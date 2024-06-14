Ç¤¬¥Þ¥Þ¤È¡Ø²ñÏÃ¡Ù¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ä¤ªÃý¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡í¶ÃØ³¡í¤¹¤ë¤È59Ëü9000ºÆÀ¸¡Ö¤¨¡©¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö´°Á´¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë£÷¡×¤ÎÀ¼
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢YouTube¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¥Ë¥ãー¡ª¤ÈÊÖ»ö¤¹¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ÏYouTube¤Ë¤Æ¡¢59Ëü²ó°Ê¾åºÆÀ¸¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌ¤Ë²ñÏÃ¤Ç¤¤Æ¤ë¡×¡ÖÅÜÅó¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÃý¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç¤Î¥Á¥í¤Á¤ã¤ó
¤´ÈÓ¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥í¤Á¤ã¤ó
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Í¤³¤Û¤¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ç¤Î¥Á¥í¤Á¤ã¤ó¡£¥Á¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç´Å¤¨¤óË·¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤´É×ÉØ¤Î¤³¤È¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â´Å¤¨¤Æ¤¯¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤´ÈÓ¤Ï¤â¤¦¿©¤Ù¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤¨¤Ã¡ª¡©¤È¤¤¤¦À¼¤ò½Ð¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹
¤½¤ó¤Ê´Å¤¨¤óË·¤Ê¥Á¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎÆÃµ»¤Ï¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¤³¤È¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤È¥Ë¥ãー¤ÈÌÄ¤À¼¤ÇÊÖ»ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÉÑÅÙ¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÇ¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¨¤ë¤Û¤É¡£
ËÜÅö¤Ë²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Á¥í¤Á¤ã¤ó
¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬Âç¹¥¤¤ÊÇ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹
Ï²¼¤Ç»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡Ö¤´¤Ã¤Ïー¤ó¡×¤ÈÊ¹¤³¤¨¤ëÌÄ¤À¼¤ò¤¢¤²¤Æ»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤´ÈÓ¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤´ÈÓ¤ÏÄ¾Á°¤Ë¤¢¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤µ¤Ã¤¿©¤Ù¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤ç¡¢¤È»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Ìä¤¤µÍ¤á¤ë¤È¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤È¤Ü¤±¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤ËÇ¤Á¤ã¤ó¤È²ñÏÃ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤´ÈÓ¤¬Äü¤á¤¤ì¤Ê¤¤¥Á¥í¤Á¤ã¤ó
¤´ÈÓ¤òÄü¤á¤¤ì¤º1³¬¤Ø
Â¾¤ÎÇ¤Á¤ã¤óÃ£¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿
¤´ÈÓ¤Î¤ª¤Í¤À¤ê¤òÄü¤á¤¤ì¤Ê¤¤¥Á¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤òÄÉ¤Ã¤Æ1³¬¤Þ¤ÇÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Â¾¤ÎÇ¤Á¤ã¤óÃ£¤â¡¢¤´ÈÓ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤È¥Á¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¤Þ¤ï¤ê¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤óÄü¤á¤¿¥Á¥í¤Á¤ã¤ó
¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¤Ç¤·¤ç¡¢¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Á¥í¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤Ï¤¡～¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¤ÈÊÖ»ö¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Äü¤á¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤Ð¤é¤¯¼þ°Ï¤ò¥¦¥í¥¦¥í¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¥í¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤¦¤È¤¦Äü¤á¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡Ö¤Õ¤ó¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤²¤ÊÉÔËþ¤½¤¦¤Ê´é¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤´ÈÓ¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥í¤Á¤ã¤ó
Ìë¤´¤Ï¤ó¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥í¤Á¤ã¤ó
¤Ï¤èー¤Ã¤È¤´ÈÓ¤òºÅÂ¥
Ìë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤´ÈÓ¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¥í¤Á¤ã¤ó¡£ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤Ç¡¢¤Ë¤ã¤ªー¤ó¤ÈÌÄ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÊ¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¤â¼çÄ¥¤¬·ã¤·ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£Ç¤Á¤ã¤ó¤¬Á´°÷¤½¤í¤Ã¤Æ¤«¤é¤´ÈÓ¥¿¥¤¥à¥¹¥¿ー¥È¡£ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤´ÈÓ¤ò¤â¤¯¤â¤¯¤È¿©¤Ù¤ë¥Á¥í¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¾å¼ê¤Ê¥Á¥í¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿
¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤ã¤Ù¤ë¥Á¥í¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤È²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖÉáÄÌ¤Ë²ñÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²ñÏÃ¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¤Ç¤·¤ç¡¢¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤ë»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¤ÈÊÖ»ö¤·¤¿¥Á¥í¤Á¤ã¤ó¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦À¼¤â¥Á¥é¥Û¥é¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Í¤³¤Û¤¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥í¤Á¤ã¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ¤Á¤ã¤óÃ£¤ÈÊë¤é¤¹Æü¾ïÉ÷·Ê¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æø¤ä¤«¤ÊÇÊë¤é¤·¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¸«¤Æ¤¤¤Æ¿´¤¬²¹¤«¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Í¤³¤Û¤¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£