Ç¤¢¤¤Ë¤è¤ëCreepy Nuts¤ÎÌ¾¶Ê¥á¥É¥ìー¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー·³ÃÄ¤Ë¤è¤ëNewJeans¤âÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥¥ó¥¿¥íー¡£Î¨¤¤¤ë¿ÈÄ¹155¥»¥ó¥Á°Ê²¼¤Î½÷À¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í·³ÃÄ¤Ï¡¢TWICE¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ðー¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿MISAMO¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¾®Àâ¡Ø¸×¤ÈÍã¡Ù¼çÂê²Î¤ò¾¾±º¹ÒÂç¤¬¡¢ÎÐ²«¿§¼Ò²ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤ò¼ÂÎÏÇÉ¤Î¿ËÃ«µªµ×»Ò¤¬ÈäÏª¡£
¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î·ªÅÄ´Ó°ì¡¢ÉÛ»ÜÃ¤ÆÁ¡¢¤Û¤¤¤±¤ó¤¿¡¢¥Ë¥åー¥«¥Þー¤Î¥ì¥Ã¥Ä¥´ー¤è¤·¤Þ¤µ¤Î¡È±é²Î³¦¤Î¥êー¥Àー¥º¡É¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ª¥È¥Ê¥Ö¥ëー¡×¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¥¹¥¿ー¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë´üÂÔ¤Î¿·¿Í¡È¤â¤Î¤Þ¤Í¥ëー¥ー¥º¡É¤Ë¤è¤ë¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¿ô¡¹¤â¡£
¢£Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
ËèÅÙ¹¥É¾¤Î¡Ø¤â¤Î¤Þ¤Í¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Î¡È¥Ñ¥í¥Ç¥£¡É¤â¤ªÆÏ¤±¡£
¥¸¥ç¥Ëー»ÖÂ¼¤Ë¤è¤ë¥¿¥â¥ê¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡ÈMONOMANE STATION¡É¤Ç¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍÌ¾¿Í¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î´é¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤¬ÊÌ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î²Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¡£¸«¤¿ÌÜ¤ÈÀ¼¤Þ¤Í¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
»³ËÜ¹â¹Ê±¤¹¤ëÉÍÅÄ²í¸ù¤Ï¡È¥Ï¥Þ¥À²ÎÍØº×¡É¤òºÆ¸½¡£¤â¤Î¤Þ¤Í²¦¼Ô¡¦¥ß¥é¥¯¥ë¤Ò¤«¤ë¡¢¾¾±º¹ÒÂç¡¢¤Ê¤Ê¤ß¤Ê¤Ê¤¬¡¢Î®¤ì¤Æ¤¤¿¥«¥é¥ª¥±¤Î²Î¤Þ¤Í¤ËÄ©¤à¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶Ê¤Ð¤«¤ê¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¡Ö½é¿´LOVE¡×¤¬Î®¤ì¡¢¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¥²¥¹¥È¤ÎÂç¶¶ÏÂÌé¤¬¥²¥¹¥ÈÀÊ¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î»²Àï!? ¤â¤Î¤Þ¤Í²¦¼Ô¤Î¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¡¢¡È¤´ËÜ¿Í¡É»²Àï¤ÏÉ¬¸«¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡È¤â¤Î¤Þ¤Í¹ÈÇò¡É½é»²Àï¤Î¥Û¥ê¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿Íµ¤·Ý¿Í¤ÎÀ¼¤Þ¤Í¤òÈäÏª¡£¤È¤¦¤È¤¦¡È¤´ËÜ¿Í¡Éº£ÅÄ¹Ì»Ê¤ÎÁ°¤Ç¡¢º£ÅÄ¤Î·ã»÷¤â¤Î¤Þ¤Í¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢£Áú¹ß¤êÌÀÀ±MC¤Î¿Íµ¤¥³ー¥Êー¤â¤á¤¸¤í²¡¤·¡ª
