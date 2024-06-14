Æü´Ú¤È³¤ÍÎ°ÂÊÝ¶¨ÎÏ¶¯²½¡¡NATO¡¢¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç
¡¡¡Ú¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¶¦Æ±¡ÛËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤Î¥¹¥È¥ë¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥°»öÌ³ÁíÄ¹¤Ï13Æü¡¢7·î¤ËÊÆ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤ëNATO¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Î4¥«¹ñ¤È³¤ÍÎ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¶¨ÎÏ¶¯²½¤Ç¹ç°Õ¤òÌÜ»Ø¤¹¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£³¤ÍÎ¿Ê½Ð¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤ò¤Ë¤é¤ß¡¢ÃÏ°è¤ÎÍ§¹¥¹ñ¤ÈÏ¢·È¤ò¿¼¤á¤ë¡£¥Ö¥ê¥å¥Ã¥»¥ë¤Ç¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡NATO¤Ï´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤ä´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±ÙÂçÅýÎÎ¤é¤ò¼óÇ¾²ñµÄ¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥È¥ë¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥°»á¤Ï¡Ö³¤ÍÎ°ÂÊÝ¤ä¥µ¥¤¥Ð¡¼µ»½Ñ¤Ï¶¦ÄÌ¤Î´Ø¿´Ê¬Ìî¤À¡£¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£