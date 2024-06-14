¶å»ºÂç4ÈÖ¡¦µÆÃÓ¤¬°ÕÃÏ¤Î°ìÈ¯¤â¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î4¶¯Æ¨¤·¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡×¡¡
¡¡¡þÂè73²óÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢Âè4Æü¡¦½à¡¹·è¾¡¡¡¶å»ºÂç2¡Ý6ÁáÂç¡Ê2024Ç¯6·î13Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡°ÕÃÏ¤Î°ì¿¶¤ê¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¶å»ºÂç¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê¤Î4¶¯¿Ê½Ð¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢8²ó¤Ë¥×¥í»ÖË¾¤Î4ÈÖ¡¦µÆÃÓÁÔ¿¿Êá¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬º¸Ãæ´Ö¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Î°ìÈ¯¡£¡ÖÅÀº¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬Íè¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£´°àú¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆÉ¤ßÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¼«¿È¤Î¤Þ¤º¤¤¼éÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¾Ð´é¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£2²ó2»à°ìÎÝ¤ÇÅðÎÝ¤ò»Å³Ý¤±¤é¤ì¡¢ÆóÎÝ¤Ø¤Î°Á÷µå¤Ç»°ÎÝ¤Ø¤Î¿ÊÎÝ¤òµö¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡Ö¤¢¤Î¥ß¥¹¤ÇÎ®¤ì¤¬Áá°ðÅÄ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÈ¿¾Ê¤Ç¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡8°ÂÂÇ¤ÏÁê¼ê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à3¼ººö¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡£µÆÃÓ¤Ï¡Ö¥ß¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¥²¡¼¥à¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼«²ü¤ò¹þ¤á¤Æ¸À¤Ã¤¿¡£Âçµ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¼é¤ê¤ò¤â¤¦°ì²óÃÃ¤¨Ä¾¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸·¤·¤¤É½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿4¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤»¤º¡Ö²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¡×¤ÈµÆÃÓ¡£²ÝÂê¤ò¶»¤Ë¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤ë¡£