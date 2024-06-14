ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¡¡À¯¼£¤ÎÆñÂê¤ò±Ç¤¹¼óÅÔ·èÀï
¡¡ÅìµþÅÔ¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÃÎ»ö¤¬¡¢£³Áª¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅÔÃÎ»öÁª¡Ê£²£°Æü¹ð¼¨¡¢£··î£·ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÞ¿Ø±Ä¤«¤é¤ÏÏ¡çÖ»²±¡µÄ°÷¤é¤¬Ì¾¾è¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ç¼çÍ×¤Ê¸õÊä¤¬½ÐÂ·¡Ê¤Ç¤½¤í¡Ë¤Ã¤¿¡£
¡¡¼óÅÔ¤¬Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ÝÂê¤Ï»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í¸ýÎ®Æþ¤ÏÅöÌÌÂ³¤¯¤¬¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¤âÆ±»þ¤Ë¿Ê¤à¤¿¤á¡¢°åÎÅÈñ¤ÎÁýÂç¤ä²ð¸î¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âçµ¬ÌÏ¤ÊºÒ³²¤Ø¤ÎÈ÷¤¨¤ä¡¢Ï·µà²½¤·¤¿¼Ò²ñ»ñËÜ¤ÎºÆÀ°È÷¤âµÞ¤¬¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÆñÂê¤Î½Ì¿Þ¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÂÉ¡Ê¤«¤¸¡Ë¼è¤ê¤òÃ¯¤ËÇ¤¤»¤ë¤«¡¢½ÅÍ×¤ÊÁªÂò¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÀ¯¤Ë¤â±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£³Æ¸õÊä¤Ï¶ñÂÎÅª¤ÊÀ¯ºö¤òÌÀ¼¨¤·¤ÆÏÀÀï¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¯¸¢¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍ¿ÅÞ¤¬ÅÔÃÎ»öÁª¤Ç¼«Á°¤Î¸õÊä¤òÍÊÎ©¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Õ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢ÅÞÅìµþÅÔÏ¢¤¬¾®ÃÓ»á¤Î»Ù»ý¤Ë²ó¤ëÊý¿Ë¤À¡£ÅÔÏ¢¤ÏÀ¯ÅÞ¿§¤òÇö¤á¤¿¤¤¾®ÃÓ»á¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤·Á¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡£´·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°±¡Åìµþ£±£µ¶è¡¢Ä¹ºê£³¶è¤ÎÎ¾Êä·çÁªµó¤Ç¤â¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸øÇ§¸õÊä¤òÍÊÎ©¤»¤º¡¢ÉÔÀïÇÔ¤È¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ï¡¢ÅÞÀª¤ÎÄãÌÂ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤»¤Þ¤¤¡£
¡¡°ìÊý¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö£Î£È£Ë¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×¤¬º£²ó¡¢¸õÊä¼Ô¤òÂçÎÌ¤ËÍÊÎ©¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âµ¿Ìä¤À¡£Î©²Ö¹§»ÖÅÞ¼ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£´¿Í¤òÍÊÎ©Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤¬À¯¼£¤Ë»²²è¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÈÝÄê¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±°ìÀ¯ÅÞ¡¦À¯¼£ÃÄÂÎ¤¬Æ±¤¸¼óÄ¹Áª¤ËÂ¿¿ô¤Î¸õÊä¤òÍÊÎ©¤·¤¿¤é¡¢Í¸¢¼Ô¤Ï¸ÍÏÇ¤¦¤À¤í¤¦¡£¸õÊä¼Ô¤Î¸øÌó¤äÀ¯¸«¤òÈæ³Ó¤·¡¢£±É¼¤òÅê¤¸¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¶òÏ®¡Ê¤°¤í¤¦¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Î£È£ËÅÞ¤Ï¤Þ¤¿¡¢ÅÔÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë£±Ëü¿ôÀé¤«½ê¤ÎÁªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼·Ç¼¨ÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£±¤«½ê¤Ë¤Ä¤£±Ëü±ß¤Ç¥Ý¥¹¥¿¡¼¤òÅ½¤ë¸¢Íø¤ò¾ù¤ë¤È¤¤¤¦¡£Î©²Ö»á¤Ï¡Ö·Ç¼¨ÈÄ¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¹¤²¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ÈÀëÅÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áªµó¥Ý¥¹¥¿¡¼¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢µõµ¶¤Ê¤É¤Ç¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¸¶Â§¼«Í³¤À¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤±¹þ¤ß¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¤Îº¬´´¤Ç¤¢¤ëÁªµó¤ò¶âÌÙ¡Ê¤â¤¦¡Ë¤±¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï´Ç²á¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡Àè¤Î½°±¡Åìµþ£±£µ¶èÊäÁª¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¡×¤À¤È¼çÄ¥¤·¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¡Ö¤Ä¤Ð¤µ¤ÎÅÞ¡×¤Î¸õÊä¤é¤¬Â¾¿Ø±Ä¤Î±éÀâ¤òÂçÀ¼¤ÇË¸³²¤·¤¿¤ê¡¢Áªµó¥«¡¼¤òÄÉ¤¤²ó¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÁªµó¤Î¼«Í³Ë¸³²ºá¤ÇÅ¦È¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸ø¿¦ÁªµóË¡¤¬ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»öÂÖ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Í¿ÌîÅÞ¤ÏË¡²þÀµ¤òµÞ¤°¤Ù¤¤À¡£