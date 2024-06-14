ÀµµÁ¡Ê¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¬¤»¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¡¡¡Ø³¹ÊÂ¤ß¾È¤é¤¹¥ä¥Ä¤é¡ÙÎÞ¤ÎÅ¸³«¤Ø
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÅÚ¥É¥é10¡Ø³¹ÊÂ¤ß¾È¤é¤¹¥ä¥Ä¤é¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤ÎÂè8ÏÃ¤¬¡¢¤¢¤¹15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢Æ±ÏÃ¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÂçÂ¼¡ÊÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¡Ë¤ÎÁêÃÌ¤¹¤ëÀµµÁ¡Ê¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ë
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¤µ¤Ó¤ì¤¿¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¾¦Å¹³¹¤Ç·Ð±Ä¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥±¡¼¥²°¡ÖÎø¤Î¼Â¡×¤ò±Ä¤àÅ¹¼ç¡¦ÃÝÌîÀµµÁ¡Ê¿¹ËÜ¡Ë¤¬¡¢Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¡¢³¹¤Î¤¿¤á¤Ë´¬¤µ¯¤³¤¹¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ÂçÀÚ¤ÊÅ¹¤È²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢°»ö¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤ÏÍ½´ü¤»¤ÌÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¾¦Å¹³¹¤ò½±¤Ã¤¿¶¯ÅðÈÈ¤Ë»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀµµÁ¤È°ì½ï¤Ëµ¶Áõ¶¯Åð¤òÆ¯¤¤¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¥Þ¥µ¥¡ÊÇë¸¶¸î¡Ë¤À¤Ã¤¿¤ÈÈ½ÌÀ¤¹¤ë¡£¥Þ¥µ¥¤¬·Ù»¡¤ËÊá¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢µ¶Áõ¶¯Åð¤Î¤³¤È¤âÁ´Éô¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æ¨¤²¤¿¥Þ¥µ¥¤Ï·º»ö¤ÎÆü²¼ÉôÌÐÍø¡Ê±§Ìî¾ÍÊ¿¡Ë¤ÈÈ¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ß·ËÜ³¨Íü¹á¡ÊµÈÀî°¦¡Ë¤Ï¡¢ÀµµÁ¤ÈÀµµÁ¤ÎºÊ¡¦ºÌ¡Ê¿¹Àî°ª¡Ë¤ÎÃç¤ò°ú¤Îö¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÀµµÁ¤òÂáÊá¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È¹Í¤¨¡¢ÁÜºº²ñµÄ¤ÎÀÊ¤Ç¡ÖÃÝÌîÀµµÁ¤Ï·Ð±Ä¤Î¶ì¤·¤¤¥±¡¼¥Å¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÝ¸±¶âº¾µ½¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿¿¼Â¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Âç¥Ô¥ó¥Á¤ÎÀµµÁ¤Ï¡¢·Ù»¡¤ÎÌÜ¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¼é¤ëÊýË¡¤òÃµ¤·¤ÆËÛÁö¤¹¤ë¡£¤¿¤È¤¨µ¶Áõ¶¯Åð¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤â¡¢Ã¯¤âÊá¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤Ë¥®¥ê¥®¥êÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤òÃµ¤ë¡£ÀµµÁ¤Ï³¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤ë¤¬¡¢¿¼ÀîÎ¶°ì¡Ê³§Àî±î»þ¡Ë¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÌ¼¡¦è½ºÚ¡Ê·îÅçÎ°°á¡Ë¤Ï³Ø¹»¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£±àÅÄ¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤ÏÂ¾¿Í»ö¤À¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡ÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÀµµÁ¤Ï¡¢ÃÑ¤â³°Ê¹¤â¤«¤Ê¤°¤ê¼Î¤Æ¡¢ÂçÂ¼°ìÏº¡ÊÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¡Ë¤Ë½õ¤±¤ò¸ð¤¦¡£·Ù»¡¤«¤éÆ¨Ë´¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤ÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¶î¤±¤º¤ê²ó¤ë¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë½³¤ÃÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤âÆ§¤ó¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀµµÁ¤¬¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡ÛÂçÂ¼¡ÊÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¡Ë¤ÎÁêÃÌ¤¹¤ëÀµµÁ¡Ê¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡Ë
¡¡º£ºî¤Ï¡¢¤µ¤Ó¤ì¤¿¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¾¦Å¹³¹¤Ç·Ð±Ä¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥±¡¼¥²°¡ÖÎø¤Î¼Â¡×¤ò±Ä¤àÅ¹¼ç¡¦ÃÝÌîÀµµÁ¡Ê¿¹ËÜ¡Ë¤¬¡¢Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¡¢³¹¤Î¤¿¤á¤Ë´¬¤µ¯¤³¤¹¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ÂçÀÚ¤ÊÅ¹¤È²ÈÂ²¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢°»ö¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¥É¥é¥Þ¤ÏÍ½´ü¤»¤ÌÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤¦¡£
¡¡°ìÊý¡¢ß·ËÜ³¨Íü¹á¡ÊµÈÀî°¦¡Ë¤Ï¡¢ÀµµÁ¤ÈÀµµÁ¤ÎºÊ¡¦ºÌ¡Ê¿¹Àî°ª¡Ë¤ÎÃç¤ò°ú¤Îö¤¯¤¿¤á¤Ë¤ÏÀµµÁ¤òÂáÊá¤¹¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¤À¤È¹Í¤¨¡¢ÁÜºº²ñµÄ¤ÎÀÊ¤Ç¡ÖÃÝÌîÀµµÁ¤Ï·Ð±Ä¤Î¶ì¤·¤¤¥±¡¼¥Å¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÝ¸±¶âº¾µ½¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿¿¼Â¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡Âç¥Ô¥ó¥Á¤ÎÀµµÁ¤Ï¡¢·Ù»¡¤ÎÌÜ¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¼é¤ëÊýË¡¤òÃµ¤·¤ÆËÛÁö¤¹¤ë¡£¤¿¤È¤¨µ¶Áõ¶¯Åð¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤â¡¢Ã¯¤âÊá¤Þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤Ë¥®¥ê¥®¥êÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤òÃµ¤ë¡£ÀµµÁ¤Ï³¹¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤ë¤¬¡¢¿¼ÀîÎ¶°ì¡Ê³§Àî±î»þ¡Ë¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤ÎÌ¼¡¦è½ºÚ¡Ê·îÅçÎ°°á¡Ë¤Ï³Ø¹»¤Î¤³¤È¤ÇÆ¬¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£±àÅÄ¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤ÏÂ¾¿Í»ö¤À¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡¡ÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÀµµÁ¤Ï¡¢ÃÑ¤â³°Ê¹¤â¤«¤Ê¤°¤ê¼Î¤Æ¡¢ÂçÂ¼°ìÏº¡ÊÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¡Ë¤Ë½õ¤±¤ò¸ð¤¦¡£·Ù»¡¤«¤éÆ¨Ë´¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤ÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¶î¤±¤º¤ê²ó¤ë¡£À¤¤ÎÃæ¤Ë½³¤ÃÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤âÆ§¤ó¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀµµÁ¤¬¶ì½Â¤Î·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£