Á´¹ñ¤«¤é·ã»÷¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤¬½¸·ë¤¹¤ë¿Íµ¤¥³ー¥Êー¡Ö´é¤À¤±¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤óNo.£±·èÄêÀï¡×¤ä¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¹¥¤¤ÎÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤»¤¤¤ä¤¬¸·Áª¤·¤¿Àº±Ô¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤ÎÉÃ¤Ç¾Ð¤¨¤ë¡ª¤â¤Î¤Þ¤Í¥·¥çー¥È¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡ª¡×¤â¤ªÆÏ¤±¡£
¡Ö´é¤À¤±¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤óNo.£±·èÄêÀï¡×¤Ç¤Ï¡¢ano¡¢YOASOBI¤Î´öÅÄ¤ê¤é¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÂçÀ¾Î®À±¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¡¢¹â¶¶¶³Ê¿¤Î´é¤À¤±¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ó¤é¤¬Âç½¸¹ç¡£
¡ÖÉÃ¤Ç¾Ð¤¨¤ë¡ª¤â¤Î¤Þ¤Í¥·¥çー¥È¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡ª¡×¤Ë¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡ÈÉÃ¤Ç¾Ð¤¨¤ë¥·¥çー¥È¥Í¥¿¡É¤¬12¸Ä¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¿Íµ¤·ÝÇ½¿Í¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¢Æü¾ï¤äSNS¤Î¡È¤¢¤ë¤¢¤ë¥Í¥¿¡É¤Ê¤É¡¢À¤ÂåÌä¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Í¥¿¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£MVP¤Ï¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¥²¥¹¥È¤ÎÂç¶¶¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ±É´§¤ÏÃ¯¤Î¼ê¤Ë¡£
(C)¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó ÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ØÇú¾Ð¤½¤Ã¤¯¤ê¤â¤Î¤Þ¤Í¹ÈÇò²Î¹çÀï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù
06/15¡ÊÅÚ¡Ë21:00～23:10
MC¡§º£ÅÄ¹Ì»Ê¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC
¢¨¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤ÏÈÖÁÈ¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¸ø³«
¿Ê¹Ô¡§¸¶ÅÄ°ª¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¥³ー¥ÊーMC¡§Áú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ê¤»¤¤¤ä¡¢ÁÆÉÊ¡Ë
