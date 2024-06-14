£Î£Ù»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹
¢¨·ÐºÑ»ØÉ¸
¡öÊÆÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊPPI¡Ë¡Ê5·î¡Ë21:30
·ë²Ì¡¡-0.2%
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.5%¡ÊÁ°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡2.2%
Í½ÁÛ¡¡2.5%¡¡Á°²ó¡¡2.3%¡Ê2.2%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
·ë²Ì¡¡0.0%
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡0.5%¡Ê¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡2.3%
Í½ÁÛ¡¡2.5%¡¡Á°²ó¡¡2.5%¡Ê2.4%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ)
¡ö¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê06/02 - 06/08¡Ë21:30
·ë²Ì¡¡24.2Ëü·ï
Í½ÁÛ¡¡21.9Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡22.9Ëü·ï
¢¨È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹
¡öÊÆ£³£°Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì
ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡4.403¡ó¡ÊWI¡§4.418¡ó¡Ë
±þ»¥ÇÜÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡2.49ÇÜ¡ÊÁ°²ó¡§2.41ÇÜ¡Ë
¡ö¥³¥¸¥Ã¥¡¦¥«¥Ê¥ÀÃæ¶äÉûÁíºÛ
¡¦¥Þ¥Íー¤Î¿¤Ó¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÁê´Ø¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£
¡¦ÎÌÅª°ú¤Äù¤á¡Ê£Ñ£Ô¡Ë¤Ï£²£µÇ¯Ãæ¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈºÆÉ½ÌÀ¡£
¡¦£Ñ£Ô¤òºÆ¤ÓÍøÍÑ¤¹¤ë¥Ïー¥É¥ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£
¡¦Êª²Á¾å¾º´ðÄ´¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤ëÃû¸õ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡öÊÆÀ¸»º¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊPPI¡Ë¡Ê5·î¡Ë21:30
·ë²Ì¡¡-0.2%
Í½ÁÛ¡¡0.1%¡¡Á°²ó¡¡0.5%¡ÊÁ°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡2.2%
Í½ÁÛ¡¡2.5%¡¡Á°²ó¡¡2.3%¡Ê2.2%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡ÊÁ°Ç¯Èæ)
·ë²Ì¡¡0.0%
Í½ÁÛ¡¡0.3%¡¡Á°²ó¡¡0.5%¡Ê¥³¥¢¡¦Á°·îÈæ)
·ë²Ì¡¡2.3%
Í½ÁÛ¡¡2.5%¡¡Á°²ó¡¡2.5%¡Ê2.4%¤«¤é½¤Àµ¡Ë¡Ê¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ)
¡ö¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¡Ê06/02 - 06/08¡Ë21:30
·ë²Ì¡¡24.2Ëü·ï
Í½ÁÛ¡¡21.9Ëü·ï¡¡Á°²ó¡¡22.9Ëü·ï
¢¨È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹
¡öÊÆ£³£°Ç¯ºÄÆþ»¥·ë²Ì
ºÇ¹âÍî»¥Íø²ó¤ê¡¡4.403¡ó¡ÊWI¡§4.418¡ó¡Ë
±þ»¥ÇÜÎ¨¡¡¡¡¡¡¡¡2.49ÇÜ¡ÊÁ°²ó¡§2.41ÇÜ¡Ë
¡ö¥³¥¸¥Ã¥¡¦¥«¥Ê¥ÀÃæ¶äÉûÁíºÛ
¡¦¥Þ¥Íー¤Î¿¤Ó¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÁê´Ø¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£
¡¦ÎÌÅª°ú¤Äù¤á¡Ê£Ñ£Ô¡Ë¤Ï£²£µÇ¯Ãæ¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤ÈºÆÉ½ÌÀ¡£
¡¦£Ñ£Ô¤òºÆ¤ÓÍøÍÑ¤¹¤ë¥Ïー¥É¥ë¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£
¡¦Êª²Á¾å¾º´ðÄ´¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤ëÃû¸õ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£