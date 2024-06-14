¤ªµÁÊì¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¡ª¡¡°é»ùÃæ¤Ë·ù¤ÊÌÜ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Þ¥Þ¤òµß¤Ã¤¿¿Í¤È¤Ï¡©
»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Í¾·×¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤ê¡¢°ÕÃÏ°¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¿´Í¥¤·¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤â¤Î¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¡¢°ÕÃÏ°¤ò¤¹¤ëÁê¼ê¤«¤éµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
µÁÊì¤Î°ì¸À¤Ëµß¤ï¤ì¤¿
¡ÖµÁËå¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤Ç¡¢°é»ù¤â²È»ö¤â´°àú¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ»ä¤Ï¤É¤Á¤é¤â¶ì¼ê¤Ç¡¢°éµÙ¤«¤éÉü¿¦¤¹¤ëºÝ¤Ë»Ò¤É¤â¤òÊÝ°é±à¤ËÍÂ¤±¤ëÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢µÁËå¤«¤é¡Ø1ºÐ¤ÇÊÝ°é±à¤Ê¤ó¤Æ¤«¤ï¤¤¤½¤¦¡£3ºÐ¤Þ¤Ç¤Ï°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤Ù¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤É¤¦ÊÖÅú¤·¤Æ¤¤¤¤¤«º¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢µÁÊì¤¬¡Ø»ä¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬À¸¸åÈ¾Ç¯¤Î¤È¤¤ËÊÝ°é±à¤ËÍÂ¤±¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ï¡£ÊÝ°é±à¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÊÝ°é±à¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡Ù¤È½õ¤±½®¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¹µ¤¨¤á¤ÊµÁÊì¤Î°ì¸À¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡Ê32ºÐ½÷À¡Ë
¢¦ ¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ò°é¤Æ¤ÎÊý¿Ë¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¡£·ÚÎ¨¤Ë»Ò¤É¤â¤ò¡Ö²Ä°¥ÁÛ¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£