¥²¥¹¥È¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¡§ÂÎ©Íü²Ö¡¢óîÆ£µþ»Ò¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢»³Ç·Æâ¤¹¤º¡¢»ùÅè°ìºÈ¡Ê¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡Ë
¤´ËÜ¿Í¥²¥¹¥È¡§ÀôË¼Êæ¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¡¢hitomi¡¢¥è¥Í¥À2000
½Ð¾ì¼Ô¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¡§¥¢¥¥ì¥¹KEN¡¢¹ÓËÒÍÛ»Ò¡¢¥¢¥ó¥É―¤Ò¤Ç¤¢¤¡¢°ËÆ£¹°½×¡¢¥¨¥Ï¥é¥Þ¥µ¥Ò¥í¡¢¤¤¯¤ê¤ó¡¢´ßËÜÍýº»¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡¢ÌÚÂ¼¤¿¤¤¤¾¤¦¡¢¥¥ó¥¿¥íー¡£¡¢µ×ÊÆÅÄ ºÌ¡¢·ªÅÄ´Ó°ì¡¢¥±¥ó¥È¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯¡¢KOTA¡¢¤³¤Ð¤ä¤·¤±¤óÂÀ¡¢¾®¼¼±Íè½»Ò¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡¢º´Æ£Ê¸Â§¡¢sa¡ÇToshl¡¢ß·ÅÄ¡¡æÆ¡¢JP¡¢¥¸¥ç¥Ëー»ÖÂ¼¡¢¿ù¸¶Àé¿Ò¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡¢¤»¤¤¤ä¡ÊÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡Ë¡¢³°»³Âç¸à¡¢Tarkiee¡¢Â¿¡¹ÎÉ»ÞÎ¤¡¢Î©Àî¿¿»Ê¡¢¥¿¥Ã¥Ä¥£ー¥Í¡¢TATSUYA¡¢¤¿¤à¤¿¤à¡¢¤Ç¤«Èþ¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ê¤Ê¤ß¤Ê¤Ê¡¢¿·ÅÄ½ã°ì¡¢ÆóÉÓÍ²Ã¡¢¤Ï¤Ã¤Ô¤Á¤ã¤ó¡£¡¢¸¶¡¡½Óºî¡¢HAL¡¢¿ËÃ«µªµ×»Ò¡¢¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤³¤¯¤Ö¡¢Ê¿ÌîÈù»çÍÔ¡¢Æ£°æÌ÷Âç¡¢ÉÛ»ÜÃ¤ÆÁ¡¢Æ£ËÜËüÍüÇµ¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡¢¤Û¤¤¤±¤ó¤¿¡¢¥Û¥ê¡¢¤Þー¤Ê¡¢¾¾±º¹ÒÂç¡¢¾¾Â¼Ë®ÍÎ¡¢MR.¥·¥ã¥Á¥Û¥³¡¢¥ß¥é¥¯¥ë¤Ò¤«¤ë¡¢¤ä¤¹¤Ôー¡¢»³ËÜ¹â¹¡¢²£ÅÄÁï¹°¡¢¤è¤è¤è¤Á¤ã¤ó¡¢¡¢¥í¥ó¥Õー¤¢¤Ä¤·¡¢ÏÂÅÄ¡¡·ò
´é¤À¤±¤½¤Ã¤¯¤ê¤µ¤óNo.1·èÄêÀï ¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¡§ÂçÅç²ÀÆî¡¢²ÏÃÏ·½Í¤¡¢¤·¤å¤¦¡¢¤·¤å¤×¡¢¹â¶¶Í¤Ëá¡¢ÉðÅÄ°¦À¸¡¢´ÜÆ¶ÌÀÆü¹á¡¢¤Ó¤Ó¤Êー¡¢¤ß¤¦¡¢¿¹ÂçÃÏ
Áú¹ß¤êÌÀÀ±¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä ÉÃ¤Ç¾Ð¤¨¤ë¡ª¤â¤Î¤Þ¤Í¥·¥çー¥È¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡ª¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¡§¥¨¥Ï¥é¥Þ¥µ¥Ò¥í¡¢¤¤Î¤³¤Á¤ã¤ó¡¢¥¥ó¥¿¥íー¡£¡¢JP¡¢¥·¥ó¥Ç¥£ー¡¢¤½¤Î¤³¡¢¹âÅÄÀé¿Ò¡¢ÅÔÎ±ÂóÌé¡Ê¥é¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡Ë¡¢¥É¥¤¥Ä¤ß¤Á¤³¡Ê¤³¤¸¤é¤»¥Ï¥¹¥ー¡Ë¡¢Ãæ³À¤ß¤Ê¡¢¤Í¤ó¤Í¤ó¡Ê¤Ò¤è¤·¤Ê¤«¤è¤·¡Ë¡¢¥Î¥Ö¡Ê¥Î¥Ö&¥Õ¥Ã¥ー¡Ë¡¢¥Ï¥®¥Î¥ê¥¶ー¥É¥Þ¥ó¡¢¥Ñ¥Ëー¥ËÌÚºä¡¢¤ß¤Û¤È¤±¡¢Mr.¥·¥ã¥Á¥Û¥³¡¢¤è¤·¡Ê¤µ¤¯¤é¥×¥ê¥ó¡Ë¡¢RockyÀÐ°æ
¤³¤Î¤¢¤ÈÅÐ¾ì¡ª¤´ËÜ¿Í¤Ï¤É¤Ã¤Á ¤´ËÜ¿Í¥²¥¹¥È¡Ê¸Þ½½²»½ç¡Ë¡§¥¦¥ÉÎëÌÚ¡¢ÎëÌÚÆà¡¹¡¢¾¾ËÜ°ËÂå
¡ØÇú¾Ð¤½¤Ã¤¯¤ê¤â¤Î¤Þ¤Í¹ÈÇò²Î¹çÀï¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.fujitv.co.jp/monomane/