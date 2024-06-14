ÂçÀôÍÎ¡¢SixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Í¡¢¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤Í¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÂçÀôÍÎ¡Ê51ºÐ¡Ë¤¬¡¢6·î12Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦ÅìÊõMOVIE¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÆ°²è¡Ö±Ç²è¡Ø¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡Ù¸ø³«µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÂÐÃÌ¡×¤Ç¡¢SixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Í¡¢¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÂçÀôÍÎ¤ÈSixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¾¾Â¼¤Ï¼«Ê¬¤¬¤Þ¤ÀÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤Îº¢¤Ë¡¢µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿ÂçÀô¤ËÂÐ¤·¤Æ°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÂçÀô¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ó»þ¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤¿¤Ö¤ó¡¢Çä¤ì¤Í¤¨¤Ê¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£¤Þ¤µ¤«¤Í¡£¾å½ÐÍè¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Í¡¢¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤Í¡£»ä¤Ï¤â¤¦Äü¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¤Î»þ¤Ë¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¾¾Â¼¤ÏÂçÀô¤Î¸À¤¦¤³¤È¤ÏÁ´Éô¾È¤ì±£¤·¤«¤éÍè¤ëÏª°Åª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¤â¤¦¤¹¤´¤¤ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¡Ø¤¤¤ä¡¢´ò¤·¤¤¤è¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦´°àú¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£³Ú²°¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¡Ø°®¼ê¤·¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡Ø¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ø¤â¤Á¤í¤ó¤À¤è¡ª¡Ù¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¸ª¤È¤«¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤³¤Ç¼Ì¿¿»£¤í¤¦¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¾È¤ì±£¤·¤¬»Ò¶¡¤Î¤è¤¦¤Ë¡£¤¢¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ï·ÈÂÓ¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¤Æ¤â²¿²ó¤âÆþ¤ìÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡Ö¥Ç¥£¥¢¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÂçÀôÍÎ¤ÈSixTONES¡¦¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤¤¡¢¾¾Â¼¤Ï¼«Ê¬¤¬¤Þ¤ÀÌÄ¤«¤ºÈô¤Ð¤º¤Îº¢¤Ë¡¢µ±¤¤¤Æ¤¤¤¿ÂçÀô¤ËÂÐ¤·¤Æ°§»¢¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÂçÀô¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ó»þ¡¢¥Ñ¥Ã¤È¸«¤¿»þ¤Ë¡¢¤³¤ì¤¿¤Ö¤ó¡¢Çä¤ì¤Í¤¨¤Ê¡¢¤³¤Î»Ò¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤Í¡£¤Þ¤µ¤«¤Í¡£¾å½ÐÍè¤Ç¤¹¤è¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Í¡¢¿Íµ¤¤¬½Ð¤ë»Ò¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¤Í¡£»ä¤Ï¤â¤¦Äü¤á¤Æ¤Þ¤·¤¿¡¢¤¢¤Î»þ¤Ë¤Ï¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£