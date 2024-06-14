¡Úºå¿À¡ÛÏ¢ÇÔ¤Î½Å¤¤¶õµ¤¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¡ª¡¡¸¶¸ýÊ¸¿Î¤ÎàÉ¬»¦¡¦¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤ë¤¿¼è¤êá
¡¡É¬»¦¡Ö¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤«¤ë¤¿¼è¤ê¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢Å¬Åö¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ºå¿À¤¬£±£³Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¡Ë¤Ç£µ¡½£°¤ÈÂç¾¡¤·¡¢Ï¢ÇÔ¤ò£²¤Ç»ß¤á¤¿¡£¾¡Íø¤Î¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïà¿ÀÁöÎÝá¤òÈ¯Æ°¤·¡¢¥Á¡¼¥à£²£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤ÎÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿ºå¿À¡¦¸¶¸ýÊ¸¿ÎÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤À¡£
¡¡Î¾·³ÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿£´²óÀèÆ¬¡£»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È°ì»à¸å¡¢ËÅÄ¤¬º¸Ãæ´Ö¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤¹¤ë¡£¼¡¤ÎÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÇßÌî¤ÎÂÇµå¤ÏÁ°¿Ê¼éÈ÷¤ÎÁê¼êÍ··â¡¦¹ÈÎÓ¤ÎÁ°¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç»°Áö¤Î¸¶¸ý¤ÏÌÂ¤ï¤ºËÜÎÝ¤ØÆÍÆþ¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¡Ö¥¢¥¦¥È¤ä»×¤¿¤±¤É¤Ê¤¢¡×¤È²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¥¢¥¦¥È¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¸¶¸ý¤ÏÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¥ï¥ó¥Æ¥ó¥Ý¡¢Á÷µå¤¬Íè¤ë¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤¬ÏÃ¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇËÜÎÝ¤Ø¤ÎÁ÷µå¤¬¼ºÂ®¤·¤¿¥¹¥¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¦°ìÊâ¡¢Êá¼ê´ó¤ê¤ËÀø¤ê¹þ¤ß¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ö¥í¡¼µ¤Ì£¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤ò»î¤ß¤¿Áê¼êÊá¼ê¡¦¼ã·î¤Î¥ß¥Ã¥È¤Î¾å¤«¤éº¸ÏÓ¤ò¤«¤Ö¤»¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£¸¶¸ý¤Ïº¸¼ê¤ò¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥Ñ¥ó¥Á¤Î¤´¤È¤¯¥Û¡¼¥à¥×¥ì¡¼¥È¤ÎÃ¼¤Ëà¥Ò¥Ã¥Èá¡£ÅÚ»³µå¿³¤ÎÈ½Äê¤ÏÌÂ¤ï¤º¥»¡¼¥Õ¤À¤Ã¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦ÃæÅè´ÆÆÄ¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤âÈ½Äê¤¬Ê¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ë¤ÇÁ´Â®ÎÏ¤ÇÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤«¤ë¤¿¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤À¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¸¶¸ý¤Ë¡¢¾¯Ç¯»þÂå¤Ï¤«¤ë¤¿¤ÎÌ¾¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨Á´Á³¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ã¤¹¡×¤ÈÁ´ÈÝÄê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¿¿·õ¤Ë¤«¤ë¤¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ÐÁêÅö¤ÊÏÓÁ°¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¤³¤Îµ¤Ç÷¤ÎÁöÎÝ¤¬¸Æ¤Ó¿å¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÚÏ²¤Î±¦ÀþÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡¢¿¹²¼¤Îº¸±Û¤¨£²ÅÀÆóÎÝÂÇ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢£´²ó¤Ë°ìµó£´ÆÀÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë£·²óÆó»à¤«¤é¸¶¸ý¤¬º£ÅÙ¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤Ç£µ·î£±£¶Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº¸±Û¤¨£²¹æ¥½¥í¤Ç¥À¥á¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡£²Ç¯ÌÜ±¦ÏÓ¡¦ºÍÌÚ¤Î½éµå¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò°ì·â¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿ÂÇËÀ¤Ë¤Ï¡¢²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤â¡Ö¤¨¤¨»Å»ö¤·¤¿¤è¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÌµ²æÌ´Ãæ¡£¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ê¤¯ÂÎ¤¬È¿±þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤ÈÁ´Á³°ã¤¦Æ°¤¤ò¤È¤Ã¤µ¤Ë¤Ç¤¤¿¡×¤È¤Ï¸¶¸ý¤ÎÊÛ¤À¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ£¹£´¤ÎÉ¬»à¤Î¥×¥ì¡¼¤¬£²»î¹çÏ¢Â³´°ÉõÉé¤±¤Î½Å¤¤¶õµ¤¤ò¿á¤Èô¤Ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÇòÀ±¤Çºå¿À¤Ï¹Åç¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°£³£°¾¡ÅþÃ£°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£