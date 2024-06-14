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https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-06-11/uae-minister-says-us-concerns-over-chip-supplies-to-china-valid
UAE calls US fears of China using region as AI proxy valid • The Register
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