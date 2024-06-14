¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º ²Æº×¤ê SUMMER STATION¡Ù³«ºÅ·èÄê¡¡¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥Ö¡¼¥¹¡¢¥é¥¤¥Ö¾ÜºÙ¤òÈ¯É½
¡¡Åìµþ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ëè²Æ¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º ²Æº×¤ê SUMMER STATION¡Ù¤¬7·î20Æü¤«¤é8·î25Æü¤Þ¤Ç·×37Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¥Ö¡¼¥¹¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û²»³Ú¥é¥¤¥ÖÂè1ÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½
¡¡2014Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡¢º£Ç¯¤Ï¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿²Æº×¤ê¤òÆÏ¤±¤ë¡£¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â³ÈÂç¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âËþºÜ¡£ÌÔ½ëÂÐºö¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²°Æâ¤ÇÎÃ¤·¤¯²á¤´¤»¤ëËÜ¼Ò²ñ¾ì¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¡£ÊÌÅÓÍÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÁ°Çä¤ê¤Î¥µ¥Þ¥Á¥±¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡¡º£Ç¯¤Î²Æº×¤ê¤Ï¡¢½éÆü¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥óÇú¾å¤²¡£Ëè²ó¥Ü¥ë¥Æ¡¼¥¸ºÇ¹âÄ¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥¢¥ê¡¼¥ÊÆÃÀß¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¤Ç¡¢³«Ëë½éÆü¤Ë¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡×¤¬½Ð±é¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼³«ºÅÃæ¤Î3¿Í¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¿·¤·¤¤³Ø¹»¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥º¤Î²Ý³°¼ø¶È¡Ù¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØSUMMER STATION ²»³ÚLIVE¡Ù¤ò³«ºÅ¡£º£Ç¯¤ÏFRUITS ZIPPER¤¬³ØÀ¸¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É3¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£¡âME¡¢SKE48¡¢OWV¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÏ¢ÆüÊ¨¤«¤»¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ç¡¼¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ÎÀ¤³¦¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÈÖÁÈÏ¢Æ°¥³¥é¥Ü¥Ö¡¼¥¹¤òÂçÊü½Ð¡£¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê³Ú¶Ê¤òÁªÂò¤·¡¢¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤Ø¡£¤¹¤ë¤ÈºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ø£Í¥¹¥Æ¡Ù¤Ç²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤¬»Å¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Æ°¤¯´ÑÍ÷¼Ö·¿¤Î¼ÍÅª¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ ¼ÍÅª¥²¡¼¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡Ù¤Î¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü ¹©¾ì¥¯¥¤¥ºÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤´ë²è¡Ö¹©¾ì¥¯¥¤¥º¡×¤ò½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡¡¾¼ÏÂ¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¾¦Å¹¡×¤òÅ¸³«¡£¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Í·¤ó¤À¥á¥À¥ë¥²¡¼¥à¤ä²û¤«¤·¥²¡¼¥à¤ò»×¤¦Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¼Ò²ñ¾ì¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÍè¾ì¼Ô¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡Ö±ïÆü²°Âæ¡×¤¬½Ð·Þ¤¨¤ë¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÄóÅô¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¡Ë¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿±ïÆü²°Âæ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËºÇ¶¯±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ª ¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÎØÅê¤²¡×¤ä¡ÖÀéËÜ¤¯¤¸¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±ïÆüÍ·¤Ó¤â´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡¢Ìë·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡õ¥Ó¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¡¢°û¿©¤â½¼¼Â¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜ¼Ò7³¬¤Î¼Ò°÷¿©Æ²¤ò²Æº×¤ê¸ÂÄê¤Ç³«Êü¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¿©Æ²¡×¤¬Éü³è¤·¡¢¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÄó¶¡¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ë²°¾å¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¡õ¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌë·Ê¤¬Ä¯¤á¤é¤ì¤ë¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤â¡£¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î¿åÍ·¤Ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¼Ò¡¡1³¬¤Î¡ÖEX GARDEN CAFE¡×¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ò³«Å¹¡£Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤ä¡¢¿·¥É¥é¥Þ¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡Ù¡¢¡ØÃæµïÀµ¹¤ÎÅÚÍËÆü¤Ê²ñ¡Ù¤È¤Î¡Ö¥µ¥Þ¥¹¥Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡×¤ËÂçÊÑ¿È¡£²Æº×¤ê¸ÂÄê¡¢Ë¡Èï¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤â½Ð²ñ¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢²°³°¤Ë¤â¥°¥ë¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦¡£ÌÓÍøÄí±à¤Ë¤Ï¡¢¶Ë¾å¤ÎÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ó¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì¡£Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥¦¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯£²³¬¤ÎÂç²°º¬¥×¥é¥¶¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ë¹ç¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¡£¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡£ËÜ¼Ò²ñ¾ì¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥ì¥¢¥µ¤Ò¤í¤Ð¤Ç¤â¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î°û¿©¥Ö¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖEX THEATER ROPPONGI¡×¤Ç¤Ï7·î19Æü¤«¤é8·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¸ø±é¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡¡¥µ¥Þ¥¹¥Æ¥é¥¤¥Ö2024¡¡SUMMER GO¡ª MIRAI GO¡ª¡¡Åì¤À¡ªÀ¾¤À¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡Ù¤ò³«ºÅ¡£°æ¾å¿ðµ©¡¢¶¶ËÜÎÃ¡¢Æá¿ÜÍºÅÐ¡¢Éâ½êÈôµ®¡¢Go!Go!kids¡¢AmBitious¡¢Boys be¤é¤¬½Ð±é¡ª £´¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ìÁ´57¸ø±é¡Ê¢¨Í½Äê¡Ë¡¢¥µ¥Þ¥¹¥Æ¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤«¤ÄÌ¥ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û²»³Ú¥é¥¤¥ÖÂè1ÃÆ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½
¡¡2014Ç¯¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¡¢º£Ç¯¤Ï¤è¤ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤·¤¿²Æº×¤ê¤òÆÏ¤±¤ë¡£¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â³ÈÂç¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âËþºÜ¡£ÌÔ½ëÂÐºö¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢²°Æâ¤ÇÎÃ¤·¤¯²á¤´¤»¤ëËÜ¼Ò²ñ¾ì¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¡£ÊÌÅÓÍÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ö¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¤ªÆÀ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÁ°Çä¤ê¤Î¥µ¥Þ¥Á¥±¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡ØSUMMER STATION ²»³ÚLIVE¡Ù¤ò³«ºÅ¡£º£Ç¯¤ÏFRUITS ZIPPER¤¬³ØÀ¸¸ÂÄê¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É3¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£¡âME¡¢SKE48¡¢OWV¤Ê¤É¡¢¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬½¸·ë¤·¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òÏ¢ÆüÊ¨¤«¤»¡¢ÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥·¥ç¡¼¤â³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ê¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤ÎÀ¤³¦¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÈÖÁÈÏ¢Æ°¥³¥é¥Ü¥Ö¡¼¥¹¤òÂçÊü½Ð¡£¡Ø¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê³Ú¶Ê¤òÁªÂò¤·¡¢¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÆÃÀß¥Ö¡¼¥¹¤Ø¡£¤¹¤ë¤ÈºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ø£Í¥¹¥Æ¡Ù¤Ç²Î¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤¬»Å¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥¤¥é¥¹¥È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Æ°¤¯´ÑÍ÷¼Ö·¿¤Î¼ÍÅª¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥Þ¥Ä¥³¡õÍµÈ ¤«¤ê¤½¤áÅ·¹ñ ¼ÍÅª¥²¡¼¥à¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü¡Ù¤Î¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª¶âÍËÆü ¹©¾ì¥¯¥¤¥ºÂÎ¸³¥Ö¡¼¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤´ë²è¡Ö¹©¾ì¥¯¥¤¥º¡×¤ò½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬¤Ç¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡õ°²ÅÄ°¦ºÚ¤ÎÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÇî»Î¤Á¤ã¤ó¡¡¾¼ÏÂ¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¾¦Å¹¡×¤òÅ¸³«¡£¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Í·¤ó¤À¥á¥À¥ë¥²¡¼¥à¤ä²û¤«¤·¥²¡¼¥à¤ò»×¤¦Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¼Ò²ñ¾ì¤ÎÆþ¸ý¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÍè¾ì¼Ô¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤Ç¤¤ë¿·¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡Ö±ïÆü²°Âæ¡×¤¬½Ð·Þ¤¨¤ë¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÄóÅô¡Ê¤Á¤ç¤¦¤Á¤ó¡Ë¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿±ïÆü²°Âæ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËºÇ¶¯±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ª ¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÎØÅê¤²¡×¤ä¡ÖÀéËÜ¤¯¤¸¡×¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î±ïÆüÍ·¤Ó¤â´®Ç½¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡¢Ìë·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¡õ¥Ó¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ê¤É¡¢°û¿©¤â½¼¼Â¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëËÜ¼Ò7³¬¤Î¼Ò°÷¿©Æ²¤ò²Æº×¤ê¸ÂÄê¤Ç³«Êü¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¿©Æ²¡×¤¬Éü³è¤·¡¢¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÄó¶¡¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ë²°¾å¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ¥¿¥ï¡¼¡õ¥ê¥Ã¥Á¤ÊÌë·Ê¤¬Ä¯¤á¤é¤ì¤ë¥Ó¥¢¥¬¡¼¥Ç¥ó¤â¡£¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Î¿åÍ·¤Ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ¼Ò¡¡1³¬¤Î¡ÖEX GARDEN CAFE¡×¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤ò³«Å¹¡£Âç¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤ä¡¢¿·¥É¥é¥Þ¡ØÆî¤¯¤ó¤¬Îø¿Í!?¡Ù¡¢¡ØÃæµïÀµ¹¤ÎÅÚÍËÆü¤Ê²ñ¡Ù¤È¤Î¡Ö¥µ¥Þ¥¹¥Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¡×¤ËÂçÊÑ¿È¡£²Æº×¤ê¸ÂÄê¡¢Ë¡Èï¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤â½Ð²ñ¤¨¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢²°³°¤Ë¤â¥°¥ë¥á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤¦¡£ÌÓÍøÄí±à¤Ë¤Ï¡¢¶Ë¾å¤ÎÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥Ó¥¢¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÅÐ¾ì¡£Ï»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¥¦¥¨¥¹¥È¥¦¥©¡¼¥¯£²³¬¤ÎÂç²°º¬¥×¥é¥¶¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥ë¤Ë¹ç¤¦¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¡£¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤Ê¤É¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤âÄó¶¡¤¹¤ë¡£ËÜ¼Ò²ñ¾ì¤ò½Ð¤Æ¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¥Æ¥ì¥¢¥µ¤Ò¤í¤Ð¤Ç¤â¡¢Áª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î°û¿©¥Ö¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖEX THEATER ROPPONGI¡×¤Ç¤Ï7·î19Æü¤«¤é8·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¸ø±é¡Ø¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡¡¥µ¥Þ¥¹¥Æ¥é¥¤¥Ö2024¡¡SUMMER GO¡ª MIRAI GO¡ª¡¡Åì¤À¡ªÀ¾¤À¡ªÁ´°÷½¸¹ç¡Ù¤ò³«ºÅ¡£°æ¾å¿ðµ©¡¢¶¶ËÜÎÃ¡¢Æá¿ÜÍºÅÐ¡¢Éâ½êÈôµ®¡¢Go!Go!kids¡¢AmBitious¡¢Boys be¤é¤¬½Ð±é¡ª £´¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ìÁ´57¸ø±é¡Ê¢¨Í½Äê¡Ë¡¢¥µ¥Þ¥¹¥Æ¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤«¤ÄÌ¥ÎÏ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£