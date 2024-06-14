³ô¼°¤Î¡ÖÅ¾Çä¥ä¡¼¡×¤¬Äß¤ê¾å¤²¤¿³ô²Á¤äÅ¾Çä±×¤Ï´ë¶È¤ÎËÜ¼ÁÅª¤Ê²ÁÃÍ¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª
¡Ö¥Þ¥¹¥¯Å¾Çä¡×¤È¡Ö³ô¼°Å¾Çä¡×
¤Þ¤º¡¢2020Ç¯3·î2Æü¸ø³«¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¡¢¡Ø¥Þ¥¹¥¯Çä¤êÀÚ¤ì¡ÙÁûÆ°¤À¤±¤¸¤ã¤¹¤Þ¤Ê¤¤¡ØÆüËÜ¤ÎÂçÌäÂê¡Ù¡×¤Ç¿¨¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¹¥¯¡¦¾ÃÆÇ±ÕÇä¤êÀÚ¤ìÁûÆ°¡×¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¤½¤ì°ÊÍè4Ç¯¤â·Ð²á¤·¤¿¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¶¯Îõ¤Êµ²±¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¤½¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»þ´Ö¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¹âÎð¼Ô¤¬³«Å¹Á°¤«¤é¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤ÎÁ°¤ËÊÂ¤Ó¡ØÇãÀê¤á¡Ù¤ò¹Ô¤¤¡¢Â¿Ë»¤Ê¶ÐÏ«¼Ô¤¬Æþ¼êº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤âÊ¹¤³¤¨¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥Þ¥¹¥¯ÉÔÂ¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢º¬ËÜÅª¤Ë¤Ï¡¢Á°µ¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¡¢¡Ø¥Þ¥¹¥¯Çä¤êÀÚ¤ì¡×ÁûÆ°¤À¤±¤¸¤ã¤¹¤Þ¤Ê¤¤¡ØÆüËÜ¤ÎÂçÌäÂê¡Ù¡×2¥Ú¡¼¥¸ÌÜ¡Ö¤â¤·ËÉ¸îÉþ¤ä¥Þ¥¹¥¯¤¬100¡óÍ¢ÆþÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤é¡Ä¡×¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡¢80¡ó¤Ë¤âÃ£¤¹¤ëÍ¢ÆþÈæÎ¨¤Î¹â¤µ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ÖÅ¾Çä¥ä¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¡¹¤¬ÂçÎÌ¤ËÇã¤¤½¸¤á¡¢¹âÃÍ¤ÇÅ¾Çä¤¹¤ë¹Ô°Ù¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¹Ó²Ô¤®¤ò¤·¤¿¿Í¡¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤¬Æ±»þ¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥¯ÉÔÂ¤¬¼ýÂ«¤¹¤ë¤È¡¢¹âÃÍ¤ÇÇã¤¤½¸¤á¤¿¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÇã¤¤¼ê¤¬¾Ã¤¨¡ÖÂ»ÀÚ¤ê¡×¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿Å¾Çä¥ä¡¼¤âÂ¸ºß¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÅ¾Çä¹Ô°Ù¡×¤Ï¡¢¼Â¤Ï³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤â¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢³ô¼°¤Ï¡ÊÆÃ¤Ë¥³¥í¥Ê±²¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ë¥Þ¥¹¥¯¤ä¾ÃÆÇ±Õ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ¬¼ûÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¾¯¡¹»ö¾ð¤¬°ã¤¦¡£
¥Þ¥¹¥¯¤ä¾ÃÆÇ±Õ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¡¹¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¹âÃÍ¤Ç¤âÆþ¼ê¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÅ¾Çä¥ä¡¼¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬Äà¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¤Ëº¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤â¡¢¤½¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¤Û¤ÜÉ¬¼ûÉÊ¡×¤Ç¤¢¤ë¤«¤é»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¡£
¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³ô¼°¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¡ÖÈóÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¡×¤Î²Á³Ê¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤â¡¢º¤¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢³ô¼°¤Î¡ÖÅ¾Çä¹Ô°Ù¡×¤¬¡¢¥Þ¥¹¥¯¤Î¡ÖÅ¾Çä¹Ô°Ù¡×¤Î¤è¤¦¤ËÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤ºÌµ¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢³ô¼°¤ÎÊÝÍ¼Ô¤Ï³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç´î¤Ó¤ò¤¹¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÏÎã³°¤À¡£
