¿ûÅÄ¾Úö¡¢»¨»ïÏ¢ºÜ¤Ë»ÍÀéÆ¬¿È¡¦ÅÔÃÛ¸Æ¤Ó¤¿¤¤¤±¤É¡Ä¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬ÃÇ¤ó¤Î¤è¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¤¬¡×
ÇÐÍ¥¤Î¿ûÅÄ¾Úö¡Ê31ºÐ¡Ë¤¬¡¢6·î13Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö»ÍÀéÆ¬¿È ÅÔÃÛÂóµª¤Î¥µ¥¯¥é¥Ð¥·919¡×¡Ê¥é¥¸¥ªÂçºå¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿ûÅÄ¤ÈÃçÌîÂÀ²ì¤Î»¨»ï¤ÎÏ¢ºÜ¤ËÅÔÃÛÂóµª¤ò¸Æ¤Ü¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤¬ÃÇ¤ó¤Î¤è¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¤¬¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿ûÅÄ¾Úö¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë»ÍÀéÆ¬¿È¡¦ÅÔÃÛÂóµª¤Î¹¥¤¤ÊÍÎÉþÃÌµÁ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¿ûÅÄ¤ÏÃçÌî¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¤ÎÏ¢ºÜ¤Ë¡¢ÅÔÃÛ¤ò¸Æ¤ÖÏÃ¤ò2Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¢¤¤¤Ä¤¬ÃÇ¤ó¤Î¤è¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¤¬¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÅÔÃÛ¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡ª ²¶²¿¤«¤·¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡ª¡© ¼Õ¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡¢Ä¾¤Ç¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½Ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¿ûÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¼Ì¿¿¤È¤«ÆÀ°Õ¤À¤·¡¢ÅÔÃÛ¤¯¤ó¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÂÀ²ì¤¬¼Ì¿¿»£¤ë¤È¤«¤É¤¦¡© ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃçÌî¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤È¸À¤¦¤È¡¢ÅÔÃÛ¤Ï¡ÖÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤ËÁ´Á³»É¤µ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£ÂÀ²ìNG¤À¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥ÈNG¡©¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¿ûÅÄ¾Úö¤¬ÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¥á¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë»ÍÀéÆ¬¿È¡¦ÅÔÃÛÂóµª¤Î¹¥¤¤ÊÍÎÉþÃÌµÁ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£¿ûÅÄ¤ÏÃçÌî¤È°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»¨»ï¤ÎÏ¢ºÜ¤Ë¡¢ÅÔÃÛ¤ò¸Æ¤ÖÏÃ¤ò2Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¢¤¤¤Ä¤¬ÃÇ¤ó¤Î¤è¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¤¬¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÅÔÃÛ¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡ª ²¶²¿¤«¤·¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡ª¡© ¼Õ¤ê¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤è¡¢Ä¾¤Ç¡£¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã½Ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¡£
¿ûÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¼Ì¿¿¤È¤«ÆÀ°Õ¤À¤·¡¢ÅÔÃÛ¤¯¤ó¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆÂÀ²ì¤¬¼Ì¿¿»£¤ë¤È¤«¤É¤¦¡© ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤¨¤¨¤ó¤Á¤ã¤¦¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃçÌî¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¤È¸À¤¦¤È¡¢ÅÔÃÛ¤Ï¡ÖÃçÌîÂÀ²ì¤µ¤ó¤ËÁ´Á³»É¤µ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£ÂÀ²ìNG¤À¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¥¹¥¿¡¼¥À¥¹¥ÈNG¡©¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡£