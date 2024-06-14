ÃËÀ»¦³²ÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤Ø¡¡Â¿ËàÀî¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹°äÂÎ
¡¡Àîºê»Ô¤ÎÂ¿ËàÀî¤Ç²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤«¤é¸¶Í£Ç·¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤Ç¸µ¸òºÝÁê¼ê¤ÎÀ¾¹âÉñÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤é5¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤¬14Æü¤Ë¤â»¦¿ÍÍÆµ¿¤Ç5¿Í¤òºÆÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤¿¤³¤È¤¬13Æü¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï5·î25Æü¤Ë»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤Ç5¿Í¤òÂáÊá¡£ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î²èÁü¤Ê¤É¤«¤é¡¢5¿Í¤Î»ö·ïÁ°¸å¤ÎÂ¼è¤ê¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢5¿Í¤Ï¶¦ËÅ¤·¤ÆºòÇ¯12·îÃæ½Ü¡¢ÉñÍÆµ¿¼Ô¤ÎÊì¿Æ¤ÎÈþÊÝÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤È·»¤Î¾»¸ãÍÆµ¿¼Ô¡Ê34¡Ë¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢¸¶¤µ¤ó¤Î¼ó¤ò¹Ê¤á¤Æ»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£