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥ÈÎ®¤Î¿¿¿ñ
´ë¶È¤Î¡ÖËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¡×¡Ê2019Ç¯3·î7¸ø³«¡ÖÅê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤¼¡Ø³ô²Á¤Î²¼Íî¡Ù¤ò´î¤Ö¤Î¤«¡×ËÁÆ¬¡Ö³ô²Á²¼Íî¤Ç¤â¡Ø´ë¶È¤ÎËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¡Ù¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ò»²¾È¡Ë¤è¤ê¤â¡Ö¹â¤¹¤®¤Æ¤â°Â¤¹¤®¤Æ¤âË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡á¶á»÷ÃÍ¤¬¡Ê¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ËÍýÁÛ¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¶â¸À¡Ö¿Í¡¹¤¬Ç®¶¸¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ë¡¢¶²ÉÝ¤Ë¤ª¤Ó¤¨¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤ÏÂçÃÀ¤Ë¡×¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Å¾Çä¥ä¡¼¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤¬³ô¼°¤ÎÅê¤²Çä¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì²Á³Ê¤¬Ë½Íî¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÀÑ¶ËÅª¤Ë¤½¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤¤¤ï¤Ð¡Ö¤ª¤Þ¤±¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢5Ç¯10Ç¯¤µ¤é¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤ÈÀè¤Î¡ÖÌ¤Íè¡×¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤´ë¶È¤Ë¤Ï·è¤·¤ÆÅê»ñ¤ò¤·¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ö´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ö³ô¼°À©ÅÙ¡×¤Î¡ÖËÜÍè¤ÎÌÜÅª¡×¤Ë½¾¤Ã¤¿¤ä¤êÊý¤ò´Ó¤¯¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡ÖÅ¾ÇäÍø±×¡×¤ò´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢¡Ö10Ç¯´Ö³ô¼°»Ô¾ì¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤Æ¤âÊ¿µ¤¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Ë¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥ÈÎ®¤Î¿¿¿ñ¡×¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÅ¾Çä¥ä¡¼¡×¤¬¹ñÉÙ¤òÁý¤ä¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢11ºÐ¤«¤é80Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³ô¼°Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£À¤µª¤ËÆþ¤ë¤Þ¤ÇÂÐ¾Ý¤ò¤Û¤ÜÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£4·î3Æü¸ø³«¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î·Ù¾â¡Ø¥Ø¥Ó¤ÎÌýÇä¤ê¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤è¡Ù¤Î°ÕÌ£¡ÁÅê»ñ¤ÇÀ®¸ù¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤ÎÈÏ°Ï¡Ù¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤À¡×¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÈÏ°Ï¡×¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÊÆ¹ñ¤È¤¤¤¦À¤³¦ºÇÂç¤Î»Ô¾ì¡×¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹¬±¿¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤Î¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢¤è¤¯ÊÆ¹ñ·ú¹ñ°ÊÍè¤ÎÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤È¯Å¸¤Ë¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢±Ñ¹ñ¤Î¿¢Ì±ÃÏ¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ°ÊÍè¤ÎÊÆ¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ï¡ÖÄ¶Â®¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1À¤µª¤