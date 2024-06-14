¡Ø½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¡ª¡ÙÌ¼¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤ÈÉâµ¤¤·¤¿É×¤Ë¡Ú¿·¤·¤¤Îø¿Í¡Û¡ª¡©¤·¤«¤·É×¤Ï¡ÈºÆº§¡É¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¢ÍÃËÀ¤¬Éü±ï¤òË¾¤à½Ö´Ö¤È¤Ï
Î¥º§¸å¤Ë¼«¿È¤Î¹ÔÆ°¤òÈ¿¾Ê¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òºÆÇ§¼±¤¹¤ëÃËÀ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬Éü±ï¤òË¾¤à½Ö´Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Î¥º§¤Î¸¶°ø¤¬É×¤ÎÉâµ¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¿´¤«¤é´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤¤ÅÜ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¹ð¤²¤ÆÊÌ¤ì¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Éâµ¤Áê¼ê¤È»Ï¤á¤¿¿·¤·¤¤À¸³è¤¬ÁÛÁü¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¸µºÊ¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¼¤¤ºá°´¶¤È¶¦¤Ë¡¢ºÆ¤Ó´Ø·¸¤òµá¤á»Ï¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤òÁÇÄ¾¤ËÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤â¤½¤Î½Ö´Ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬²áµî¤Î´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¤ÁÇÄ¾¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢²á¤Á¤ò¼õ¤±Æþ¤ìÁ°¸þ¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤â¤¦°ìÅÙ´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÌ¼¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤ÈÉâµ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÊ¤ÈÎ¥º§¡£¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤Îø¿Í¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏºÊ¤ÈÌ¼¤Î¤³¤È¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤ºÎø¿Í¤È¤ÎºÆº§¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îø¿Í¤Ï°ú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤º¡Ä¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤ì¡ª½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¡ª¡Ù¤ÈºÊ¤ÈÌ¼¤Ëº©´ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤òµî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê50Âå¡¿ÃËÀ¡Ë
¿·¤·¤¤Îø¿Í¤È¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¸µ¤ÎÀ¸³è¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î½Ö´ÖÉü±ï¤òË¾¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Éü±ï¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢¼«Ê¬¤ÈÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬Éü±ï¤òË¾¤à½Ö´Ö¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤¹½Ö´Ö
Î¥º§¤Î¸¶°ø¤¬É×¤ÎÉâµ¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¿´¤«¤é´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬²êÀ¸¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤¤ÅÜ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¹ð¤²¤ÆÊÌ¤ì¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿·¤·¤¤À¸³è¤¬ÁÛÁü¤È°Û¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö
Éâµ¤Áê¼ê¤È»Ï¤á¤¿¿·¤·¤¤À¸³è¤¬ÁÛÁü¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¸µºÊ¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¤¤«¤Ë¼«Ê¬¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¡×¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¼¤¤ºá°´¶¤È¶¦¤Ë¡¢ºÆ¤Ó´Ø·¸¤òµá¤á»Ï¤á¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¶¦¤Ë¤¹¤´¤·¤¿»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¤¢¤¦½Ö´Ö
³Ú¤·¤«¤Ã¤¿»×¤¤½Ð¤òÁÇÄ¾¤ËÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Áê¼ê¤â¤½¤Î½Ö´Ö¤ò»×¤¤½Ð¤·¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¸µ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤¬²áµî¤Î´Ø·¸¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¤ÁÇÄ¾¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢²á¤Á¤ò¼õ¤±Æþ¤ìÁ°¸þ¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤¬¤â¤¦°ìÅÙ´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¤Ê¤é¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤â¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¸µ¤ÎÀ¸³è¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿½Ö´Ö
¡ÖÌ¼¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤ÈÉâµ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ºÊ¤ÈÎ¥º§¡£¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤Îø¿Í¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏºÊ¤ÈÌ¼¤Î¤³¤È¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤ºÎø¿Í¤È¤ÎºÆº§¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Îø¿Í¤Ï°ú¤¤¤Æ¤¯¤ì¤º¡Ä¡Ø¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤ì¡ª½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¡ª¡Ù¤ÈºÊ¤ÈÌ¼¤Ëº©´ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¾ì¤òµî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê50Âå¡¿ÃËÀ¡Ë
¿·¤·¤¤Îø¿Í¤È¤ÎÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤Ç¸µ¤ÎÀ¸³è¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤Î½Ö´ÖÉü±ï¤òË¾¤à¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Éü±ï¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤òºÇÍ¥Àè¤·¡¢¼«Ê¬¤ÈÂçÀÚ¤Ê¿Í¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë