£Å£Î£È£Ù£Ð£Å£Î¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼ÆüËÜ¸ø±é¡È½ø¾Ï¡Éºë¶Ì£³£Ä£Á£Ù£Ó´°Áö¡ª¡¡¡Ö°¦¤·¤Æ¤ë¡×¹ðÇò¤Ë£Å£Î£Ç£Å£Î£ÅÂçÀä¶«
¡¡´Ú¹ñ¤Î£·¿ÍÁÈ¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Å£Î£È£Ù£Ð£Å£Î¡Ê¥¨¥ó¥Ï¥¤¥×¥ó¡Ë¤¬£±£³Æü¡¢ºë¶Ì¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤ÎÆüËÜ¸ø±é¡Ö£Å£Î£È£Ù£Ð£Å£Î¡¡£×£Ï£Ò£Ì£Ä¡¡£Ô£Ï£Õ£Ò¡¡¡Æ£Æ£Á£Ô£Å¡¡£Ð£Ì£Õ£Ó¡Ç¡¡£É£Î¡¡£Ê£Á£Ð£Á£Î¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡££±£±Æü¤«¤éºë¶Ì£³£Ä£Á£Ù£Ó¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢£¹·î¤Þ¤ÇÆüËÜ£µÅÔ»Ô£±£±¸ø±é¤ò½ä¤ë¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡££Å£Î£Ç£Å£Î£Å¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò·«¤ê½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î¡È½ø¾Ï¡É¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î£Å£Î£Ç£Å£Î£Å¤È°¦¤ò³Î¤«¤á¹ç¤¤¡¢£Æ£Á£Ô£Å¡Ê±¿Ì¿¡Ë¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡Ö£Æ£Á£Ô£Å¡¡£Ð£Ì£Õ£Ó¡×¤Î´§¤ò°ú¤Ã¤µ¤²¡¢£²·î¤Ë´Ú¹ñ¥½¥¦¥ë¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢£´¡Á£µ·î¤ËÊÆ¹ñ£µÅÔ»Ô¤Ç¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼½é¿Ø¤ÎÃÏ¡¢ºÌ¤Î¹ñ¡¦ºë¶Ì¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¸½¤ì¤¿£·¿Í¤Ï¡¢À°¤Ã¤¿¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¥·¥Ã¥¯¤Ê°áÁõ¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÂçÇúÈ¯¡£ËÁÆ¬¤«¤é²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤¬²«¿§¤¤´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢£Î£É¡Ý£Ë£É¡Ê£±£¸¡Ë¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤ëÃÎ¤é¤Ê¤¤£Å£Î£Ç£Å£Î£Å¤È¤â°ì½ï¤Ë¶«¤ó¤Ç³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È°ìÂÎ´¶¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁý¤¹À¼±ç¤òÍá¤Ó¡¢£Ê£Õ£Î£Ç£×£Ï£Î¡Ê£²£°¡Ë¤Ï¡Ö±¿Ì¿¤À¤È¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£º£Æü¤Î¸ø±é¤¬½ª¤ï¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ëå«¤¬¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜ¿¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡£Å£Î£È£Ù£Ð£Å£Î¤ÏºòÇ¯£¹·î¡¢£Ë¡Ý£Ð£Ï£Ð¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºÇÂ®¤Î£²Ç¯£±£°¥«·î¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤òÃ£À®¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö£Ó£÷£å£å£ô¡¡£Ö£å£î£ï£í¡×¡Ö£Â£é£ô£å¡¡£Í£å¡¡¡Î£Ê£á£ð£á£î£å£ó£å¡¡£Ö£å£ò¡¥¡Ï¡×¤Ê¤ÉÁ´£²£·¶Ê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¤·¡¢£Ë¡Ý£Ð£Ï£ÐÂè£´À¤Âå¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤¿¤ë¤æ¤¨¤ó¤ò°ì»åÍð¤ì¤Ì¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢£Í£Ã¤Ç¤Ï¥¥å¡¼¥È¤ÊÁÇ´é¤ò¸«¤»¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇË¨¤¨¤µ¤»¤¿£·¿Í¡££Ê£Á£Ë£Å¡Ê£²£±¡Ë¤¬¡ÖËÜÅö¤Ë¤³¤Î£³Æü´Ö¡¢¹¬¤»¤Ê»×¤¤½Ð¤òºî¤ì¤¿¤È»×¤¦¡£¿´¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤Ø¤â¹Ô¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡©°¦¤·¤Æ¤ë¡×¤È°¦¤Î¹ðÇò¤ò¤¹¤ë¤È¡¢£Å£Î£Ç£Å£Î£Å¤Ï¤¿¤Á¤Þ¤Á´¿´î¤ËËþ¤Á¤¿ÂçÀä¶«¡££Ê£Á£Ù¡Ê£²£²¡Ë¤¬¥é¥¤¥ÖÃæ¤ËÉ¨¤òÄË¤á¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤òÎå¤ß¤Ë¸ø±é¤ò¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£ºë¶Ì¸ø±é¤òÃÆ¤ß¤Ë¤·¤Æ¡¢»Ä¤¹¸ø±éÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£