Ë¤â¤ª¤è¤ÖÊÆ¹ñ¤Î³ô²Á¥Á¥ã¡¼¥È¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¡¢¡Ö100Ç¯´Ö¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤è¤¯¤¹¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬Åê»ñ¤¹¤ë¤Î¤Ï¸ÄÊÌ¤Î´ë¶È¤À¤¬¡¢¤½¤Î´ë¶È¤ÏÊÆ¹ñ¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï¡Ö¡ÊÍ¥ÎÉ¤Ê¡ËÊÆ¹ñ´ë¶È¡×¤ËÅê»ñ¡Ê»ñ¶â¤òÅêÆþ¡Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Î°ìÉô¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÎÅê»ñ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Î¡Ø¹ñÉÙ¡Ù¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÅÀ¤¬¡¢³ä°Â³ô¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¹âÃÍ¤ÇÅ¾Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î»Õ¾¢¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥°¥ì¥¢¥à¤È¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ë»Õ¾¢¤Î¥°¥ì¥¢¥à¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¶¯¤¤±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÂç¸¶¹À¤ÎµÕÀâ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ã51²ó¡ä¡ØÊ¬»¶Åê»ñ¤òÍÆñ¤¬¤ë¤È¤Ïµ¤¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤¡Ù¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î²á·ã¤ÊÌÁÍ§¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¼¤ò¼Å¤Ö¡Ê¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥ÈÎ®¤Î¿¿¿ñ¤½¤Î£²¡Ë¡×¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥ó¥¬¡½¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ë¶È¤ò¤½¤³¤½¤³¤ÎÃÍÃÊ¡×¤ÇÇã¤¦¤Ù¤
¤½¤Î¥Þ¥ó¥¬¡¼¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¤½¤³¤½¤³¤Î´ë¶È¤ò°ÂÃÍ¤ÇÇã¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤´ë¶È¤ò¤½¤³¤½¤³¤ÎÃÍÃÊ¤ÇÇã¤¦¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤³¤ì¤¬¡Ö¸½ºß¤Î¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥ÈÎ®¡×¤Î³Ë¿´¤Ç¤¢¤ë¡Ê¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥ÈÎ®¤ÎÊÑÁ«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂç¸¶¹À¤ÎµÕÀâ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ãÂè65²ó¡ä¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥ÈÎ®¤ÏÊÑ²½¤¹¤ë ¡Ê¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î¿¿¿ñ¡¦ÆÃÊÌÈÇ¤½¤Î2¡Ë¡×¤Ê¤É¤ò»²¾È¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡Ë¡£
¡ÖÅ¾Çä¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¡Ê»Ô¾ì¡Ë²Á³Ê¤À¤±¤òÉ¬»à¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡×É¬Í×¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¡£¡ÖÀ®Ä¹ÎÏ¡×¤ò´Þ¤à´ë¶È¤Î¡ÖËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¡×¤ËÂÐ¤·¤ÆÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡¢¡Ö²Á³Ê¤è¤ê¤â¡Ê´ë¶È¤Î¡Ë¡ØÉÊ¼Á¡Ù¡×¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤À¡£
¤¤¤¯¤é²Á³Ê¤¬°Â¤¯¤Æ¤â¡ÖÁÆ°ÉÊ¡×¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡ÊÄ¹´üÅªÀ®Ä¹¤¬Ë¾¤á¤Ê¤¤¤«¤é¡Ë¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÎÅê»ñÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢Ä¹´üÅª¤ËÈ¯Å¸¤¬Ë¾¤á¤ë¡ÖÍ¥ÎÉÉÊ¡×¤Ë¤·¤«Åê»ñ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÁÆ°ÉÊ¡×¤È¡ÖÍ¥ÎÉÉÊ¡×¤ò¸«Ê¬¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÊÙ¶¯¡¦¸¦µæ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤ËZAKZAK 5·î31ÆüÀÛ¹Æ¡Ö¿ÆÍ§¤Î¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä¤â¶Ã¤¤¤¿¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Î°ìÆü¡¡Àè¿Í¤Î¤ªÃÎ·ÃÇÒ¼Ú¡ØÂ¤ÎÀ¸¤¨¤¿ËÜ¡Ù¤Ë¤Ê¤ì¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤ò¡¢90ºÐ¤òÄ¶¤¨¤¿¸½ºß¤Ç¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤¦¤»Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤é»º¶È¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤
FX¤ä³ô¼°¤Î¥Ç¥¤¡¦¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¡¹¤Ë¤è¤ë¡ÖÅ¾Çä¡×¤âÎ©ÇÉ¤Ê·ÐºÑ³èÆ°¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö»Ô¾ì¤ÎÄ´À°Ìò¡×¤È¤·¤ÆÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Þ¥¹¥¯¤ä¾ÃÆÇ±Õ¤Ê¤É¤Î¥±¡¼¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¡ÖÅ¾Çä¹Ô°Ù¤¬¡Ø¹ñÉÙ¡Ù¤òÁý¤ä¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆ±¤¸¤À¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡Ê»Ô¾ì¤Î¡Ë¡Ö½á³êÌý¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¹Ô°Ù¤¬¡¢´ë¶È¤Ë¡ÖÀ®Ä¹»ñ¶â¡×¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦³ô¼°À©ÅÙËÜÍè¤ÎÌÜÅª¤«¤é°ïÃ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÎÉÔÆ°»º²Á³Ê¹âÆ¤â¡¢¡ÖÅ¾Çä¥ä¡¼¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¨¤è¤¦¡£ÉÔÆ°»º¶È¼Ô¤¬½¸·ë¤·¤¿¶äºÂ¤Î¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢ÎÙ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤«¤éÎÙ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ø¤È¼¡¡¹Å¾Çä¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢°ìÈÕ¤ÇÅÚÃÏ¤ÎÃÍÃÊ¤¬¿ô½½¡ó¤â¾å¾º¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤Û¤É¤À¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÚÃÏ¤Î²Á³Ê¤â¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥ÈÎ®¤Ç¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¡ÖËÜ¼ÁÅª²ÁÃÍ¡×¡á¡ÖÅÚÃÏ¤Î»ÈÍÑ¡Ê³èÍÑ¡Ë²ÁÃÍ¡×¤«¤é¤«¤±Î¥¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
ÉÔÆ°»º³«È¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½»Âð¤ä·úÊª¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¹ñÉÙ¡×¤ÏÁý¤¨¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Ë´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡Ö¹ñÉÙ¡×¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñÉÙ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤Ï¡¢¥¢¥À¥à¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î¡Ö¹ñÉÙÏÀ¡×¡ÊÉ®¼Ô½ñÉ¾¡Ë¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯ÌÀ¤é¤«¤À¡£
¡Ö¿Íºà¤ÎÅ¾Çä¡×¡ª¡©
¡ÖÅ¾Çä¡×¤¬²ÁÃÍ¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö¿Íºà»Ô¾ì¡×¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¿É¸ý¤ÎÉ½¸½¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¿Íºà²ñ¼Ò¤Ï¡ÖÆü¸Û¤¤·¿¡Ê¥¸¥ç¥Ö·¿¡Ë¡×¸ÛÍÑ¤Î¿Í¡¹¤ò¡¢²óÅ¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê¿ôÎÁ¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¡£
°ì¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤Ç°ìÀ¸Æ¯¤¯½ª¿È¸ÛÍÑ¤¬¿Íºà²ñ¼Ò¤Î¡ÖÅ¨¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ä¹´üÅê»ñ²È¤¬¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Î¡ÖÅ¨¡×¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤À¡£ÊÆ¹ñ¤Î¤è¤¦¤ËÅ¾¿¦²ó¿ô¤¬Â¿¤¤¤Û¤É¡¢¿Íºà²ñ¼Ò¤ÏÈË±É¤¹¤ë¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ÈÆ±¤¸¸¶Íý¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö´ë¶È¤Î¡Ø²ÁÃÍ¡Ù¡×¤¬¡ÖÅ¾Çä¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý¤¨¤º¤Ë¡Ö²Á³Ê¡×¤À¤±¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ò¤Ù¤Æ¤¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢¡Ö¿Íºà¤Î¡Ø²ÁÃÍ¡Ù¡×¤âÅ¾Çä¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁý¤¨¤Ê¤¤¡£Áý²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ÖËÜ¿Í¤Î¼ýÆþ¡×¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡Ê¤â¤Á¤í¤óÅ¾¿¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ýÆþ¤¬²¼¤¬¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡Ë¡£
