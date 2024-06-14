¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¦¥©¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¡×¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¡¢À¶µÜ³¤ÅÍ¡õ¥Î¥¢¤ËÃÇ¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¯¡Ä¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¹¤é¥¬¥é¥¬¥é¡×¡Ä£¶¡¦£±£¶²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£ÉÄ´°õ¼°
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤Ï£±£³Æü¡¢¡Ö£Î£Ï£Á£È¸ø¼°£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Çº£·î£±£¶Æü¤Ë²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë£Ç£È£ÃÁª¼ê¸¢¤ÎÄ´°õ¼°¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡Ä´°õ¼°¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢¤Ç²¦¼Ô¡¦À¶µÜ³¤ÅÍ¤ÈÄ©Àï¼Ô¤Ç¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥Ð¥ì¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡¦¥¦¥©¡¼¡¦¥É¥Ã¥°¥¹¡×¤Î¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¤¬ÅÐ¾ì¡£ÊÁ¥·¥ã¥ÄÃ»¥Ñ¥ó¤Î¥é¥Õ¤Ê³Ê¹¥¤Ç½ÐÀÊ¤·¤¿¥²¥¤¥Ö¤ÏÄ´°õ½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë¤È´ù¤Î¾å¤ËÂ¤òÅê¤²½Ð¤·¡Öº£Æü¤Î¤³¤Î³Ê¹¥¤¬²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤«Ê¬¤«¤ë¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¯¤À¡×¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£Î£Ï£Á£È¤Î¥í¥´¤ò»Ø¤µ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢º£¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤Ã¤Æ¤â¤ó¼«ÂÎ¤¬¥¸¥ç¡¼¥¯¤À¤«¤é¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÃÄÂÎ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡££²£°£°£µÇ¯¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¡©¡¡´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤ÈÀ¶µÜ¤Ø¡Ö¤½¤ì¤¬¤É¤¦¤À¡¢¤ªÁ°¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¹¤é¡¢¥¬¥é¥¬¥é¤Î¾õÂÖ¤À¡£º£¤Î¤³¤Î¾õ¶·¤ò¤ªÁ°¤Ï¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ó¤À¡©¡¡¤À¤«¤éº£¤³¤¦¤·¤Æ²¶¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¤ªÁ°¤Ï´¶¼Õ¤·¤í¡£¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤ò¹â¤ß¤Ë¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¤ªÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤Î²¶¤À¡£É¬¤º¤ªÁ°¤«¤é¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î²¶¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤ò¹â¤ß¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡£¤ªÁ°¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¶¤À¡×¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë²¦¼Ô¤Ï¡Ö¤ª¤¤¡¢¥²¥¤¥Ö¡£¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤Ï¤Ê¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤³¤³¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤è¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤è¡×¤ÈÊÖ¤·¡Ö¤³¤¤¤Ä¤È¤Î°ø±ï¤Ï£Ç£±¡¡£Ã£Ì£É£Í£Á£Ø¡¢µîÇ¯¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÅö»þ¤«¤é±ø¤¤¼ê¤Ð¤Ã¤«»È¤Ã¤Æ¡¢ÈÜ¶±¤Ê¥ä¥Ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢£Á£Ì£Ì¡¡£Ô£Ï£Ç£Å£Ô£È£Å£Ò¤Ç¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÅð¤ó¤Ç¡¢¸å³Ú±à¤Ç¥Ù¥ë¥È¤òÅê¤²¼Î¤Æ¤Æ¡£¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¤Ê¡¢ËÜµ¤¤Ç£Î£Ï£Á£È¤ËÌ¿·ü¤±¤ÇÀï¤Ã¤Æ¡ª¡¡º²Ãí¤¤¤Ç¡ª¡¡¶¥¤¤¹ç¤¦¡¢¤½¤ó¤Ê¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë¥Ù¥ë¥È¤Ê¤ó¤À¤è¡£¼«Ê¬¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢ºòÇ¯¤«¤é³°¤Ë½Ð¤Æ¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¤È¤Îº¹¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤Æ¡¢ËÜµ¤¤Ç£Î£Ï£Á£È¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ë¥È¤Ë¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤â¤Ê¤¤ÈÜ¶±¼Ô¤Î¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É¤Î¼ó¤ò¤Ø¤·ÀÞ¤Ã¤Æ¡¢²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£É¤Ç¤³¤¤¤Ä¤È´°Á´·èÃå¤Ä¤±¤Þ¤¹¡££Á£Ì£Ì¡¡£Ò£Å£Â£Å£Ì£Ì£É£Ï£Î¡ª¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Ï³×Ì¿¤Î¤¿¤á¤Ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ï£Î£Ï£Á£È¤Î¤¿¤á¤Ë¡ª¡ª¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¥Î¥¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö£×£×£Å¡×¤«¤é¤Î½ÅÂçÈ¯É½¤ò¹Ô¤¦¡£¥Î¥¢¤Ï²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£ÉÂç²ñ¤Ø¡Ö£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÇ®Àï¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿ÂÐÀï¥«¡¼¥É¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Æ±Âç²ñ¤Ç¤Î¶ÛµÞ½ÅÂçÈ¯É½¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡£¶¡¦£±£¶²£ÉÍ£Â£Õ£Î£Ô£Á£ÉÁ´ÂÐÀï¥«¡¼¥É
¡¡¢§¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç
²¦¼Ô¡¦À¶µÜ³¤ÅÍ¡¡£Ö£Ó¡¡Ä©Àï¼Ô¡¦¥²¥¤¥Ö¡¦¥¥Ã¥É
¡¡¢§£Ç£È£Ã¥¿¥Ã¥°Áª¼ê¸¢»î¹ç
²¦¼ÔÁÈ¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥â¥ê¥¹¡¢¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡¡£Ö£Ó¡¡Ä©Àï¼ÔÁÈ¡¦´ÝÆ£ÀµÆ»¡¢¿ù±ºµ®
¡¡¢§£Ç£È£Ã¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢»î¹ç
²¦¼Ô¡¦¥À¥¬¡¡£Ö£Ó¡¡Ä©Àï¼Ô¡¦¥¹¥¿¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼
¡¡¢§Âè£·»î¹ç¡¦¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
£È£Á£Ù£Á£Ô£Á¡¢Âç´äÎÍÊ¿¡¡£Ö£Ó¡¡¾®ÀîÎÉÀ®¡¢º´¡¹ÌÚÍ«Î®²à
¡¡¢§Âè£¶»î¹ç¡¦£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥ê¡¼¡¢£Ù£Ï¡½£È£Å£Ù¡¢¥¿¥À¥¹¥±¡¡£Ö£Ó¡¡·ý²¦¡¢¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Ð¥ë
¡¡¢§Âè£µ»î¹ç¡¦¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á
ºÌ±©¾¢¡¡£Ö£Ó¡¡¶òÎíÆ®ºéÌë
¡¡¢§Âè£´»î¹ç¡¦£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
£Á£Í£Á£Ë£Õ£Ó£Á¡¢Âç¸¶¤Ï¤¸¤á¡¢µÜÏÆ½ãÂÀ¡¡£Ö£Ó¡¡¶áÆ£½¤»Ê¡¢£Å£é£ô£á¡¢ÂçÏÂÅÄÐÒ
¡¡¢§Âè£³»î¹ç¡¦¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
¥Þ¥µËÌµÜ¡¢°ðÍÕÂç¼ù¡¡£Ö£Ó¡¡Ã«¸ý¼þÊ¿¡¢¥¿¥¤¥¿¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼
¡¡¢§Âè£²»î¹ç¡¦¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á
Ä¬ºê¹ë¡¢¾®Æ½ÆÆ»Ê¡¡£Ö£Ó¡¡ã·Æ£¾´½Ó¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¡¥è¥Í
¡¡¢§Âè£±»î¹ç¡¦£³£×£Á£Ù¥Þ¥Ã¥Á
¥Ë¥ó¥¸¥ã¡¦¥Þ¥Ã¥¯¡¡£Ö£Ó¡¡£Ì£Ê¡¦¥¯¥ê¥¢¥ê¡¼¡¡£Ö£Ó¡¡¥¹¥Ú¥ë¡¦¥¯¥ì¥¤¥¸