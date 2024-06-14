³ÚÅ·¡¡¸òÎ®Àï½éV²¦¼ê¡ªÍ¥¾¡M2¡¡¡ÈGÅÞ¡Éº¸ÏÓ¡¦Æ£°æ¤Çµð¿Í3Ï¢ÇË
¡¡¡þ¸òÎ®Àï¡¡³ÚÅ·3¡½0µð¿Í¡Ê2024Ç¯6·î13Æü¡¡³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë
¡¡¤¤¤è¤¤¤è²¦¼ê¤À¡ª³ÚÅ·¤Ï13Æü¡¢µð¿ÍÀï¤Ë3¡½0¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ3Ï¢¾¡¤ò·è¤á¡¢º£µ¨½é¤ÎÃù¶â1¡£¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤¹¤ë¸òÎ®Àï¤Ï12¾¡3ÇÔ¤È¤·¡¢Í¥¾¡¤Ø¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò1¤Ä¸º¤é¤·¤Æ2¤È¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÆ£°æÀ»Åê¼ê¡Ê27¡Ë¤Ï5²ó¤ò3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¼«¿È5Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ë5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¸òÎ®Àï3¾¡ÌÜ¡£14Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¡Ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢2°Ì¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¤Ê¤éµåÃÄ½é¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿ÀÕÇ¤¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸òÎ®Àï½éÍ¥¾¡¤Ë¶á¤Å¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¶¯¤¤»×¤¤¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£Æ£°æ¤Ï½é²ó°Ê³°¡¢Á´¤Æ¤Î²ó¤ÇÁö¼Ô¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤¬¡¢2¡¢4¡¢5²ó¤È3ÅÙ¤âÊ»»¦ÂÇ¤òÂÇ¤¿¤»¤Æ¥Û¡¼¥à¤òÆ§¤Þ¤»¤º5²ó¤ò3°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÇ´¤ì¤¿¡£µ¤¹ç¤Èº¬À¤ÇÅê¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸Ø¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï2ÆüÁ°¤Þ¤Ç39ÅÙ2Ê¬¤Î¹âÇ®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤³2Æü¤ÏÊ¿Ç®¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÍ½ÄêÄÌ¤êÀèÈ¯¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î±Æ¶Á¤«¼ê¤Î¤·¤Ó¤ì¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âENEOS»þÂå¤Ë¤Ï½é²ó¤ËÏÆÊ¢¤òÆùÎ¥¤ì¤·¤Ê¤¬¤é7²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤ëº¸ÏÓ¤ÏÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¡Öº¬À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð´é¡£¤½¤ÎENEOS¤âÆ±»þ¹ï¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ÇÅì¼Ç¤òÅÝ¤·¤Æ5Ç¯Ï¢Â³¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¡ÖÈà¤é¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ´èÄ¥¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£ÆþÃÄ¤«¤é²áµî3Ç¯¤ÇÄÌ»»4¾¡¤ÎÃË¤¬¼«¿È5Ï¢¾¡¤Ç¥Á¡¼¥àÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î5¾¡ÌÜ¡£¸òÎ®Àï¤Ï3Àï3¾¡¤Ç¡¢MVP¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤À¡£
¡¡¡Ö²¸ÊÖ¤·¡×¤Î¾¡Íø¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Ê¤¬¤éÁÄÉã¤Î±Æ¶Á¤ÇÍÄ¾¯´ü¤«¤éµð¿Í¥Õ¥¡¥ó¡£Æ´¤ì¤Ï¹â¶¶Í³¿¤Ç¥°¥Ã¥º¤â½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¡È¿ÀÆàÀî¤À¤«¤é²£ÉÍ¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤·¤ç¡©¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤±¤É¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤·¤¿¡×¡£¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤ÇÆ´¤ì¤Î¥Á¡¼¥à¤òÁê¼ê¤ËÀèÈ¯¤·¤¿22Ç¯6·î10Æü¤Ï4²ó4¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ËÀ®¸ù¡£5Åê¼ê¤Î´°Éõ¥ê¥ì¡¼¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¡Ö¤ä¤êÊÖ¤»¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤òÅÝ¤»¤ë¤Î¤ÏÀ¨¤¯´¶³´¿¼¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢Àï3Ï¢¾¡¤Ç60»î¹çÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤ÎÃù¶â1¡£¸òÎ®Àï¤¬18»î¹çÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿15Ç¯°Ê¹ß¤Ç¤ÏµåÃÄºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë12¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£14Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ë¾¡¤Æ¤ÐµåÃÄÁÏÀß20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç½é¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢º£¹¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊÍ¥¾¡¤ÏÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡Ë¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¶á¤¯¤Ë¡Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÁ°¤À¤±¤ò¸«¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤¦¡£ÉâÂÎ©¤Ä¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¡£¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê²ÖÎ¤¡¡ÍºÂÀ¡Ë
¡¡¢ãV¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤¹¤Î¤Ï³ÚÅ·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î3µåÃÄ¢ä³ÚÅ·¤Î¸òÎ®Àï½éÍ¥¾¡¤¬Áá¤±¤ì¤Ð14Æü¤Ë¤â·è¤Þ¤ë¡£¾ò·ï¤Ï³ÚÅ·¤¬¹Åç¤Ë¾¡¤Á¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ºå¿À¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤«ÇÔÀï¡¢³ÚÅ·¤¬°ú¤Ê¬¤±¤Ç¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬ÇÔ¤ì¤ì¤ÐV¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢V¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤¹¤Î¤Ï³ÚÅ·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î3µåÃÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¸òÎ®Àï¤Ï¾¡Î¨1°Ì¤¬Í¥¾¡¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Æ±Î¨¤ÇÊÂ¤ó¤À¾ì¹ç¤Ï¡ã1¡ä¾¡Íø¿ô¡ã2¡äÄ¾ÀÜÂÐÀïÀ®ÀÓ¡ã3¡äÆÀ¼ºÅÀº¹Î¨¡ã4¡ä¼«ÀÕÅÀº¹Î¨¡ã5¡ä¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¡ã6¡ä23Ç¯¤Î¸òÎ®Àï½ç°Ì¤òÈæ³Ó¤·¤ÆÍ¥¾¡¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£