¡Ö¿Íºà¤Î²ÁÃÍ¡×¤ò¹â¤á¤ë
¡Ö¿Íºà¤Î²ÁÃÍ¡×¤òÁý¤ä¤¹¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÎÀÚâøÂöËá¤È´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¶µ°é¡Ê¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥¸¥ç¥Ö¡¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤¬¡Ö¿Íºà¤Î²ÁÃÍ¡×¤òÁý¤ä¤¹¤Ù¤¯Åê»ñ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤Î¼Ò°÷¤¬¾Íè¤â¤½¤Î´ë¶È¤ÇÆ¯¤¯¤È¹Í¤¨¤ë»þ¤À¤±¤À¡£¤¤¤ÄÅ¾¿¦¤¹¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¼Ò°÷¤ËÂ¿³Û¤Î¶µ°éÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÏÇÏ¼¯¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢ºÇ¶á¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ÎÈñÍÑ¤ÇMBA¤Ê¤É¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¼Ò°÷¤¬Å¾¿¦¤¹¤ë»þ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÈñÍÑ¤ÎÌµÂÌ»È¤¤¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¡£
Ä¹´üÅª»ëÅÀ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´ë¶È·Ð±Ä¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤âÅöÁ³Ä¹´üÅª»ëÅÀ¤¬É¬Í×¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤Ï·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤â2019Ç¯1·î25Æü¸ø³«¡Ö¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë¡Ø¼ÂÎÏ¼çµÁ¤Î½ª¿È¸ÛÍÑ¡Ù¤³¤½¤¬´ë¶È¤òºÆÀ¸¤¹¤ë¡×¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢½¾¶È°÷¤ò¥ê¥¹¥È¥é¤·¤¿¤ê¡¢µÕ¤Ë°ú¤È´¤«¤ì¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ë¶È¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬Ä¹´ü»Ö¸þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¿Íºà¤Ø¤ÎÅê»ñ¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÄ¹´ü»Ö¸þ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÅ¾¿¦¡×¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ä¤âÅ¾¿¦·Ð¸³¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤·¡¢¡ÖÅ¾¿¦ÉÔ²Ä¡×¤Î²ñ¼Ò¤Ê¤É¡Ö¥¿¥³Éô²°¡×¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÏÅê»ñ¤ò¤è¤¯¡Ö·ëº§¡×¤ËÎã¤¨¤ë¡£Î¥º§¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢Ä¹¤¯Åº¤¤¿ë¤²¤ë¤³¤È¤¬ÍýÁÛ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
·ëº§¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âÁêÀ¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅöÁ³µ¯¤³¤ë¡£¤À¤«¤éÎ¥º§¤ÏÇ§¤á¤ë¤Ù¤¤À¡£¤À¤¬¡¢Î¥º§¤òÁ°Äó¤Ë·ëº§¤·¤¿¤ê¡¢Î¥º§¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡©
¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤¬Åê»ñ¡Ê¤¿¤Ö¤ó·Ð±Ä¤â¡Ë¤ò·ëº§¤ËÎã¤¨¤ë¡Ö¿¼¤¤°ÕÌ£¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²æ¡¹¤Ï¤â¤Ã¤È·¡¤ê²¼¤²¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£
Åê»ñ¤Î¿ÀÍÍ¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÏÀ¸³¶3ÅÙÌÜ¤Î¡ÖÂÔµ¡¡×¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ÁÊÆ¹ñ³ôË½Íî¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ»Ô¾ì¤Î´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤ë