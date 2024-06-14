ÅìÆüËÜ¹ñºÝÂç¡¦Æ£°æ¡¢º²¤Î3Ï¢Åê¡ª¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯À©¤·2Ç¯¤Ö¤ê4¶¯
¡¡¡þÂè73²óÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢Âè4Æü¡¦½à¡¹·è¾¡¡¡ÅìÆüËÜ¹ñºÝÂç4¡½3¾åÉðÂç¡Ê2024Ç¯6·î13Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡ÅìÆüËÜ¹ñºÝÂç¤¬±äÄ¹10²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤¿·ãÆ®¤òÀ©¤·¤Æ¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Î4¶¯Æþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡11Æü¤Î1²óÀï¤«¤é3Ï¢Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿±¦ÏÓ¡¦Æ£°æ¤¬3²óÅÓÃæ¤«¤é7²ó1/3¤ò4°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤ÇÅê¤²È´¤¤¤¿¡£¼«¿È½é¤Î3Ï¢Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢140¥¥íÂæÃæÈ×¤ÎÄ¾µå¤òÃúÇ«¤ËÄã¤á¤Ë½¸¤á¡¢ÆÀÅÀ¤ÏÍ¿¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¿Ê½Ð¤È¤Ê¤ì¤Ð½é¡£ÁáÂç¤È¤Î15Æü¤Î½à·è¾¡¤òÁ°¤Ë¡ÖÈè¤ì¤¿¤¬¡¢½é¤Î°Î¶È¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤«¤Ê¤¨¤¿¤¤¤Î¤ÇÀäÂÐ¤Ë¾¡¤Á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£